Cómo conseguir entradas para el Gales vs Noruega: precios de la UEFA Nations League, información del partido, ventas de última hora y más

Gales regresa a la máxima categoría de la Liga de Naciones de la UEFA. Los Dragones no conocieron la derrota en la última edición de la competición, con tres victorias y tres empates, y terminaron como líderes de su grupo. Reserva ya tus entradas para sus próximos partidos.

Tras dos duros partidos de la Liga de Naciones de la UEFA a domicilio contra Portugal y Dinamarca, Gales vuelve a casa para enfrentarse a Noruega el jueves 1 de octubre, en la jornada 3 de la fase de liga.

Gales jugará contra los otros tres equipos tanto en casa como fuera durante la fase de liga (seis partidos en total), y los dos primeros avanzarán a los cuartos de final en marzo.

GOAL tiene todo lo que necesitas saber para conseguir ahora mismo tus entradas para el Gales vs Noruega de la Liga de Naciones de la UEFA, incluidos los precios, la disponibilidad y los mejores lugares para comprar.

¿Cuándo es el partido Gales vs Noruega de la Liga de Naciones de la UEFA?

El Gales vs Noruega se disputa en el Cardiff City Stadium de Cardiff el jueves 1 de octubre, con inicio programado a las 19:45 (BST).

UEFA Nations League A - Jornada 3 1 oct 2026 - 14:45 Cardiff City Stadium

Cómo comprar entradas para el Gales vs Noruega de la Liga de Naciones de la UEFA

Las entradas oficiales para el partido Gales vs Noruega de la Liga de Naciones de la UEFA se pusieron a la venta online en el portal FAW eTickets.

La FAW dividió la venta de entradas en dos fases:

Venta prioritaria : se abrió a las 12:00 del viernes 11 de septiembre para los miembros del Red Wall 2026-28, que podían comprar hasta 4 entradas cada uno.

Venta general : se abrió a las 12:00 del miércoles 16 de septiembre para el público general, permitiendo hasta 10 entradas por compra.

Para los aficionados noruegos visitantes, las entradas se asignaron a través de la Federación Noruega de Fútbol (NFF).

Si buscas asegurarte asientos de última hora, los aficionados también pueden comprar entradas en plataformas secundarias, como StubHub.

Transferencias garantizadas: cada compra en StubHub está respaldada por el programa FanProtect de la plataforma, lo que da a los compradores la confianza de que las entradas son válidas y llegarán a tiempo para el día del partido.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Gales vs Noruega de la Liga de Naciones de la UEFA?

Las entradas oficiales para el partido Gales vs Noruega de la Liga de Naciones de la UEFA arrancaban en 30,00 £ para adultos y 9,50 £ para júnior (de 16 años o menos).

La Football Association of Wales (FAW) clasifica las entradas individuales para los partidos en tres categorías de precio distintas según la visibilidad desde los asientos.

Categoría 1 (Premium / lateral) : estos asientos premium se sitúan a lo largo de las bandas principales del campo. Esto incluye la Grandstand (West) y la Ninian Stand (East), que ofrecen las vistas más equilibradas de la acción. (Rango de precios: 15-40 £)

Categoría 2 (Estándar / esquinas) : estos asientos estándar están ubicados donde los laterales se unen con los fondos, ofreciendo vistas diagonales del terreno de juego. (Rango de precios: 10-35 £)

Categoría 3 (Family Stand / fondo) : están situados detrás de las porterías. Incluye la Canton Stand (hogar de grupos de aficionados especialmente ruidosos) y la Family Stand designada. (Rango de precios: 5-30 £)

Sigue de cerca los sitios oficiales de la selección cuando se acerque la fecha para obtener información adicional, y también páginas secundarias de reventa como StubHub para conocer la disponibilidad actual.

Todo lo que necesitas saber sobre el Cardiff City Stadium

El Cardiff City Stadium es un gran recinto deportivo en Gales, sede tanto del Cardiff City Football Club como de la selección de fútbol de Gales. Inaugurado oficialmente en 2009, es el segundo estadio más grande de Gales tras el Principality Stadium, con una capacidad de 33.280 espectadores.

Durante 99 años, el Cardiff City jugó en el legendario e intimidante Ninian Park. A comienzos de la década de 2000, el viejo estadio se había quedado anticuado y se aprobaron planes para un nuevo recinto con todos los asientos para ayudar al club a modernizarse.

