Un espectáculo internacional de fútbol de primer nivel regresa a Wembley Stadium, donde la Inglaterra de Thomas Tuchel se enfrenta a la campeona de Europa, España, en un apetitoso duelo de la Liga de Naciones de la UEFA.

Los fieles seguidores de Inglaterra llenarán el icónico estadio nacional el sábado 26 de septiembre de 2026, con ganas de ver a Inglaterra ponerse a prueba ante una de las selecciones con más talento técnico del fútbol mundial.

Los aficionados convertirán Wembley en un muro blanco y rojo, preparados para crear un ambiente eléctrico en uno de los partidos más destacados del parón internacional.

GOAL te ofrece todo lo que necesitas para comprar entradas para el Inglaterra vs España, incluidos los precios de la Liga de Naciones de la UEFA 2026/27, información del partido en Wembley Stadium, horarios de inicio y detalles oficiales de reserva.

¿Cuándo es el saque inicial del Inglaterra vs España de la Liga de Naciones A de la UEFA?

El Inglaterra vs España comenzará a las 19:45, hora local, el sábado 26 de septiembre de 2026, en Wembley Stadium, en Londres.

UEFA Nations League A - Jornada 1 26 sept 2026 - 14:45 Wembley

Cómo comprar entradas para el Inglaterra vs España de la Liga de Naciones de la UEFA

Hay múltiples opciones de venta de entradas disponibles para los partidos de la Liga de Naciones de la UEFA, desde asientos de admisión general hasta paquetes hospitality ejecutivos, gestionadas a través de los portales oficiales de las federaciones o de mercados secundarios de entradas verificados.

Debido a la enorme demanda de partidos internacionales en el Wembley Stadium, con capacidad para 90.000 espectadores, la venta de entradas sigue fases estructuradas:

Miembros de My England Football: El acceso prioritario a las entradas de admisión general se concede a los miembros registrados de My England Football y a los miembros del England Supporters Travel Club (ESTC) durante ventanas específicas de preventa.

Venta general al público: Las entradas restantes de admisión general se ponen a la venta para el público a través del portal oficial de entradas de la FA. Sin embargo, los partidos de alto perfil contra España suelen agotarse durante las primeras fases para miembros.

Plataformas secundarias de entradas: Si buscas zonas agotadas o asientos de última hora para el día de partido, los aficionados pueden comprar entradas verificadas a través de mercados secundarios de venta de entradas como LiveFootballTickets .

¿Cuánto cuestan las entradas para el Inglaterra vs España de la Liga de Naciones de la UEFA?

Los precios oficiales de las entradas para los partidos de la Liga de Naciones de la UEFA en Wembley Stadium varían según la categoría del asiento, la perspectiva de visión y el tramo de edad:

Categorías: Las entradas de admisión general en Wembley se clasifican desde la Categoría 1 (asientos de banda en los niveles 1 y 2) hasta la Categoría 4 (esquinas de la grada superior/detrás de las porterías), con precios oficiales para adultos que normalmente oscilan entre 35 £ y más de 110 £ .

Descuentos: Hay entradas con descuento para júnior (menores de 16 años), jóvenes adultos y sénior en determinadas zonas de admisión general.

Ubicación del asiento: Las zonas centrales de lateral ( Bobby Moore Stand / Main Longside Tiers ) tienen precios más altos por sus vistas prémium, mientras que las gradas superiores ofrecen precios de acceso.

Entradas digitales en el móvil: El acceso al partido en Wembley Stadium es estrictamente digital. Los espectadores reciben sus entradas móviles directamente en sus smartphones a través de monederos digitales oficiales o aplicaciones de entradas para el día de partido.

Precios y disponibilidad de las entradas visitantes

Para los partidos de la Liga de Naciones de la UEFA en Wembley Stadium, a los aficionados de España desplazados se les asignan asientos en el sector visitante designado (East Stand Upper / Lower Tier Corner - Blocks 113 to 115).

Los precios oficiales de las entradas del sector visitante para los partidos de la Liga de Naciones de la UEFA están regulados por las directrices de la UEFA y suelen oscilar entre 35 € y 60 €.

Para comprar entradas dentro del cupo oficial visitante, los aficionados desplazados deben ser miembros registrados del club oficial de seguidores de la Real Federación Española de Fútbol (Selección Española / RFEF). Los cupos de la sección visitante se distribuyen a través de los canales oficiales de venta de entradas de la RFEF y habitualmente se agotan mediante sorteos internos entre miembros.

Inglaterra vs España de la Liga de Naciones A de la UEFA: todo lo que necesitas saber

Forma de Inglaterra y España

Inglaterra llega a este partido con cuatro victorias en sus últimos cinco encuentros, todos disputados en el Mundial. Su actuación más reciente fue un triunfo por 6-4 ante Francia en cuartos de final el 18 de julio, un resultado que subrayó su amenaza ofensiva. También venció a Noruega por 2-1 y a México por 3-2 durante el torneo, aunque una derrota por 2-1 ante Argentina en semifinales puso fin a su Mundial. En esos cinco partidos, Inglaterra marcó 11 goles y encajó ocho.

La forma reciente de España es excepcional. El equipo de De la Fuente ganó sus cinco partidos del Mundial, marcó siete goles y solo encajó dos. Su resultado más reciente fue una victoria por 1-0 sobre Argentina en la final el 19 de julio, y también venció a Francia por 2-0 en semifinales. Esa racha de cinco victorias consecutivas incluyó tres porterías a cero en esos cinco encuentros.

Inglaterra vs España: historial reciente de enfrentamientos directos

El duelo más reciente entre estos equipos terminó con una victoria de España por 2-1 en la final de la Eurocopa 2024 el 14 de julio de 2024. En los últimos cinco enfrentamientos directos, España tiene ventaja con tres victorias por una de Inglaterra, además de un empate. La única victoria de Inglaterra en esa serie llegó en la Liga de Naciones de la UEFA de 2018, cuando ganó 3-2 en Sevilla.

Clasificación de Inglaterra y España

En el Grupo 3 de la Liga de Naciones de la UEFA, Inglaterra ocupa actualmente la tercera posición y España la cuarta al ponerse en marcha la competición.