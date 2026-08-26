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Cómo conseguir entradas para el Levante vs Athletic Club: precios de LaLiga, información del partido, ventas de última hora y más

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El Levante se enfrenta al Athletic Club en LaLiga. Así puedes conseguir tus entradas

El Levante se enfrenta al Athletic Club el miércoles 16 de septiembre de 2026 en el Estadio Ciudad de Valencia, en Valencia.

Este duelo de la máxima categoría reúne a dos históricos del fútbol español que buscan asegurar puntos vitales en la liga al inicio de la campaña 2026-27. Su anterior enfrentamiento, en febrero de 2026, terminó con una entretenida victoria por 4-2 del Athletic Club en San Mamés.

Deja que GOAL te ofrezca todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Levante vs Athletic Club, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo es el saque inicial del Levante vs Athletic Club de LaLiga?

El Levante vs Athletic Club se disputa en el Estadio Ciudad de Valencia, en Valencia, con la hora de inicio aún por confirmar en la programación oficial de televisión para este partido de LaLiga.

crest
Primera División - Jornada 6
Estadio Ciudad de Valencia

¿Cómo comprar entradas para el Levante vs Athletic Club de LaLiga?

Puedes comprar entradas para el partido Levante UD vs Athletic Bilbao del 16 de septiembre de 2026 en el Estadio Ciutat de València a través de varios canales oficiales y secundarios:

Canales oficiales directos

  • Portal oficial de entradas del Levante UD: La fuente principal y más segura es directamente la web oficial del Levante UD (el equipo local) o la taquilla del estadio Estadio Ciutat de València.
  • Portal oficial de entradas del Athletic Club: Los aficionados visitantes pueden consultar la web oficial del Athletic Bilbao para la asignación reservada específicamente a la afición visitante.

Mercados secundarios y de reventa

  • Si las entradas oficiales para el público general están agotadas, pueden aparecer listadas en plataformas de agregación y reventa de entradas como StubHub.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Levante vs Athletic Club de LaLiga?

El coste de las entradas para el Levante vs Athletic Bilbao de LaLiga del 16 de septiembre de 2026 varía en función de si las compras a través de los canales oficiales de los clubes o de plataformas secundarias de reventa:

Entradas oficiales directas (taquilla/web del Levante UD)

  • Asientos estándar: Las entradas a precio oficial para partidos habituales de LaLiga en el Estadio Ciutat de València suelen empezar entre 30 € y 50 € para los fondos/esquinas (Gol Norte y Gol Sur).
  • Tribuna lateral y asientos prémium: Las zonas centrales de lateral (Tribuna y Preferencia) suelen oscilar entre 60 € y 110 €, según la grada y la proximidad al terreno de juego.

Reventa y mercados secundarios

En webs de intercambio de entradas como StubHub, los precios arrancan actualmente en torno a:

  • Reventa de acceso básico: Los precios de salida en las principales plataformas de agregación y reventa comienzan actualmente en torno a 140 € a 150 € (aprox. 163 $) para asientos de categoría básica.
  • Franja media de reventa: Los asientos de categoría intermedia y alta en mercados de reventa suelen moverse entre 190 € y 220 € o más, en función de la demanda del mercado y las comisiones de servicio.

Levante vs Athletic Club de LaLiga: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Levante vs Athletic Club

El Levante ha sumado un punto en sus últimos cinco partidos, con un empate, una victoria y tres derrotas en esa racha. Su único resultado en LaLiga fue un empate 0-0 con Osasuna el 24 de agosto, después de una derrota por 3-0 ante el Espanyol en la jornada inaugural de la temporada. Antes del inicio de la campaña oficial, el Levante perdió 1-0 ante el Villarreal en un amistoso y venció 2-1 al Albacete. Su único triunfo en pretemporada también incluyó una victoria por 1-0 sobre el Al Qadsiah. En esos cinco partidos, el Levante marcó tres goles y encajó tres.

El Athletic Bilbao llega con una victoria en sus últimos cinco partidos. Su único triunfo llegó en un amistoso de pretemporada contra el Burgos CF, al que ganó 3-0. Su encuentro más reciente fue una derrota en casa por 1-3 ante el Sevilla en LaLiga el 22 de agosto, y también perdió 3-1 frente al Real Zaragoza y 1-0 ante el Atalanta en amistosos. Bilbao también perdió 3-1 contra el Marsella anteriormente en la pretemporada. En esos cinco partidos, Bilbao marcó seis goles y encajó ocho.

LEV

LEV - Formulario

ALQ
W1-0
ALB
W2-1
VIL
L1-0
ESP
L3-0
OSA
D0-0
Gol marcado (encajado)
3/5
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
1/5
ATH

ATH - Formulario

BUR
W0-3
OM
L3-1
ATA
L1-0
RZA
L3-1
SEV
L1-3
Gol marcado (encajado)
6/10
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
3/5

Levante vs Athletic Club: historial reciente de enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre estos equipos tuvo lugar el 8 de febrero de 2026, cuando el Athletic Bilbao ganó 4-2 en casa en LaLiga. Antes de eso, el Levante recibió al Athletic Bilbao en noviembre de 2025, con victoria visitante por 2-0 en el Estadio Ciudad de Valencia. En los últimos cinco enfrentamientos directos de este conjunto de datos, el Athletic Bilbao ha ganado tres veces, con un empate y otro resultado más también registrado, entre partidos de LaLiga y una eliminatoria de Copa del Rey.

Cara a cara

LevanteEmpateAthletic Club
0
1
4
Primera División
Athletic Club badge
Athletic Club
ATH
4
Levante badge
Levante
LEV
2
F
Primera División
Levante badge
Levante
LEV
0
Athletic Club badge
Athletic Club
ATH
2
F
Primera División
Athletic Club badge
Athletic Club
ATH
3
Levante badge
Levante
LEV
1
F
Primera División
Levante badge
Levante
LEV
0
Athletic Club badge
Athletic Club
ATH
0
F
Copa del Rey
Levante badge
Levante
LEV
1
Athletic Club badge
Athletic Club
ATH
2
F
3Goles marcados10
Partidos con más de 2.5 goles2/5
Ambos equipos marcaron2/5

Clasificación del Levante vs Athletic Bilbao

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
SevillaSevillaSEV
220052+36
W
W
2
Real BetisReal BetisBET
220020+26
W
W
3
AlavésAlavésALA
211041+34
D
W
4
Atlético MadridAtlético MadridATM
211042+24
D
W
5
BarcelonaBarcelonaBAR
110050+53
W
6
EspanyolEspanyolESP
210142+23
L
W
7
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
W
8
GetafeGetafeGET
210113-23
W
L
9
VillarrealVillarrealVIL
20204402
D
D
10
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
20202202
D
D
11
Celta VigoCelta VigoCEL
10100001
D
12
OsasunaOsasunaOSA
10100001
D
13
Racing SantanderRacing SantanderSAN
201123-11
L
D
14
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
201123-11
D
L
15
ValenciaValenciaVAL
201101-11
L
D
16
MálagaMálagaMAL
201113-21
D
L
17
LevanteLevanteLEV
201103-31
D
L
18
ElcheElcheELC
201116-51
L
D
19
Real SociedadReal SociedadRSO
100101-10
L
20
Athletic ClubAthletic ClubATH
100113-20
L
Champions League
UEFA Europa League
Clasificación para la Europa Conference League
Descenso

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