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Cómo conseguir entradas para el Fulham vs Chelsea: precios de la Premier League 2026/27, información del partido, hora de inicio y más

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Chelsea
M. Rogers

No te pierdas la oportunidad de ver un enorme derbi londinense este agosto

La jornada 1 de la nueva temporada 2026/27 de la Premier League se cierra con un esperado derbi londinense, ya que el Fulham recibe a su vecino del oeste de Londres, el Chelsea, en Craven Cottage el lunes 24 de agosto.

El Chelsea saltará al campo con algunos nuevos fichajes de relumbrón. Maxence Lacroix, Marco Palestra y Geovany Quenda firmaron todos por más de 50 millones de libras, pero el gran titular, por supuesto, fue el fichaje de Morgan Rogers, adquirido al Aston Villa por una astronómica cifra de 117 millones de libras.

Puede que el Fulham haya perdido el aporte ofensivo de Harry Wilson y Raul Jimenez, que marcaron ambos en la victoria por 2-1 sobre el Chelsea en Craven Cottage en enero, pero ha incorporado a un par de jugadores llamativos procedentes del Real Madrid, Gonzalo García y César Palacios, con la esperanza de que planteen problemas a las defensas esta temporada.

Deja que GOAL te ofrezca todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Fulham vs. Chelsea, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo se juega el partido de Premier League Fulham vs. Chelsea?

El Fulham vs. Chelsea comienza a las 20:00 BST del lunes 24 de agosto en Craven Cottage, en Londres.

crest
Premier League - Jornada 1
Craven Cottage

Cómo comprar entradas para el Fulham vs. Chelsea de la Premier League

Hay múltiples opciones de venta de entradas disponibles para los partidos de la Premier League, desde entradas para partidos individuales hasta abonos de temporada y paquetes hospitality, gestionados a través del portal oficial de entradas de cada club o de socios de viaje autorizados.

Debido a la enorme demanda global, la legislación contra la reventa y los tornos 100 % digitales, los clubes de la Premier League distribuyen las entradas mediante el siguiente proceso:

  • Abonados y debentures: Los actuales abonados conservan sus asientos o devuelven al club los partidos a los que no vayan a asistir.
  • Miembros oficiales de pago del club (sistema de sorteo): Las tradicionales colas online por orden de llegada han sido sustituidas por sorteos aleatorios para miembros de pago del club (por ejemplo, Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Los miembros se registran durante un plazo fijado semanas antes del partido para entrar en el sorteo.
  • Intercambios oficiales de entradas (reventa): Si un partido cuelga el cartel de no hay billetes, los miembros que se quedaron fuera en el sorteo pueden comprar entradas devueltas a su precio nominal a través del Ticket Exchange oficial del club.
  • Venta general: La venta abierta al público general no miembro es prácticamente inexistente en los partidos de la Premier League.

Si buscas entradas de última hora, los aficionados también pueden comprar entradas en plataformas secundarias, como StubHub.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Fulham vs. Chelsea de la Premier League?

El coste de una entrada de Premier League para la temporada 2026/27 varía mucho en función del club local, la ubicación del asiento y la categoría del partido:

  • Tramos por edad y concesiones: La mayoría de los clubes ofrece precios escalonados en las categorías Adulto, Júnior (normalmente sub-18 o sub-21), Estudiante y Sénior, aunque los porcentajes de descuento y los tramos de edad difieren de un equipo a otro.
  • Categorización de partidos: Los clubes clasifican los encuentros en niveles (por ejemplo, Categoría A, B o C). Los grandes duelos contra rivales del top seis o adversarios de derbi entran en la Categoría A, con los precios nominales más altos.
  • Ubicación del asiento: Los asientos centrales en los laterales y en las gradas bajas tienen precios premium, mientras que los asientos en las gradas altas detrás de las porterías ofrecen opciones más asequibles.
  • Se necesita membresía oficial: Para comprar entradas de local a precio nominal, casi todos los clubes de la Premier League exigen que cada espectador tenga una membresía oficial de pago activa del club para poder entrar en sorteos o intercambios de reventa.

Precio y disponibilidad de las entradas para la afición visitante

La Premier League ha ampliado oficialmente el tope obligatorio de 30 libras para las entradas visitantes hasta la temporada 2026/27, y lo ha confirmado al menos hasta la 2027/28.

Aunque las entradas visitantes están limitadas a 30 libras, están entre las más difíciles de conseguir en el deporte mundial. Las asignaciones para visitantes son extremadamente limitadas y normalmente se venden en exclusiva a los abonados de primer nivel con el máximo de puntos de fidelidad; prácticamente nunca llegan a la venta general ni a los sorteos básicos para miembros.

Forma

FUL

FUL - Formulario

ARS
L3-0
BOU
L0-1
WOL
D1-1
NEW
W2-0
AHL
D1-1
Gol marcado (encajado)
4/6
Partidos con más de 2,5 goles
1/5
Ambos equipos marcaron
2/5
CHE

CHE - Formulario

LIV
D1-1
MCI
L0-1
TOT
W2-1
SUN
L2-1
WES
W6-4
Gol marcado (encajado)
10/9
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
4/5

Historial reciente de enfrentamientos directos

Cara a cara

FulhamEmpateChelsea
2
0
3
Premier League
Fulham badge
Fulham
FUL
2
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Chelsea
CHE
1
F
Premier League
Chelsea badge
Chelsea
CHE
2
Fulham badge
Fulham
FUL
0
F
Premier League
Fulham badge
Fulham
FUL
1
Chelsea badge
Chelsea
CHE
2
F
Premier League
Chelsea badge
Chelsea
CHE
1
Fulham badge
Fulham
FUL
2
F
Premier League
Chelsea badge
Chelsea
CHE
1
Fulham badge
Fulham
FUL
0
F
5Goles marcados7
Partidos con más de 2.5 goles3/5
Ambos equipos marcaron3/5

Noticias de los equipos y plantillas

Fulham contra Chelsea alineaciones probables

Fulham crest
Fulham
FUL
Formación
Chelsea crest
Chelsea
CHE
Chelsea crest
Chelsea
CHE

Manager

  • Álvaro Arbeloa

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
BournemouthBournemouthBOU
00000000
2
ArsenalArsenalARS
00000000
3
Aston VillaAston VillaAVL
00000000
4
BrentfordBrentfordBRE
00000000
5
BrightonBrightonBHA
00000000
6
ChelseaChelseaCHE
00000000
7
CoventryCoventryCOV
00000000
8
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
00000000
9
EvertonEvertonEVE
00000000
10
FulhamFulhamFUL
00000000
11
HullHullHUL
00000000
12
IpswichIpswichIPS
00000000
13
LeedsLeedsLEE
00000000
14
LiverpoolLiverpoolLIV
00000000
15
Manchester CityManchester CityMCI
00000000
16
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
00000000
17
NewcastleNewcastleNEW
00000000
18
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
00000000
19
SunderlandSunderlandSUN
00000000
20
TottenhamTottenhamTOT
00000000
Champions League
UEFA Europa League
Descenso

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