El miércoles 13 demayo elManchester City recibe al Crystal Palace en el Etihad Stadium. La cita es clave: la Premier League entra en su última semana de lucha por el título.
El City, segundo, está a cinco puntos del líder, el Arsenal, pero con un partido menos, por lo que aún opta al cuarto título seguido.
GOAL te cuenta cómo conseguir entradas, dónde comprarlas y su precio.
¿Cuándo se juega el Manchester City - Crystal Palace de la Premier League?
¿Cómo comprar entradas para el Manchester City vs Crystal Palace de la Premier League?
Hay varias opciones: entradas sueltas, abonos de temporada y paquetes de hospitalidad, todos disponibles en el portal oficial de billetes del club.
Los clubes británicos suelen vender las entradas en tres fases:
- Primero, a los abonados.
- Después, a quienes hayan asistido antes a partidos en casa y tengan puntos de fidelidad.
- Por último, al público en general durante la venta general.
Para entradas de última hora, muchos recurren a plataformas secundarias como StubHub.
¿Cuánto cuestan las entradas para el partido de la Premier League entre el Manchester City y el Crystal Palace?
El precio de las entradas para la Premier League varía mucho. La mayoría de los clubes aplican tarifas distintas según la edad: adultos, jóvenes, estudiantes y mayores, aunque los tramos cambian de un equipo a otro.
La ubicación del asiento y la zona del estadio influyen mucho en el precio, y las mejores vistas suelen ser más caras. Algunos clubes además clasifican los partidos: los duelos estrella contra rivales de renombre entran en una categoría superior y, por tanto, cuestan más.
La Premier League limita en 30 £ el precio de las entradas de visitante, así que los partidos a domicilio pueden ser una opción más barata.
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