El Manchester City recibe al Aston Villa en el Etihad Stadium el domingo 24 de mayo, en un partido clave que podría definir el título en la última jornada.

El City, segundo, está a tres puntos del líder, el Arsenal, con un partido menos.

GOAL te cuenta cómo conseguir entradas, dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo se juega el Manchester City contra el Aston Villa en la Premier League?

Premier League - Premier League Etihad Stadium

¿Cómo comprar entradas para el Manchester City vs Aston Villa de la Premier League?

Hay varias opciones: entradas sueltas, abonos de temporada y paquetes de hospitalidad, disponibles en el portal oficial de billetes del club.

Los clubes británicos suelen vender las entradas en tres fases:

Primero, a los abonados. Después, a socios que hayan asistido antes a partidos en casa y tengan puntos de fidelidad. Por último, al público en general durante la venta libre.

Si buscas entradas de última hora, muchos aficionados las compran en plataformas de reventa como StubHub.





¿Qué esperar del Manchester City ante el Aston Villa?

El City, en la recta final, ha igualado en puntos al Arsenal.

Sin embargo, el Aston Villa no es un mero espectador: el equipo de Unai Emery ha sido uno de los más regulares y lucha con Liverpool y Manchester United por un puesto en la zona Champions.

Todos los ojos estarán sobre Erling Haaland, que busca otra Bota de Oro y querrá aumentar su cuenta tras un partido discreto en la ida.

En el Villa, Ollie Watkins es la principal amenaza al contraataque y puede aprovechar cualquier error de la zaga ciudadana.

¿Cuánto cuestan las entradas para el partido de la Premier League entre el Manchester City y el Aston Villa?

El precio de las entradas en la Premier League varía mucho. La mayoría de los clubes aplican tarifas distintas según la edad: adultos, jóvenes, estudiantes y mayores, aunque los tramos cambian de un equipo a otro.

La ubicación de la butaca y la zona del estadio también determinan el coste, siendo más caras las mejores vistas. Además, algunos clubes clasifican los partidos por categorías: los duelos más atractivos contra rivales de renombre entran en una categoría superior y, por tanto, tienen un precio más alto.

La Premier League ha fijado un precio máximo de 30 £ por entrada para los partidos fuera de casa. Si buscas una opción más económica, revisa los encuentros como visitante de tu equipo y compra esas entradas.

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