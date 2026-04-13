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12% off Man City vs Arsenal with code SHISPRING

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Cómo conseguir entradas para el Manchester City - Arsenal: precios de la Premier League, información sobre el partido del 19 de abril, hora de inicio y más

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Cómo comprar entradas para el partido de la Premier League entre el Manchester City y el Arsenal, con información sobre el encuentro.

El Manchester City recibe al Arsenal en el Etihad Stadium el domingo 19 de abril, en un partido clave para el título de la Premier League.

El City es segundo, a nueve puntos del líder Arsenal, pero tiene un partido menos que podría acortar la diferencia.

GOAL te dice dónde comprarlas y cuánto cuestan.

Reserva tus entradaspara el partido del 19 de abril.

¿Cómo ahorrar en entradas para el Manchester City vs Arsenal?

Las entradas para este posible partido decisivo por el título son de las más demandadas del fútbol mundial.

Solo el 14 de abril usa el código SHISPRING en StubHub y obtén un 12 % de descuento sobre el precio de venta al público de cualquier entrada para el partido (gastos no incluidos).

El descuento dura solo 24 horas y expira a las 00:01 del 15 de abril, así que date prisa. Válido en todas las plataformas regionales de StubHub excepto .com y .ca.

12 % de descuento en el partido Manchester City-Arsenal con el código SHISPRING.Descuento garantizado.

¿Cuándo se juega el Manchester City vs Arsenal en la Premier League?

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Etihad Stadium

¿Cómo comprar entradas para el Manchester City vs Arsenal de la Premier League?

Hay varias opciones de compra: entradas individuales, abonos de temporada y paquetes de hospitalidad, disponibles en el portal oficial de tickets del club.

Los clubes británicos suelen vender las entradas en tres fases:

  1. Primero, a los abonados.
  2. Después, a socios que hayan asistido antes a partidos en casa, según sus puntos de fidelidad.
  3. Por último, al público general durante la venta libre.

Para entradas de última hora, muchos recurren a plataformas secundarias como StubHub.

Manchester City - Arsenal, 19 de abril. Reserva tus entradas.

¿Qué esperar del Manchester City vs Arsenal?

A pocas jornadas del final de la temporada 2025/26, muchos ven este duelo como clave para el título de la Premier League. 

El Arsenal ha liderado la tabla gran parte del curso, pero el City de Guardiola ha recuperado su habitual ritmo de primavera. Aunque los citizens persiguen en la clasificación, llegan con gran impulso anímico tras vencer 2-0 a los gunners en Wembley el 22 de marzo y ganar la EFL Cup.

En la ida, el 21 de septiembre, empataron 1-1 en el Emirates. La defensa del Arsenal, liderada por Jurrien Timber, se medirá al implacable Erling Haaland, actual pichichi. En el medio, el City deberá frenar a Gabriel Martinelli, autor del 1-1 en el minuto 93 en el duelo anterior.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Manchester City-Arsenal de la Premier League?

El precio de las entradas en la Premier League varía mucho. La mayoría de los clubes aplican tarifas distintas para adultos, jóvenes, estudiantes y mayores, aunque los tramos cambian según el equipo.

La ubicación del asiento y la zona del estadio influyen mucho en el precio, pues las mejores vistas cuestan más. Además, algunos clubes dividen los partidos por categorías: los duelos más destacados contra rivales de renombre entran en una categoría superior y, por tanto, tienen un precio más alto.

La Premier League limita a 30 £ las entradas de visitante, por lo que los partidos fuera de casa suelen ser más baratos.

Noticias del equipo y alineaciones

Manchester City contra Arsenal alineaciones probables

Alineación probable

Suplentes

Manager

  • P. Guardiola

Alineación probable

Suplentes

Manager

  • M. Arteta

Lesiones y jugadores suspendidos

Lesiones y suspensiones

Lesiones y suspensiones

Estado de forma

MCI
-Formulario

Gol marcado (encajado)
11/3
Partidos de más de 2.5 goles
3/5
Ambos equipos anotaron
2/5

ARS
-Formulario

Gol marcado (encajado)
5/6
Partidos de más de 2.5 goles
2/5
Ambos equipos anotaron
2/5

Historial de enfrentamientos

MCI

Últimos partidos

ARS

1

Victoria

3

Empates

1

Victoria

6

Goles marcados

8
Partidos de más de 2.5 goles
2/5
Ambos equipos anotaron
3/5

Clasificación

Clubes de la Premier League 2025/26 por precio de las entradas

ClubEstadioRango de precios de las entradas (entrada general para adultos)Rango de precios de los abonosEntradas
ArsenalEstadio Emirates31,50 £ - 141,00 £1073 £ - 2050 £Información sobre entradas
Aston VillaVilla Park44,50 £ - 92,00 £640 £ – 944 £Información sobre entradas
BournemouthVitality Stadium33,00 £ – 56,00 £633 £ – 875 £Información sobre entradas
BrentfordGtech Community Stadium40,00 £–65,00 £495 £ – 598 £Información sobre entradas
Brighton & Hove AlbionEstadio American Express Community34,00 £ - 78,00 £595–860 £Información sobre entradas
BurnleyTurf Moor50,00 £–75,00 £455 £ – 500 £Información sobre entradas
ChelseaStamford Bridge48,00 £ - 58,00 £595 £ - 940 £Información sobre entradas
Crystal PalaceSelhurst Park48,00 £ - 58,00 £545 £ - 895 £Información sobre entradas
EvertonGoodison Park55,00 £515 £ - 690 £Información sobre entradas
FulhamCraven Cottage35,00 £ - 105,00 £455 £ – 3000 £Información sobre entradas
Leeds UnitedElland Road33,00 £ - 56,00 £420 £ – Por confirmarInformación sobre entradas
LiverpoolAnfield9,00 £ – 61,00 £699 £ - 886 £Información sobre entradas
Manchester CityEstadio Etihad58,00 £ - 75,00 £385 £ - 1030 £Información sobre entradas
Manchester UnitedOld Trafford36,00 £ - 58,00 £559 £ - 950 £Información sobre entradas
Newcastle UnitedSt James’ Park50,00 £–58,00 £417 £ – 811 £Información sobre entradas
Nottingham ForestCity Ground45,00 £ - 60,00 £465 £ – 660 £Información sobre entradas
SunderlandStadium of Light33,00 £ - 56,00 £390 £ - 720 £Información sobre entradas
Tottenham HotspurEstadio del Tottenham Hotspur48,00 £ - 109,00 £807 £ – 2015 £Información sobre entradas
West Ham UnitedEstadio de Londres30,00 £ - 120,00 £310–1.620 £Información sobre entradas
Wolverhampton WanderersMolineux26,50 £ - 71,00 £525 £ – 833 £Información sobre entradas

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