Cómo conseguir entradas para el GP de F1 de Las Vegas: fechas, precios de las entradas y más

El Gran Premio de Las Vegas devuelve la Fórmula 1 a Nevada para una carrera nocturna de alta velocidad a lo largo de la icónica Strip. Campeones del automovilismo como Max Verstappen, Lewis Hamilton y Lando Norris se baten en duelo a velocidades máximas bajo las luces de neón.

GOAL ofrece las fechas esenciales de la carrera, detalles sobre los precios y enlaces de reserva. Sigue leyendo para conseguir hoy mismo tus entradas para el GP de F1 de Las Vegas.

¿Cuándo es el GP de F1 de Las Vegas?

Fecha y hora Evento Ubicación Entradas 19 de noviembre de 2026 GP de F1 de Las Vegas: entrenamientos 1 y 2 Circuito urbano de Las Vegas Strip, Las Vegas, EE. UU. Entradas 20 de noviembre de 2026 GP de F1 de Las Vegas: entrenamientos 3 y clasificación Circuito urbano de Las Vegas Strip, Las Vegas, EE. UU. Entradas 21 de noviembre de 2026 GP de F1 de Las Vegas: día de carrera Circuito urbano de Las Vegas Strip, Las Vegas, EE. UU. Entradas

¿Dónde comprar entradas para el GP de F1 de Las Vegas?

Las entradas oficiales para el Gran Premio de Las Vegas están disponibles en la web oficial del GP de F1 de Las Vegas y a través de Ticketmaster. Comprar directamente a través de los canales principales ofrece a los aficionados la primera opción en zonas de admisión general y opciones de asiento en tribuna.

Si se agotan las asignaciones oficiales de entradas, plataformas secundarias de reventa como StubHub son tu mejor opción si las entradas de la web oficial están agotadas.

¿Cuánto cuestan las entradas para el GP de F1 de Las Vegas?

Las entradas de admisión general de un solo día en el portal oficial de venta empiezan en 50 USD para los entrenamientos del jueves, 99 USD para la clasificación del viernes y 393 USD para el día de carrera del sábado. Para cubrir todo el fin de semana, los pases de admisión general Flamingo para 3 días empiezan en 492 USD, mientras que los asientos reservados en tribuna parten de 925 USD en los canales oficiales.

Si se agotan las asignaciones oficiales generales, plataformas secundarias de reventa como StubHub ofrecen una opción alternativa para conseguir asientos de última hora. Los precios del mercado secundario en StubHub empiezan en torno a 150 USD para pases de un solo día o 350 USD para opciones de varios días, según la demanda y la selección de asientos.

Todo lo que necesitas saber sobre el GP de F1 de Las Vegas

El Gran Premio de Las Vegas es uno de los eventos más esperados del automovilismo internacional. Disputado en el circuito urbano de Las Vegas, Nevada, el trazado de 6,12 km cuenta con 17 curvas y una larga recta por la famosa Las Vegas Boulevard.

Trazado del circuito y momentos destacados de la carrera

Los pilotos pasan junto a complejos icónicos como el Bellagio, Caesars Palace y The Venetian. En la Strip se alcanzan velocidades máximas de más de 341 km/h, lo que convierte las maniobras de adelantamiento en la curva 14 en uno de los grandes atractivos de la carrera.

Opciones de entradas y zonas de visión

Admisión general: La forma más económica de disfrutar de la Fórmula 1 en Las Vegas. Los pases de admisión general, empezando por la zona Flamingo, ofrecen acceso a áreas de pie, pantallas gigantes de vídeo, zonas interactivas para aficionados y entretenimiento en directo.

Tribunas: Las tribunas reservadas, incluidas las zonas Heineken y T-Mobile, ofrecen asientos asignados con vistas directas a puntos clave de adelantamiento y zonas de aceleración.

Consejos de viaje y para el evento

El Aeropuerto Internacional Harry Reid de Las Vegas está situado a pocos minutos del circuito. Se recomienda a los espectadores utilizar el monorraíl o servicios de transporte con conductor para llegar a los accesos del circuito. Reservar con antelación te garantiza conseguir las entradas más baratas disponibles para este espectáculo de carrera nocturna.