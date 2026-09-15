Cómo conseguir entradas para el Hungría vs Georgia: precios de la UEFA Nations League, información del partido, ventas de última hora y más

Hungría estará deseando ofrecer una mejor actuación en la actual edición de la UEFA Nations League, después de ganar solo uno de sus ocho partidos durante la competición 2024/25 y descender de la Liga A. Ya puedes reservar entradas para los próximos partidos de Hungría.

Después de su estreno como local en la UEFA Nations League ante Ucrania, y de un viaje a Belfast para medirse a Irlanda del Norte, Hungría recibirá a Georgia en el Puskás Aréna el viernes 2 de octubre, durante la jornada 3 de la fase de liga de la competición. Los magiares jugarán contra los otros tres equipos tanto en casa como fuera durante la fase de liga, para un total de seis partidos.

Los ganadores de cada grupo ascenderán a la UEFA Nations League A 2028-29, y el equipo que termine cuarto en cada grupo descenderá a la UEFA Nations League C 2028-29. Además, los equipos clasificados en segundo y tercer lugar de cada grupo avanzarán a los play-offs de ascenso/descenso, que se disputarán a doble partido, con ida y vuelta.

GOAL tiene todo lo que necesitas saber para conseguir ya tus entradas para el Hungría vs Georgia de la UEFA Nations League, incluidos los precios, la disponibilidad y los mejores lugares donde comprarlas.

¿Cuándo es el partido Hungría vs Georgia de la UEFA Nations League?

El Hungría vs Georgia se disputa en el Puskás Aréna (Budapest), el viernes 2 de octubre, con inicio previsto a las 20:45 (CET).

UEFA Nations League B - Jornada 3 2 oct 2026 - 14:45 Puskas Arena

Cómo comprar entradas para el Hungría vs Georgia de la UEFA Nations League

Las entradas oficiales para el partido Hungría vs Georgia de la UEFA Nations League deben comprarse directamente a través de las federaciones nacionales de fútbol correspondientes, en lugar de mediante un portal centralizado de la UEFA.

Para los aficionados locales, están disponibles desde finales de agosto a través de la Federación Húngara de Fútbol (MLSZ). Las ventanas de prioridad se abrieron primero para los miembros oficiales del club de aficionados y los abonados, antes de la venta al público general.

Las entradas para la grada visitante fueron asignadas y vendidas por la Federación Georgiana de Fútbol (GFF), a través de su socio oficial de ticketing Biletebi.ge.

Si buscas asegurarte asientos de última hora, los aficionados también pueden comprar entradas en plataformas secundarias, como StubHub.

Transferencias garantizadas: cada compra en StubHub está respaldada por el programa FanProtect de la plataforma, lo que da a los compradores la tranquilidad de que las entradas son válidas y llegarán a tiempo para el día del partido.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Hungría vs Georgia de la UEFA Nations League?

Las entradas oficiales para el partido Hungría vs Georgia de la UEFA Nations League oscilaban entre 40 € y 95 € cuando se compraban directamente a través de la federación anfitriona.

El estadio Puskás Aréna está dividido en cuatro categorías principales:

Categoría 1 (lateral largo - anillos inferiores) : son las entradas estándar prémium, que te sitúan a lo largo de las principales bandas laterales (gradas Este y Oeste), cerca del terreno de juego. Son los asientos más caros, pero ofrecen la mejor visión.

Categoría 2 (lateral largo - anillos superiores) : situadas a lo largo de las bandas, pero en los niveles más altos del estadio. Sigues teniendo una gran visión lateral del partido, aunque estás sentado más lejos del campo.

Categoría 3 (fondo - anillos inferiores) : estos asientos están justo detrás de las porterías, en la zona baja. Aquí es donde suelen sentarse los aficionados locales más apasionados, creando un ambiente increíble y muy ruidoso.

Categoría 4 (fondo - anillos superiores) : la opción más asequible. Estos asientos están detrás de las porterías, en el nivel más alto del estadio.

Sigue de cerca los sitios oficiales de la selección nacional cuando se acerque la fecha para obtener información adicional, y también las plataformas secundarias de reventa como StubHub para consultar la disponibilidad actual.

Todo lo que necesitas saber sobre el Puskás Aréna

El Puskás Aréna de Budapest, Hungría, es uno de los estadios de fútbol más impresionantes y tecnológicamente avanzados de Europa.

Inaugurado en noviembre de 2019, tiene una capacidad de 67.215 espectadores para partidos de fútbol y puede albergar hasta 80.000 personas en conciertos.

