Cómo conseguir entradas para el Georgia vs Ucrania: precios de la UEFA Nations League, información del partido, ventas de última hora y más

Los apasionados aficionados al fútbol de Tiflis están de enhorabuena, ya que podrán ver a Georgia disputar dos partidos internacionales en casa en el espacio de cuatro días este mes de septiembre.

Tras su estreno en la UEFA Nations League contra Irlanda del Norte en la capital georgiana, los Jvarosnebi (Los Cruzados) se medirán después a Ucrania en el Boris Paichadze Dinamo Arena el lunes 28 de septiembre, durante la jornada 2 de la fase de liga de la competición. Ya puedes reservar tus entradas para el partido.

Además de Irlanda del Norte y Ucrania, Georgia también tiene a Hungría en su grupo (Grupo 2 de la Liga B). Se enfrentará a las tres selecciones, tanto en casa como fuera, durante la fase de liga (seis partidos en total).

Los ganadores de cada grupo ascenderán a la UEFA Nations League A 2028-29, y el cuarto clasificado de cada grupo descenderá a la UEFA Nations League C 2028-29. Además, los segundos y terceros clasificados de cada grupo avanzarán a los play-offs de ascenso/descenso, que se disputarán a doble partido.

GOAL tiene todo lo que necesitas saber para conseguir ya tus entradas para el Georgia vs Ucrania de la UEFA Nations League, incluidos los precios, la disponibilidad y los mejores sitios donde comprarlas.

¿Cuándo es el partido Georgia vs Ucrania de la UEFA Nations League?

El Georgia vs Ucrania se disputa en el Boris Paichadze Dinamo Arena (Tiflis), el lunes 28 de septiembre, con inicio previsto a las 20:00 (GET).

UEFA Nations League B - Jornada 2 28 sept 2026 - 12:00 Boris Paichadze Dinamo Arena

Cómo comprar entradas para el Georgia vs Ucrania de la UEFA Nations League

Las entradas oficiales para el partido Georgia vs Ucrania de la UEFA Nations League salieron a la venta por primera vez a finales de agosto.

Para las secciones general y de aficionados de Georgia: La Federación Georgiana de Fútbol vende las entradas principales del estadio online exclusivamente a través del portal oficial georgiano de venta de entradas (Biletebi.ge).

Para las secciones visitantes de Ucrania: La Asociación Ucraniana de Fútbol gestiona directamente la asignación para los aficionados visitantes (sectores 9 y 10).

Si buscas asegurar asientos de última hora, los aficionados también pueden comprar entradas en plataformas secundarias, como StubHub.

Transferencias garantizadas: todas las compras en StubHub están respaldadas por el programa FanProtect de la plataforma, lo que da a los compradores la confianza de que las entradas son válidas y llegarán a tiempo para el día del partido.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Georgia vs Ucrania de la UEFA Nations League?

Los precios oficiales de las entradas para el partido Georgia vs Ucrania de la UEFA Nations League en el Boris Paichadze Dinamo Arena de Tiflis oscilan entre 20 y 100 GEL (lari georgiano), lo que equivale aproximadamente a entre 6 € y 33 €.

La estructura oficial de precios se divide en cuatro niveles distintos según la ubicación del asiento y la visibilidad del campo:

Categoría 4 - 20 GEL (6 €)

Categoría 3 - 40 GEL (13 €)

Categoría 2 - 70 GEL (23 €)

Categoría 1 - 100 GEL (33 €)

El Boris Paichadze Dinamo Arena está organizado en zonas estándar de visión para fútbol:

Categorías 1 y 2 (tribunas laterales inferior y superior) : Son las secciones premium situadas a lo largo de las bandas principales del campo, y ofrecen la visión más clara de la acción.

Categorías 3 y 4 (fondos / detrás de las porterías) : Estas categorías más económicas están ubicadas detrás de las porterías, tanto en el nivel inferior como en el superior.

Zona de aficionados visitantes : La Asociación Ucraniana de Fútbol confirmó que los sectores dedicados a los seguidores visitantes están situados en los sectores 9 y 10 (con acceso por la entrada H desde la calle Metreveli).

Sigue las webs oficiales de las selecciones cuando se acerque la fecha para obtener información adicional, y también sitios secundarios de reventa como StubHub para consultar la disponibilidad actual.

Todo lo que necesitas saber sobre el Boris Paichadze Dinamo Arena

El Boris Paichadze Dinamo Arena, que abrió originalmente como Estadio Dinamo en 1936, es el estadio más grande y famoso de Georgia. Situado en el corazón de la capital, Tiflis, tiene una capacidad para 54.549 espectadores. Es el orgulloso hogar del FC Dinamo Tbilisi, de la selección georgiana de fútbol y de la selección georgiana de rugby.

Durante la década de 1970, el Dinamo Tbilisi alcanzó un gran éxito y, para gestionar el aumento de público, el estadio fue completamente reconstruido (1976).

