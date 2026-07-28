Cómo conseguir entradas para el Gran Premio de F1 2026: fechas, próximas carreras, opciones de hospitalidad y más

La temporada 2026 de Fórmula 1 es ahora un campeonato de 11 carreras. La temporada arrancó en marzo con el Gran Premio de Australia en Melbourne y, con las rondas restantes hasta diciembre, todavía quedan muchas paradas en el calendario para que los aficionados de la F1 hagan realidad sus sueños de vivir un Gran Premio.

La acción de la F1 no va a hacer más que acelerarse a medida que la temporada se acerque a su desenlace, así que aquí, en GOAL, te traemos toda la información esencial sobre las entradas que necesitas, incluido dónde comprarlas, cuánto cuestan y la forma más rápida de asegurarte tu asiento para la próxima carrera del calendario.

¿Cuál es el calendario del Gran Premio de F1 2026?

Estas son las carreras restantes de la temporada 2026 de F1:

Fecha Carrera Circuito (ubicación) Entradas 23 de agosto Gran Premio de los Países Bajos Circuit Zandvoort (Zandvoort) Entradas 6 de septiembre Gran Premio de Italia Circuito de Monza (Monza) Entradas 13 de septiembre Gran Premio de España Circuito Madring (Madrid) Entradas 26 de septiembre Gran Premio de Azerbaiyán Baku City Circuit (Bakú) Entradas 11 de octubre Gran Premio de Singapur Marina Bay Street Circuit (Singapur) Entradas 25 de octubre Gran Premio de Estados Unidos Circuit of the Americas (Austin) Entradas 1 de noviembre Gran Premio de Ciudad de México Autódromo Hermanos Rodríguez (Ciudad de México) Entradas 8 de noviembre Gran Premio de São Paulo Circuito de Interlagos (São Paulo) Entradas 21 de noviembre Gran Premio de Las Vegas Las Vegas Strip Circuit (Paradise) Entradas 29 de noviembre Gran Premio de Qatar Lusail International Circuit (Lusail) Entradas 6 de diciembre Gran Premio de Abu Dabi Emirates Yas Marina Circuit (Abu Dabi) Entradas



Nota: Los Grandes Premios de China, Miami, Canadá, Gran Bretaña, Países Bajos y Singapur cuentan con formato sprint.

Ha habido varios cambios de carreras respecto a la temporada pasada. Mientras que el Gran Premio de España se ha trasladado de Barcelona a un nuevo circuito urbano en Madrid, el Circuit de Barcelona-Catalunya en Montmelo acoge ahora una carrera completamente nueva, el Gran Premio de Barcelona-Catalunya. Lo que gana Barcelona lo pierde Imola, ya que el Gran Premio de Emilia Romaña ha sido discontinuado después de que no se renovara su contrato.

Cómo conseguir entradas para el Gran Premio de F1 2026

Los aficionados pueden comprar entradas para el Gran Premio de F1 por varias vías. Se ofrecen a través del Portal de Entradas de Fórmula Uno, al que se puede acceder directamente desde el sitio oficial del deporte, y también están disponibles en las webs de los propios circuitos o recintos.

Además de las entradas generales y de tribuna, los aficionados también pueden adquirir numerosos paquetes VIP o de hospitality.

Además, los aficionados de la F1 también pueden considerar sitios secundarios como StubHub, que podrían ofrecerles la mejor oportunidad de conseguir entradas.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Gran Premio de F1 2026?

Los precios de las entradas de F1 varían significativamente según el circuito, la ubicación y el nivel de acceso que elijas.

Por lo general, las entradas están disponibles en las siguientes categorías:

Admisión general (GA): La opción más asequible, con precios que van desde 400 CNY (43 £/57 $) en el Gran Premio de China hasta más de 325 £ (430 $) en el Gran Premio de Gran Bretaña. Estas entradas no incluyen un asiento reservado.

La opción más asequible, con precios que van desde 400 CNY (43 £/57 $) en el Gran Premio de China hasta más de 325 £ (430 $) en el Gran Premio de Gran Bretaña. Estas entradas no incluyen un asiento reservado. Asientos de tribuna: Los asientos reservados suelen empezar en torno a 22.500 JPY (106 £) en circuitos asequibles como Suzuka y pueden superar los 875 € (755 £) para vistas prémium en el Gran Premio de Mónaco.

