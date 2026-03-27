Cómo conseguir entradas para el Manchester City-Liverpool: precios de la FA Cup, información sobre el partido, hora del saque inicial y mucho más

El Manchester City recibe al Liverpool en el Etihad Stadium de Mánchester el sábado 4 de abril, en un duelo por una plaza en Wembley en los cuartos de final de laFA Cup.

Ambos equipos llegan al partido en plena forma tras imponerse por 3-1 al Newcastle y al Wolverhampton, respectivamente, en la ronda anterior.

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¿A qué hora empieza el partido de la FA Cup entre el Manchester City y el Liverpool?

Copa - Copa Etihad Stadium

¿Cómo comprar entradas para el partido de la FA Cup entre el Manchester City y el Liverpool?

Comprar entradas directamente en las páginas web oficiales de los clubes se considera generalmente el método más seguro para adquirir entradas para la FA Cup.

Las entradas para la FA Cup no están incluidas automáticamente en el precio del abono de temporada de un equipo, pero los abonados (y los socios del club) suelen tener acceso prioritario durante determinados periodos para comprar sus entradas.

Además de adquirir entradas para la FA Cup a través de los canales oficiales, los aficionados pueden comprarlas en el mercado secundario, como StubHub, si buscan entradas de última hora para el partido.

Es probable que los precios en las plataformas secundarias varíen en función de la demanda. Asegúrate de consultar los términos y condiciones de la página web en la que compres.

Manchester City vs Liverpool, FA Cup: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Manchester City y el Liverpool

Manchester City vs Liverpool: Historial reciente de enfrentamientos directos

¿Qué se puede esperar del Manchester City vs Liverpool?

Este partido de alto riesgo llega tras el reciente triunfo del City en la final de la Carabao Cup, celebrada el 22 de marzo, en la que derrotó al Arsenal para hacerse con el primer gran título nacional de la temporada.

En la Premier League, el City sigue en la lucha por el título con el Arsenal, tras haber conseguido una remontada y victoria por 2-1 contra el Liverpool en Anfield el 8 de febrero de 2026. Ese resultado siguió a una contundente victoria por 3-0 del equipo de Pep Guardiola en el partido de ida disputado en el Etihad el 9 de noviembre de 2025.

El Liverpool llega al partido en quinta posición de la Premier League, con la FA Cup como su principal vía para conseguir un título esta temporada.

Entre los jugadores clave de los visitantes se encuentran Mohamed Salah y Dominik Szoboszlai, aunque deberán enfrentarse a Erling Haaland, del City, que ha marcado en los dos encuentros anteriores de esta temporada.

El partido presenta un interés táctico especial, ya que el asistente del City, Pepijn Lijnders, dirigirá al equipo debido a la sanción que impide a Guardiola estar en el banquillo.

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