Después de que Georgia lograra la independencia, el estadio fue renombrado en honor a Boris Paichadze, un legendario héroe goleador de la década de 1940, considerado ampliamente como uno de los mejores futbolistas georgianos de la historia.

En 2006, el estadio fue objeto de una enorme modernización. Para cumplir con los estándares de seguridad y de la UEFA, se transformó en un estadio con todos los asientos. Esto redujo drásticamente la capacidad desde sus impresionantes cifras anteriores hasta su formato actual.

Momentos memorables en el Boris Paichadze Dinamo Arena:

Hundiendo al Liverpool (1979) : El Dinamo Tbilisi recibió a la potencia europea Liverpool en un partido de la Copa de Europa. El Dinamo destrozó por completo al Liverpool con un 3-0. Aunque la capacidad oficial era menor, informes locales aseguran que unos increíbles 110.000 aficionados se apretujaron en el estadio ocupando pasillos y zonas de paso. Sigue siendo el récord absoluto de asistencia en el recinto.

El mar de antorchas (1981) : Después de que el Dinamo Tbilisi ganara la prestigiosa Recopa de Europa 1980-81 en Alemania, regresó a casa para celebrarlo. Más de 80.000 aficionados abarrotaron el estadio con antorchas encendidas para recibir a sus héroes en una celebración icónica y resplandeciente.

El duelo totalmente español (2015) : El estadio acaparó el foco del fútbol mundial cuando acogió la Supercopa de la UEFA de 2015. Un choque apasionante vio al Barcelona derrotar al Sevilla por 5-4 ante un lleno absoluto.

Una obra maestra de padre e hijo: El estadio es una rara maravilla arquitectónica que fue construida originalmente por un padre (Archil Kurdiani) en 1936 y, 40 años después, completamente reinventada por ese mismo padre junto a su hijo arquitecto (Gia Kurdiani).

Cómo llegar

Como el Boris Paichadze Dinamo Arena está ubicado en una zona comercial céntrica y concurrida, justo al norte del centro de Tiflis, se recomienda encarecidamente utilizar el transporte público en lugar del coche.

En metro: El metro de Tiflis es barato (1 GEL), rápido y evita el tráfico del día de partido.

Station Square (Vagzalis Moedani): es el principal punto de conexión donde se cruzan la Primera Línea (Línea Roja) y la línea de Saburtalo (Línea Verde). Sal de la estación, baja por la calle Tevedore Megvedeli, gira a la izquierda en la calle Tsabadze y verás el estadio.

En autobús: Muchos autobuses urbanos paran directamente fuera del estadio o a menos de cinco minutos a pie.

Los autobuses 306, 308, 311, 315, 320, 351, 362, 431 y 476 paran junto al estadio o cerca del intercambiador de metro de Tsereteli. Si viajas desde zonas céntricas, los autobuses 31 y 37 salen directamente desde la avenida Rustaveli hasta Station Square.

En tren: Si vienes desde fuera de Tiflis (como Batumi, Kutaisi o Gori), puedes tomar un tren regional. Bájate en la estación central de trenes de Tiflis, en Station Square. El estadio está situado a solo unas pocas manzanas al norte de los andenes, por lo que el trayecto a pie es sencillo y dura unos 10 minutos.

En coche: En general, no se recomienda conducir debido al tráfico extremo y al aparcamiento limitado los días de evento. No hay un aparcamiento público específico en el estadio, pero puedes dejar tu vehículo en el aparcamiento de la estación central de Tiflis y recorrer a pie la distancia restante hasta el recinto.

Georgia vs Ucrania de la UEFA Nations League: todo lo que necesitas saber

Georgia vs Ucrania: forma reciente

Ranking FIFA: Georgia (#72) vs Kosovo (#33)

Georgia aspira a mantener su racha invicta en casa en 2026, después de empatar en amistosos con Israel y Rumanía y de ganar a Baréin en Tiflis desde marzo de este año. Su última derrota como local fue contra España (0-4) en un clasificatorio para el Mundial el pasado noviembre.

Ucrania reaccionó bien a su decepcionante derrota ante Suecia en los play-offs del Mundial, sumando triunfos amistosos contra Albania y Polonia en marzo.

Georgia vs Ucrania: historial reciente de enfrentamientos directos

Georgia nunca ha derrotado a Ucrania, con un balance global entre ambas selecciones de 7 victorias para Ucrania, 4 empates y 0 triunfos para Georgia en 11 enfrentamientos previos. Ucrania marcó un total de 17 goles en esos partidos, mientras que Georgia anotó 6.

Durante la campaña 2024-25 de la UEFA Nations League, las dos selecciones se repartieron los puntos (1-1) cuando se enfrentaron en Georgia, y Ucrania se llevó una victoria por 1-0 (en Polonia) cuando volvieron a medirse un mes más tarde.

Grp. 2 Formulario # P W D L F A +/- Puntos Formulario 1 Georgia GEO 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Hungría HUN 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Irlanda del Norte NIR 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Ucrania UKR 0 0 0 0 0 0 0 0 Ascenso Playoff de ascenso Playoffs de descenso Descenso