El estadio se alza como un monumento a la historia del fútbol húngaro, sustituyendo por completo al legendario Népstadion (Estadio del Pueblo) mientras reciclaba sus materiales físicos y preservaba su hermoso legado.

Momentos memorables en el Puskás Aréna:

Eurocopa 2020 de la UEFA : el estadio acogió cuatro grandes partidos durante el torneo. Alcanzó fama mundial por ser el único estadio que permitió un aforo del 100 % durante las restricciones de la pandemia de COVID-19, creando una atmósfera rugiente e incomparable.

Finales europeas : albergó con éxito la Supercopa de la UEFA 2020 (Bayern de Múnich vs Sevilla), la final de la UEFA Europa League 2023 (Sevilla vs Roma) y la reciente final de la UEFA Champions League 2026 (PSG vs Arsenal).

Conciertos históricos : el antiguo estadio acogió a figuras legendarias de la música como Louis Armstrong, Queen (uno de los últimos conciertos de Freddie Mercury), Michael Jackson y The Rolling Stones. El nuevo recinto continúa ese legado acogiendo a grandes artistas actuales como Rammstein y Guns N' Roses.

Historia reciclada: el antiguo estadio no fue simplemente desechado. Alrededor de 50.000 metros cúbicos de hormigón y materiales del viejo Népstadion fueron reciclados e incorporados a los cimientos del nuevo Puskás Aréna.

Cómo llegar

La mejor y más fiable forma de llegar al Puskás Aréna de Budapest es en transporte público, ya que el aparcamiento privado está muy restringido los días de evento y las carreteras que rodean inmediatamente el estadio suelen estar cerradas.

El estadio está situado en el distrito XIV de Budapest y cuenta con una conexión excepcional con la red de transporte de la ciudad.

En metro: coger el metro es la forma más rápida de llegar al estadio y te permite evitar por completo el tráfico de la ciudad.

Toma la línea M2 (roja) de metro. Baja en la estación Puskás Ferenc Stadion, y desde allí las puertas del estadio están a un corto paseo de 2 a 5 minutos.

En tranvía: Budapest cuenta con un excelente sistema de tranvía que conecta los distritos exteriores directamente con la zona del estadio.

Toma el tranvía 1 o el tranvía 1A y baja en la parada Puskás Ferenc Stadion.

En autobús o trolebús: varias líneas de superficie paran justo a las puertas del estadio, lo que es perfecto si llegas desde barrios cercanos.

Trolebús 75: bájate en la parada Egressy út / Stefánia út, que te deja cerca del lado norte del complejo.

Autobuses locales: las líneas 95, 130 y 195 prestan servicio en la zona inmediata del estadio.

A pie: si te alojas cerca del City Park (Városliget) o de la estación de ferrocarril de Keleti, ir caminando es muy práctico. El estadio está situado junto a grandes ejes como Dózsa György út y Stefánia út, con amplias plazas de granito pensadas para peatones y diseñadas para gestionar grandes multitudes con seguridad.

Partido Hungría vs Georgia de la UEFA Nations League: todo lo que necesitas saber

Hungría vs Georgia: forma reciente

Clasificación FIFA: Hungría (#39) vs Georgia (#72)

Desde que perdió su último partido de clasificación para el Mundial el pasado noviembre y se quedó fuera de la fase final, Hungría se mantiene invicta en cuatro amistosos, con tres victorias y un empate. Todos esos amistosos se jugaron en casa.

Al igual que Hungría, Georgia llega a la UEFA Nations League invicta en lo que va de 2026, con dos victorias y dos empates. Sin embargo, su rendimiento como visitante en partidos oficiales necesita mejorar, ya que ha sufrido tres derrotas consecutivas cuando realmente importaba lejos de casa.

Hungría vs Georgia: historial reciente de enfrentamientos directos

En el fútbol masculino absoluto, Hungría y Georgia presentan un balance equilibrado de enfrentamientos directos, con una victoria para cada una. El último duelo entre ambas selecciones fue un partido de clasificación para la Copa Mundial de la FIFA 2002 en Tiflis, en septiembre de 2001, que Georgia ganó por 3-1.

Grp. 2 Formulario # P W D L F A +/- Puntos Formulario 1 Georgia GEO 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Hungría HUN 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Irlanda del Norte NIR 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Ucrania UKR 0 0 0 0 0 0 0 0 Ascenso Playoff de ascenso Playoffs de descenso Descenso







