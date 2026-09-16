Francia recibe a Bélgica en un partidazo de la fase de grupos de la UEFA Nations League en el icónico Stade de France de Saint-Denis el 5 de octubre de 2026. Este derbi de alto nivel reúne a dos potencias del fútbol europeo que aspiran a acabar en lo más alto de su grupo.

GOAL te ofrece toda la información esencial que necesitas para asegurarte un asiento en este partido. Descubre dónde comprar entradas, los detalles de los precios y cómo conseguir tus entradas hoy mismo.

¿Cuándo es el saque inicial del Francia vs. Bélgica de la UEFA Nations League A?

El Francia vs. Bélgica se disputa en el Stade de France de Saint-Denis, con el horario de inicio aún por confirmar cuando se acerque la fecha.

UEFA Nations League A - Jornada 4 5 oct 2026 - 14:45 Stade de France

¿Dónde comprar entradas para el Francia vs. Bélgica de la Nations League masculina?

Las entradas oficiales del partido pueden comprarse directamente a través del portal de venta de entradas de la Federación Francesa de Fútbol (FFF), que gestiona la venta principal de los partidos de la selección francesa como local. El portal oficial es tu primera opción para conseguir entradas a precio oficial durante las fases de preventa y venta general.

Si las localidades en la web oficial están agotadas, plataformas secundarias como Ticombo son una buena alternativa.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Francia vs. Bélgica de la Nations League masculina?

Los precios estándar de las entradas en la web oficial de la FFF arrancan en 25 € para asientos de categoría general detrás de las porterías, con precios que aumentan en función de la ubicación y la grada dentro del Stade de France.

En mercados secundarios como Ticombo, los precios de las entradas en el mercado secundario arrancan actualmente en 86 € por asiento, con tarifas que fluctúan en función de la disponibilidad en tiempo real y de la demanda de los aficionados.

Francia vs. Bélgica en la UEFA Nations League A: todo lo que necesitas saber

Estado de forma de Francia y Bélgica

Francia ha ganado tres y ha perdido dos de sus últimos cinco partidos, en los que ha marcado diez goles y ha encajado ocho. Su encuentro más reciente terminó con una derrota por 4-6 ante Inglaterra en las semifinales del Mundial, un resultado que llegó después de una derrota por 0-2 frente a España en el partido por el tercer puesto. Antes de esos tropiezos, Francia mostró su calidad ofensiva con victorias sobre Marruecos (2-0), Paraguay (1-0) y Suecia (3-0).

Los últimos cinco partidos de Bélgica se saldaron con tres victorias, un empate y una derrota. Su resultado más reciente fue una derrota por 2-1 frente a España en los cuartos de final del Mundial. Antes de eso, venció a Estados Unidos por 4-1 y a Senegal por 3-2, y firmó un convincente triunfo por 5-1 sobre Nueva Zelanda. Bélgica marcó 11 goles y encajó ocho en esos cinco encuentros, con un empate sin goles ante Irán como único partido en el que no vio puerta.

Francia vs. Bélgica: historial reciente de enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos terminó con victoria por 1-2 para Francia, en un partido de la UEFA Nations League A disputado en Bruselas en octubre de 2024. En los últimos cinco cara a cara, Francia ha ganado cuatro veces por una sola victoria de Bélgica, y ese único triunfo belga llegó en la semifinal del Mundial de 2018. Francia también ha derrotado a Bélgica en los octavos de final de la Eurocopa de 2024 y en ambos partidos de la eliminatoria de la Nations League de 2021.