La construcción comenzó en 2007 en el solar del antiguo Leckwith Athletics Stadium, con un coste aproximado de 48 millones de libras. El nuevo Cardiff City Stadium abrió sus puertas con un amistoso contra el club escocés Celtic en julio de 2009, que terminó con empate 0-0.

Momentos memorables en el Cardiff City Stadium

La épica ante Bélgica (2015) : Gales derrotó a Bélgica por 1-0 gracias a un legendario gol de Gareth Bale, estableciendo un récord de asistencia en el estadio de 33.280 espectadores y allanando el camino hacia su histórica trayectoria en la Eurocopa 2016.

Clasificación para el Mundial (2022) : la 'Red Wall' cantó con toda su alma bajo los focos mientras Gales derrotaba a Ucrania por 1-0, lo que significó su clasificación para su primera Copa del Mundo de la FIFA en 64 años.

El Real Madrid y la Supercopa de la UEFA (2014) : el recinto acaparó todas las miradas cuando albergó la Supercopa de la UEFA. El Real Madrid derrotó al Sevilla por 2-0, con la superestrella Cristiano Ronaldo marcando ambos goles sobre el césped de Cardiff.

Rock and Roll: no solo se utiliza para el deporte, por supuesto. El estadio es también un importante recinto de conciertos y ha acogido a grandes artistas musicales como Bon Jovi, Elton John, Rod Stewart y Stereophonics.

Cómo llegar

En tren: una de las formas más sencillas de llegar al estadio desde el centro de Cardiff.

Estación de Ninian Park - Es la estación más cercana y está a solo 5 minutos a pie de las puertas del estadio.

Estación de Grangetown - Otra excelente opción, a solo 10 minutos a pie del estadio.

En autobús: Cardiff cuenta con líneas regulares de autobús que paran justo al lado del estadio.

Lanzadera de día de partido (Ruta 95) - Durante la temporada de fútbol, Cardiff Bus opera autobuses lanzadera especiales. Salen cada 15 minutos a partir de 2 horas antes del inicio del partido, con salida desde Wood Street (Parada JB), en el centro de la ciudad.

Líneas estándar - Puedes coger los autobuses 1, 2, 95 o 95A desde el centro de la ciudad. Bájate en Sloper Road o en la parada ASDA Leckwith Road.

En coche: se llega fácilmente al estadio desde la autopista y está situado en el código postal CF11 8AZ.

Indicaciones - Sal de la autopista M4 en la salida 33. Toma la A4232 de doble calzada en dirección Cardiff/Barry y luego coge la salida hacia la B4267 señalizada para el estadio.

Aparcamiento - Los aparcamientos del estadio suelen cerrar 60 minutos antes del inicio del partido por motivos de seguridad. Evita aparcar en el parque comercial cercano, ya que tiene un límite estricto de 90 minutos y se multa mucho en los días de partido.

Gales vs Noruega de la Liga de Naciones de la UEFA: todo lo que necesitas saber

Gales vs Noruega: forma reciente

Clasificación FIFA: Gales (#38) vs Noruega (#19)

Gales atraviesa actualmente una racha de cuatro partidos sin ganar. Desde que Bosnia y Herzegovina truncó sus sueños mundialistas en el play-off de marzo, ha empatado dos amistosos (contra Irlanda del Norte y Ghana) y ha perdido ante Rumanía.

Noruega llega reforzada por su rendimiento veraniego en la Copa del Mundo de la FIFA 2026. Superó todos sus esfuerzos anteriores en el escenario global al alcanzar los cuartos de final. En cada uno de los últimos ocho partidos de Noruega se marcaron al menos 2 goles y no logró dejar su portería a cero en ninguno de esos encuentros.

Gales vs Noruega: historial reciente de enfrentamientos directos

El historial total de enfrentamientos entre Gales y Noruega es de 4 victorias para Noruega, 3 victorias para Gales y 4 empates en 11 partidos. En esos encuentros, Noruega marcó 15 goles y Gales 14.

El último partido entre ambos equipos tuvo lugar en 2011, con una cómoda victoria de Gales por 4-1 ante Noruega en un amistoso disputado en el Cardiff City Stadium. Gareth Bale abrió el marcador con una volea, seguida por un disparo con rosca del actual seleccionador galés, Craig Bellamy. Noruega recortó distancias por medio de Erik Huseklepp, pero un doblete tardío del suplente Sam Vokes selló una dominante victoria de Gales.