Cómo conseguir entradas para el Hoffenheim vs Hamburger SV: precios de la Bundesliga, información del partido, ventas de última hora y más

El Hoffenheim se enfrenta al Hamburger SV el sábado 10 de octubre de 2026 en el SNP Arena de Sinsheim.

Históricamente, ambos clubes presentan un cara a cara muy equilibrado, con una ligera ventaja para el Hoffenheim, que suma 8 victorias por las 7 del Hamburger SV. En su enfrentamiento más reciente, el 25 de abril de 2026, el Hoffenheim logró una victoria a domicilio por 2-1 en el Volksparkstadion.

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¿Cuándo es el saque inicial del Hoffenheim vs Hamburger SV de la Bundesliga?

Hoffenheim vs Hamburger SV en el SNP Arena de Sinsheim, el sábado 10 de octubre de 2026.

Bundesliga - Jornada 5 10 oct 2026 - 09:30 SNP Arena

¿Cómo comprar entradas para el Hoffenheim vs Hamburger SV de la Bundesliga?

Para comprar entradas para el TSG 1899 Hoffenheim vs. Hamburger SV, puedes seguir estas opciones principales de compra:

Portales oficiales de venta de entradas de los clubes: Tienda oficial de entradas del TSG Hoffenheim: Visita el portal oficial de venta de entradas del TSG Hoffenheim. Las entradas suelen ponerse primero a disposición de los socios durante un periodo exclusivo de preventa antes de que cualquier remanente salga a la venta general.

Tienda oficial de entradas del Hamburger SV: Si tienes intención de sentarte en la zona de la afición visitante, consulta el portal oficial de venta de entradas del Hamburger SV, ya que las entradas para la afición visitante se asignan directamente a través del club visitante a sus socios y abonados. Plataformas oficiales de reventa de entradas (Zweitmarkt): El Hoffenheim gestiona un intercambio oficial de entradas directamente en la web del club. Los abonados que no puedan asistir vuelven a poner sus asientos a la venta por su valor nominal oficial, lo que ofrece una forma segura y legítima de comprar entradas si el partido cuelga el cartel de no hay billetes. Venta al público general y consejos de reserva: Las fechas de venta de entradas suelen anunciarse unas semanas antes del día del partido. Crear con antelación una cuenta de usuario gratuita en la plataforma de entradas del TSG Hoffenheim te permitirá acceder rápidamente al portal una vez se abra la venta general.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Hoffenheim vs Hamburger SV de la Bundesliga?

Los precios de las entradas para el partido de Bundesliga TSG 1899 Hoffenheim vs. Hamburger SV en el SNP Arena (PreZero Arena) dependen de la categoría del asiento y del lugar donde se compren:

Precios oficiales de valor nominal (tienda de entradas del TSG Hoffenheim)

Entradas de pie (Stehplätze): Las entradas estándar de pie empiezan en torno a 15 € a 20 € (con descuentos disponibles en torno a 12 € a 15 € ).

Entradas de asiento (Sitzplätze):

Anillo inferior / bloques familiares: Aproximadamente 30 € a 45 € . Categoría 2 (esquinas / anillos superiores): Alrededor de 45 € a 65 € . Categoría 1 (tribuna principal / laterales largos): Oscilan entre 65 € a 115 €+ en función del bloque específico y de la proximidad a la línea de medio campo.

VIP y hospitality: Normalmente empiezan desde 150 € a 250 €+ .

Precios del mercado secundario y reventa

Intercambio oficial de entradas del club (Zweitmarkt): Se venden directamente por su valor nominal original (normalmente 15 € a 115 € según el asiento).

Hoffenheim vs Hamburger SV de la Bundesliga: Todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Hoffenheim vs Hamburger SV

El Hoffenheim ha registrado una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco partidos. Su encuentro más reciente terminó con una derrota por 2-3 ante el Borussia Dortmund en la Bundesliga. Antes, en esa racha, goleó por 4-0 al Erzgebirge Aue en la DFB-Pokal y empató 2-2 con el Tottenham Hotspur en pretemporada. En esos cinco encuentros, el Hoffenheim marcó 11 goles y encajó 11.

El Hamburg ha ganado dos partidos, empatado uno y perdido dos en sus últimos cinco encuentros. Su resultado más reciente fue una dura derrota por 0-5 ante el Mainz en la Bundesliga. Antes de eso, perdió 0-2 contra el Borussia Dortmund en la jornada inaugural, aunque sí ganó su eliminatoria copera en el campo del SC Verl por 3-0. El Hamburg marcó seis goles y encajó nueve en esos cinco partidos.

Hoffenheim vs Hamburger SV: cara a cara reciente

El enfrentamiento más reciente entre estos equipos tuvo lugar el 25 de abril de 2026, cuando el Hoffenheim ganó 2-1 a domicilio en el Volksparkstadion en la Bundesliga. En los cinco enfrentamientos directos más recientes, el Hoffenheim ha ganado tres veces por dos del Hamburg, y además logró una victoria en casa por 4-1 en diciembre de 2025 y un triunfo por 2-0 en abril de 2018. Las victorias del Hamburg en los datos llegaron en noviembre de 2017 (3-0) y abril de 2017 (2-1).