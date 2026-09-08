Cómo conseguir entradas para el Inglaterra vs España: precios de la Liga de Naciones A de la UEFA, información del partido, ventas de última hora y más

Un espectáculo internacional de primer nivel regresa a Wembley Stadium, donde la Inglaterra de Thomas Tuchel se enfrentará a la campeona de Europa, España, en un apetitoso duelo de la UEFA Nations League.

La afición de Inglaterra llenará el icónico estadio nacional el sábado 26 de septiembre de 2026, con ganas de ver a Inglaterra medirse a una de las selecciones con mayor talento técnico del fútbol mundial.

Los aficionados convertirán Wembley en un muro blanco y rojo, preparados para crear un ambiente eléctrico en uno de los partidos estrella del parón internacional.

GOAL te ofrece todo lo que necesitas para comprar entradas para el Inglaterra vs España, incluidos los precios de la UEFA Nations League 2026/27, información del partido en Wembley Stadium, horarios de inicio y detalles oficiales de reserva.

¿Cuándo empieza el Inglaterra vs España de la UEFA Nations League A?

El Inglaterra vs España comienza a las 19:45, hora local, del sábado 26 de septiembre de 2026 en Wembley Stadium, en Londres.

UEFA Nations League A - Jornada 1 26 sept 2026 - 14:45 Wembley

Cómo comprar entradas para el Inglaterra vs España de la UEFA Nations League

Hay múltiples opciones de venta de entradas disponibles para los partidos de la UEFA Nations League, que van desde localidades de admisión general hasta paquetes executive hospitality, gestionados a través de los portales oficiales de las federaciones o de mercados secundarios de entradas verificados.

Debido a la enorme demanda de partidos internacionales en el Wembley Stadium, con capacidad para 90.000 espectadores, la venta de entradas sigue fases estructuradas:

Miembros de My England Football: El acceso prioritario a las entradas de admisión general se concede a los miembros registrados de My England Football y a los miembros del England Supporters Travel Club (ESTC) durante ventanas de preventa específicas.

Venta general al público: Las localidades de admisión general restantes se ponen a la venta para el público a través del portal oficial de entradas de la FA. Sin embargo, los partidos de alto perfil contra España suelen agotarse durante las primeras fases para socios.

Plataformas secundarias de entradas: Si buscas zonas agotadas o asientos de última hora para el día del partido, los aficionados pueden comprar entradas verificadas a través de mercados secundarios de entradas como LiveFootballTickets .

¿Cuánto cuestan las entradas para el Inglaterra vs España de la UEFA Nations League?

Los precios oficiales de las entradas para los partidos de la UEFA Nations League en Wembley Stadium varían en función de la categoría del asiento, la perspectiva de visión y el tramo de edad:

Categorías: Las entradas de admisión general en Wembley se dividen desde la categoría 1 (asientos de banda en los niveles 1 y 2) hasta la categoría 4 (esquinas del anillo superior/detrás de las porterías), con precios oficiales para adultos que suelen oscilar entre 35 £ y más de 110 £ .

Descuentos: Hay entradas con descuento para júniores (menores de 16 años), adultos jóvenes y séniores en secciones designadas de admisión general.

Ubicación del asiento: Las gradas centrales laterales ( Bobby Moore Stand / Main Longside Tiers ) tienen un precio más alto por sus vistas prémium, mientras que los anillos superiores ofrecen precios de entrada más asequibles.

Entradas móviles digitales: El acceso al partido en Wembley Stadium es estrictamente digital. Los espectadores reciben las entradas móviles directamente en sus smartphones a través de carteras digitales oficiales o apps de entradas del día de partido.

Precio y disponibilidad de las entradas visitantes

Para los partidos de la UEFA Nations League en Wembley Stadium, a los aficionados de España desplazados se les asignan asientos en el sector visitante designado (East Stand Upper / Lower Tier Corner - Blocks 113 to 115).

Los precios oficiales de las entradas del sector visitante para los partidos de la UEFA Nations League están regulados por las directrices de la UEFA y generalmente oscilan entre 35 € y 60 €.

Para comprar entradas dentro del cupo oficial visitante, los aficionados desplazados deben ser miembros registrados del club oficial de aficionados de la Real Federación Española de Fútbol (Selección Española / RFEF). Los cupos para la sección visitante se distribuyen a través de los canales oficiales de entradas de la RFEF y habitualmente se agotan mediante sorteos internos entre socios.

Inglaterra vs España en la UEFA Nations League A: todo lo que necesitas saber

Forma de Inglaterra y España

Inglaterra llega a este partido con cuatro victorias en sus últimos cinco encuentros, todos ellos disputados en el Mundial. Su partido más reciente fue un triunfo por 6-4 ante Francia en cuartos de final el 18 de julio, un resultado que subrayó su amenaza ofensiva. También venció a Noruega por 2-1 y a México por 3-2 durante el torneo, aunque una derrota por 2-1 frente a Argentina en semifinales puso fin a su Mundial. En esos cinco encuentros, Inglaterra marcó 11 goles y encajó ocho.

La forma reciente de España es excepcional. El equipo de De la Fuente ganó sus cinco partidos del Mundial, con siete goles a favor y solo dos en contra. Su resultado más reciente fue una victoria por 1-0 sobre Argentina en la final el 19 de julio, y también derrotó a Francia por 2-0 en semifinales. Esa racha de cinco victorias consecutivas incluyó tres porterías a cero en esos cinco partidos.

Inglaterra vs España: historial reciente de enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre ambas selecciones terminó con una victoria de España por 2-1 en la final de la Euro 2024 el 14 de julio de 2024. En los últimos cinco cara a cara, España tiene ventaja con tres victorias por una de Inglaterra, además de un empate. La única victoria de Inglaterra en esa racha llegó en la UEFA Nations League de 2018, cuando ganó 3-2 en Sevilla.

Clasificación de Inglaterra y España

En el Grupo 3 de la UEFA Nations League, Inglaterra ocupa actualmente la tercera posición y España la cuarta a medida que arranca la competición.