Los asientos reservados suelen empezar en torno a 22.500 JPY (106 £) en circuitos asequibles como Suzuka y pueden superar los 875 € (755 £) para vistas prémium en el Gran Premio de Mónaco. Tribuna principal / recta de boxes: Estos asientos prémium ofrecen vistas de la línea de salida/meta y del pit lane, con precios que rondan de media las 700 £ (940 $)

Estos asientos prémium ofrecen vistas de la línea de salida/meta y del pit lane, con precios que rondan de media las 700 £ (940 $) Paddock Club y hospitality: Los paquetes VIP, que ofrecen catering con todo incluido y acceso exclusivo al pit lane, suelen empezar a partir de unas 4.000 £ (5.375 $).

Los eventos norteamericanos y los europeos más prestigiosos suelen ser los más caros del calendario de la F1. En el otro extremo de la escala de precios, las carreras en Extremo Oriente y Sudamérica (China, Japón y Brasil) figuran entre las menos caras de la temporada.

Recuerda estar atento a la web de la F1 y a las distintas webs de los circuitos para obtener información adicional, así como a sitios secundarios como StubHub para consultar la disponibilidad actual de entradas.

¿Qué incluyen los paquetes de hospitality de la F1?

La hospitality en los circuitos de Gran Premio, situados en extraordinarias ubicaciones globales, aporta un toque de lujo con alta cocina y opciones de bebidas prémium, además de acceso a zonas exclusivas.

También disfrutarás de una visión entre bastidores de la F1, creando una experiencia de ensueño para los entusiastas del automovilismo. Es el plan perfecto para una ocasión especial y, aunque cada Gran Premio ofrece experiencias únicas, hay inclusiones constantes en los paquetes para ciertas carreras:

Trackside VIP

Acceso a las carreras del viernes, sábado y domingo

Vistas prémium del pit lane y de la línea de salida/meta

Barra libre durante todo el día

Almuerzo gourmet con entrante y bufé

Acceso a la sala de hospitality

Trackside Hospitality

Hospitality experta con vistas prémium

Exquisitas opciones gastronómicas y vino espumoso servido durante todo el fin de semana de carrera

Aparición especial de una personalidad de los medios de F1 o de un piloto

Sesión de preguntas y respuestas con un ejecutivo de la F1

Experiencia exclusiva de Grid Walk

Oportunidad de foto con el trofeo del campeonato

Acceso guiado al paddock para conocer lo que ocurre entre bastidores

¿Qué esperar de la temporada 2026 de F1?

El año pasado vimos una de las temporadas de F1 más emocionantes y dramáticas de la historia. Después de dominar durante largos periodos, el dúo de McLaren formado por Lando Norris y Oscar Piastri fue llevado al límite por un Max Verstappen renacido, y la temporada terminó por todo lo alto.

Lando Norris mantendría la calma, por supuesto, en el Gran Premio final de la campaña en Abu Dabi, terminando tercero para conquistar su primera corona de pilotos de F1. Ahora intenta convertirse en el primer piloto británico en defender con éxito el título, después de conquistar su primer campeonato.

Qué diferencia marcan unos pocos meses en el mundo de la Fórmula 1. Ninguno de los tres aspirantes al título del año pasado ha logrado subir al podio en ninguna de las dos primeras carreras de 2026, y ninguno de ellos terminó siquiera el Gran Premio de China.

Como se esperaba por sus actuaciones en los test de pretemporada, Mercedes es el gran protagonista del momento. George Russell logró la pole y la victoria en Australia, y su compañero italiano de 19 años, Kimi Antonelli, se llevó los honores en China.

Los aficionados de Ferrari también tienen motivos para sonreír. Los Cavallino Rampante parecen haber mejorado respecto al año pasado o están gestionando mejor que otros las nuevas reglas y reglamentos. Terminaron 3.º y 4.º en las dos primeras carreras, con Charles Leclerc subiendo al podio en Melbourne y Lewis Hamilton llevándose el bronce en Shanghái.