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Cómo conseguir entradas para el Ipswich Town vs Fulham: precios de la Premier League, información del partido, ventas de última hora y más

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Ipswich Town se enfrenta al Fulham en la Premier League. Así puedes conseguir tus entradas

Ipswich Town se enfrenta al Fulham el sábado 10 de octubre de 2026 en Portman Road, en Ipswich.

Ambos equipos afrontan el partido con la intención de ganar terreno en la clasificación liguera en este inicio de temporada. En sus enfrentamientos ligueros más recientes durante la temporada 2024-25, ambos equipos firmaron empates competidos, incluido un 1-1 en Portman Road y un 2-2 en Craven Cottage.

Deja que GOAL te ofrezca todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Ipswich Town vs Fulham, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo es el saque inicial del Ipswich Town vs Fulham de la Premier League?

El Ipswich Town vs Fulham se disputa en Portman Road, en Ipswich.

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Premier League - Jornada 6
Portman Road

¿Cómo comprar entradas para el Ipswich Town vs Fulham de la Premier League?

Para comprar entradas para el partido de Premier League entre Ipswich Town y Fulham en Portman Road, puedes seguir estos métodos principales de compra:

Sitio oficial de venta de entradas del Ipswich Town

Las entradas para los partidos de Premier League suelen ponerse a la venta en ventanas según el estado de la membresía:

  • Fase 1: Official Super Blues / miembros del club con puntos de fidelidad acumulados.
  • Fase 2: Miembros oficiales generales.
  • Fase 3: Venta general, solo si quedan asientos tras las ventanas para miembros.

Aficionados visitantes (hinchas del Fulham)

  • Si quieres sentarte en la zona visitante, debes comprar las entradas directamente a través de la página web oficial del Fulham utilizando una cuenta OneFulham.

Hospitality el día del partido

  • Si las entradas normales están agotadas o prefieres una experiencia mejorada el día del partido, los paquetes de hospitality, que incluyen opciones de comida, acceso a salas y asientos premium, están disponibles directamente a través del departamento oficial de hospitality del Ipswich Town sin necesidad de puntos de membresía previos.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Ipswich Town vs Fulham de la Premier League?

Los precios de las entradas para el Ipswich Town vs Fulham varían en función del canal de compra, la categoría del asiento y la clasificación del encuentro:

Entradas oficiales a precio de venta al público (Portman Road)

  • Entrada general local (aficionados del Ipswich Town):
    • Adulto estándar: Normalmente oscila entre 34 £ y 38 £ para asientos de grada baja, según si el partido está clasificado como de Grado A o de Grado B.
    • Miembros oficiales: Las entradas con descuento para adultos miembros parten aproximadamente de 27 £ a 31 £ según la ubicación y la categoría del asiento.
    • Juniors / menores de 12 años: Los precios reducidos parten de 5 £.
  • Cupo visitante (aficionados del Fulham):
    • Adulto con precio tope: Todas las entradas de visitante de la Premier League están estrictamente sujetas al tope de precio de toda la liga de 30 £ por adulto.

Hospitality oficial el día del partido

Si compras directamente a través de los paquetes de hospitality del Ipswich Town, las opciones suelen incluir:

  • Burley's Bar / salas: Desde 110 £ a 142 £ por persona.
  • Hall of Fame y salas premium: Entre 180 £ y 270 £+ por persona.

Ipswich Town vs Fulham, Premier League: todo lo que necesitas saber

Forma del Ipswich Town vs Fulham

El Ipswich Town ha ganado tres de sus últimos cinco partidos en todas las competiciones, con una derrota y ningún empate en esa racha. Su encuentro más reciente terminó con una derrota por 5-2 ante el Manchester United en la Premier League el 30 de agosto. Antes de eso, venció al Leicester City por 3-1 en la Carabao Cup y al Sunderland por 2-1 en la liga. En esos cinco partidos, el Ipswich marcó 12 goles y encajó 10, con victorias de pretemporada ante Union Berlin y Rayo Vallecano también como parte de la racha.

El Fulham ha logrado una victoria en sus últimos cinco partidos, con dos derrotas y un empate en competición oficial. Su resultado más reciente fue una derrota por 1-0 ante el Sunderland en la Premier League el 30 de agosto. También cayó por 2-3 ante el Chelsea el 24 de agosto. El Fulham venció al AFC Wimbledon por 3-0 en la Carabao Cup y logró un triunfo de pretemporada por 1-0 sobre el VfB Stuttgart, además de empatar 2-2 con el Málaga.

IPS

IPS - Formulario

SUN
W2-1
LEI
W3-1
MUN
L5-2
LIV
L0-2
CRY
W2-3
Gol marcado (encajado)
10/11
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
4/5
FUL

FUL - Formulario

CHE
L2-3
WIM
W3-0
SUN
L1-0
CRY
L2-3
LIV
D0-0
Gol marcado (encajado)
7/7
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
2/5

Ipswich Town vs Fulham: historial reciente de enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre estos dos equipos terminó 2-2, con el Fulham recibiendo al Ipswich Town en un partido de Premier League el 5 de enero de 2025. Antes de eso, ambos empataron 1-1 cuando el Ipswich recibió al Fulham en Portman Road el 31 de agosto de 2024. En los últimos cinco enfrentamientos registrados, ninguno de los dos equipos ha dominado, con resultados repartidos entre empates y victorias del Fulham, incluida una victoria del Fulham por 3-1 en un partido de la Carabao Cup en Portman Road en noviembre de 2023.

Cara a cara

IpswichEmpateFulham
0
2
3
Premier League
Fulham badge
Fulham
FUL
2
Ipswich badge
Ipswich
IPS
2
F
Premier League
Ipswich badge
Ipswich
IPS
1
Fulham badge
Fulham
FUL
1
F
Carabao Cup
Ipswich badge
Ipswich
IPS
1
Fulham badge
Fulham
FUL
3
F
Carabao Cup
Ipswich badge
Ipswich
IPS
0
Fulham badge
Fulham
FUL
1
F
Championship
Fulham badge
Fulham
FUL
4
Ipswich badge
Ipswich
IPS
1
F
5Goles marcados11
Partidos con más de 2.5 goles3/5
Ambos equipos marcaron4/5

Clasificación del Ipswich Town vs Fulham

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
ArsenalArsenalARS
440081+712
W
W
W
W
2
Manchester CityManchester CityMCI
440082+612
W
W
W
W
3
LeedsLeedsLEE
422073+48
W
D
D
W
4
HullHullHUL
422052+38
D
D
W
W
5
BrightonBrightonBHA
4211135+87
W
D
L
W
6
ChelseaChelseaCHE
4211109+17
D
L
W
W
7
BrentfordBrentfordBRE
413074+36
D
D
D
W
8
LiverpoolLiverpoolLIV
413064+26
D
W
D
D
9
EvertonEvertonEVE
413053+26
D
D
D
W
10
IpswichIpswichIPS
4202710-36
W
L
L
W
11
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
41214405
W
D
D
L
12
NewcastleNewcastleNEW
412178-15
L
D
W
D
13
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
41127704
L
D
W
L
14
SunderlandSunderlandSUN
411235-24
L
D
W
L
15
BournemouthBournemouthBOU
403167-13
D
D
D
L
16
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
4103611-53
L
W
L
L
17
TottenhamTottenhamTOT
402205-52
D
D
L
L
18
FulhamFulhamFUL
401347-31
D
L
L
L
19
Aston VillaAston VillaAVL
401317-61
L
D
L
L
20
CoventryCoventryCOV
4004010-100
L
L
L
L
Champions League
UEFA Europa League
Descenso

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