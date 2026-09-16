Italia se enfrenta a Turkiye en un apasionante partido de la UEFA Nations League en el Stadio Renato Dall'Ara de Bolonia el 5 de octubre de 2026. Este destacado duelo del Grupo A enfrenta a dos potencias dinámicas del fútbol europeo en la lucha por puntos vitales del torneo.

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¿Cuándo es el Italia vs Turkiye de la UEFA Nations League A?

El Italia vs Turkiye se disputa en el Stadio Renato Dell'Ara de Bolonia, con el horario de inicio aún por confirmar cuando se acerque la fecha.

UEFA Nations League A - Jornada 4 5 oct 2026 - 14:45 Stadio Renato Dell'Ara

¿Dónde comprar entradas para el Italia vs Turkiye?

Las entradas oficiales para el partido pueden comprarse directamente a través del portal de venta de entradas de la Federación Italiana de Fútbol (FIGC), que gestiona la venta principal de los partidos de Italia como local. El portal oficial es tu opción principal para conseguir entradas a precio oficial durante los periodos de preventa y venta general.

Si las entradas del sitio oficial están agotadas, plataformas secundarias comoStubHub son la mejor alternativa.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Italia vs Turkiye?

Los precios estándar de las entradas en el portal oficial de la FIGC suelen arrancar en 20 € para localidades de admisión general en los fondos, con precios que aumentan según la categoría del asiento y su ubicación dentro del Stadio Renato Dall'Ara.

En mercados secundarios comoStubHub, los precios de las entradas en reventa empiezan actualmente en 47 € por asiento, y fluctúan en función de la sección, la categoría y la demanda del mercado en tiempo real.

Italia vs Turkiye UEFA Nations League A: todo lo que necesitas saber

Forma de Italia y Turkiye

Italia ha ganado tres y perdido dos de sus últimos cinco partidos. Su encuentro más reciente fue una victoria por 1-0 ante Grecia en un amistoso el 7 de junio, después de imponerse por 1-0 a Luxemburgo tres días antes. Sus dos derrotas llegaron ante Bosnia y Herzegovina en un partido de clasificación para el Mundial y en una derrota por 1-4 contra Noruega en noviembre de 2025. Italia marcó cinco goles y encajó seis en esos cinco encuentros.

Turkiye ha ganado dos, perdido dos y empatado uno de sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue una victoria por 3-2 sobre Estados Unidos en el Mundial el 26 de junio, aunque antes había sufrido derrotas en la fase de grupos ante Australia y Paraguay. Anteriormente, venció por 4-0 a North Macedonia. Turkiye marcó ocho goles y encajó siete en esos cinco partidos.

Italia vs Turkiye: historial reciente entre ambos

El enfrentamiento más reciente entre ambas selecciones terminó 0-0 en un amistoso disputado en Italia el 4 de junio de 2024. En los últimos cinco duelos directos, Italia presenta el mejor balance, incluida una victoria por 3-0 sobre Turkiye en la UEFA Euro 2020 y un triunfo por 3-2 en un amistoso de 2022 en Turquía. Los dos encuentros anteriores, en 2002 y 2006, terminaron ambos 1-1.



