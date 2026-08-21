Cómo conseguir entradas para el Leeds United vs Crystal Palace: precios de la Premier League 2026/27, información del partido, hora de inicio y más

Leeds United querrá sumar tantos puntos como sea posible antes de que la Premier League entre en una pausa temporal por el parón internacional, y con dos partidos consecutivos en Elland Road a mediados de septiembre se le presenta la oportunidad perfecta.

Después de su partido de liga en casa contra el Newcastle el 14 de septiembre, el equipo de Daniel Farke volverá a desplegar la alfombra roja apenas cinco días después, cuando se enfrente al Crystal Palace el sábado 19 de septiembre. Puedes estar sentado en Elland Road para cualquiera de los dos encuentros, o para ambos, reservando tus entradas hoy mismo.

El Leeds dio a sus apasionados aficionados un regalo de Navidad anticipado el año pasado, al arrollar al Palace por 4-1, apenas cinco noches antes de que Papá Noel bajara por la chimenea (20 de diciembre). Dominic Calvert-Lewin (dos veces), Ethan Ampadu y Anton Stach marcaron aquella noche memorable en Elland Road.

¿Volverá el poderoso Leeds a apabullar al Palace? GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Leeds United vs Crystal Palace, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo es el partido de Premier League entre Leeds United y Crystal Palace?

El Leeds United vs Crystal Palace se disputa en Elland Road (Leeds) el sábado 19 de septiembre, con inicio previsto a las 15:00 BST.

Premier League - Jornada 5 19 sept 2026 - 10:00 Elland Road

Cómo comprar entradas para el Leeds United vs Crystal Palace de la Premier League

Hay múltiples opciones de venta de entradas disponibles para los partidos de la Premier League, desde entradas para partidos individuales hasta abonos de temporada y paquetes hospitality, gestionadas a través del portal oficial de entradas de cada club o de socios de viaje autorizados.

Debido a la enorme demanda global, la legislación contra la reventa y los tornos 100 % digitales, los clubes de la Premier League asignan las entradas mediante el siguiente proceso:

Abonados y debentures: Los abonados actuales conservan sus asientos o devuelven al club los partidos a los que no vayan a asistir.

Socios oficiales de pago del club (sistema de sorteo): Las tradicionales colas online por orden de llegada han sido sustituidas por sorteos aleatorios para socios de pago del club (por ejemplo, Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Los socios se inscriben durante una ventana fijada semanas antes del partido para entrar en el sorteo.

Intercambios oficiales de entradas (reventa): Si un partido cuelga el cartel de completo, los socios que se hayan quedado fuera del sorteo pueden comprar entradas devueltas a su valor nominal a través del Ticket Exchange oficial del club.

Venta general: Las ventas abiertas al público general no socio prácticamente no existen para los partidos de Premier League.

Si buscas conseguir entradas de última hora, los aficionados también pueden comprarlas en plataformas secundarias, como StubHub.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Leeds United vs Crystal Palace de la Premier League?

El coste de una entrada de Premier League para la temporada 2026/27 varía enormemente en función del club local, la ubicación del asiento y la categoría del partido:

Tramos por edad y concesiones: La mayoría de los clubes ofrecen precios escalonados en las categorías Adulto, Júnior (normalmente sub-18 o sub-21), Estudiante y Sénior, aunque los porcentajes de descuento y los tramos de edad difieren de un equipo a otro.

Categorización del partido: Los clubes clasifican los encuentros por niveles (por ejemplo, categoría A, B o C). Los grandes duelos contra rivales del top 6 o derbis entran en la categoría A, con los precios nominales más altos.

Ubicación del asiento: Los asientos centrales en los laterales y en la grada baja tienen precios premium, mientras que los asientos de la grada alta detrás de las porterías ofrecen opciones más económicas.

Se necesita membresía oficial: Para comprar entradas de casa a su valor nominal, casi todos los clubes de la Premier League exigen que cada espectador tenga una membresía oficial de pago activa del club para entrar en los sorteos o en los intercambios de reventa.

Precio y disponibilidad de las entradas visitantes

La Premier League ha ampliado oficialmente el tope obligatorio de 30 £ para las entradas visitantes hasta la temporada 2026/27, y lo ha confirmado al menos hasta 2027/28.

Aunque las entradas visitantes tienen un tope de 30 £, están entre las más difíciles de conseguir en el deporte mundial. Los cupos para la afición visitante son extremadamente limitados y normalmente se venden en exclusiva a abonados de primer nivel con el máximo de puntos de fidelidad: prácticamente nunca llegan a la venta general ni a los sorteos básicos para socios.

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