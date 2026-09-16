Cómo conseguir entradas para el Grecia vs Alemania: precios de la UEFA Nations League A, información del partido, ventas de última hora y más

Grecia se enfrenta a Alemania en un apasionante partido de la fase de grupos de la UEFA Nations League en el Toumba Stadium de Tesalónica el 4 de octubre de 2026. Este encuentro de alto perfil reúne a dos apasionadas naciones del fútbol europeo en un duelo competitivo clave.

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¿Cuándo es el saque inicial del Grecia vs Alemania de la UEFA Nations League A?

El Grecia vs Alemania comienza el jueves, 1 de octubre de 2026, en el Toumba Stadium de Tesalónica, y la información oficial de retransmisión no está disponible actualmente para este encuentro.

UEFA Nations League A - Jornada 4 4 oct 2026 - 14:45 Toumba Stadium

¿Dónde comprar entradas para el Grecia vs Alemania?

Las entradas oficiales del partido pueden comprarse directamente a través del portal de venta de entradas de la Federación Helénica de Fútbol (HFF), que gestiona la distribución primaria de los partidos en casa de la selección de Grecia. El portal oficial es tu principal opción para conseguir entradas a precio oficial durante los periodos de preventa y venta general.

Si las localidades en la web oficial están agotadas, plataformas secundarias como StubHub son la mejor alternativa.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Grecia vs Alemania?

Los precios estándar de las entradas en el portal oficial de la HFF suelen arrancar en 25 € para asientos de categoría general detrás de la portería, con tarifas que aumentan en función de la zona y la categoría dentro del Toumba Stadium.

En mercados secundarios como StubHub, los precios de las entradas empiezan actualmente en 48 € por asiento, con tarifas finales que fluctúan según la selección del asiento, la ubicación y la demanda del mercado en tiempo real.

Grecia vs Alemania UEFA Nations League A: Todo lo que necesitas saber

Estado de forma de Grecia vs Alemania

Grecia no ha ganado ninguno de sus últimos cinco partidos, con un balance de tres empates y dos derrotas en esa racha. Su resultado más reciente fue una derrota por 0-1 ante Italia en un amistoso el 7 de junio, y antes de eso empató 2-2 con Suecia. Grecia no logró marcar en tres de esos cinco encuentros, aunque solo encajó tres goles en total. Los empates ante Hungría y Bielorrusia completan la secuencia de cinco partidos.

Alemania ha ganado tres y perdido dos de sus últimos cinco partidos en todas las competiciones. Su encuentro más reciente terminó en empate 1-1 con Paraguay en la Copa del Mundo el 29 de junio, lo que supuso su eliminación del torneo. Antes de eso, ganó 2-1 a Estados Unidos en un amistoso, venció 7-1 a Curacao y derrotó 2-1 a Costa de Marfil en la Copa del Mundo, antes de perder 2-1 ante Ecuador. Alemania marcó 13 goles en esos cinco partidos y encajó seis.

Grecia vs Alemania: historial reciente de enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre estas selecciones tuvo lugar en junio de 2024, cuando Alemania derrotó 2-1 a Grecia en un amistoso. En los cuatro enfrentamientos directos registrados, Alemania ha ganado tres y Grecia ninguno, con un partido sin victoria alemana: una derrota por 2-4 para Grecia en un clasificatorio para la Copa del Mundo de 2001 disputado en Atenas. Alemania también ganó 4-2 a Grecia en la Eurocopa 2012 y 2-0 en un clasificatorio para la Copa del Mundo en septiembre de 2000.



