Francia, campeona del Mundial en 1998 y 2018, alcanzó su tercera semifinal consecutiva al vencer 2-0 a Marruecos en el Boston Stadium el jueves.

El máximo goleador, Kylian Mbappé, anotó su octavo gol del torneo, y Ousmane Dembélé sentenció. Francia ya había superado a este rival en las semifinales del Mundial 2022, antes de perder la final por penaltis ante Argentina.

Ahora, el equipo de Didier Deschamps se medirá a España.

Un gol tardío de Mikel Merino, del Arsenal, dio a la Roja una ajustada victoria por 2-1 sobre Bélgica en el Los Angeles Stadium el viernes.

Fabián Ruiz adelantó a los campeones de 2010 en la primera parte, y Charles De Ketelaere igualó para los «Diablos Rojos».

Merino ya había marcado en el 1-0 ante Portugal en octavos y repitió en cuartos. ¿Bastará para superar a la favorita Francia?

Deja que GOAL te guíe a través de toda la información más reciente sobre las entradas para el Mundial de 2026, incluyendo cómo puedes asegurarte tus asientos para el Francia-España y cuánto costarán.

¿A qué hora empieza el partido Francia-España del Mundial?

La primera semifinal se jugará en el AT&T Stadium de Dallas.

World Cup - Semifinales Dallas Stadium

¿Cómo se compran las entradas para el partido Francia-España del Mundial?

Los principales sorteos oficiales —preventa de Visa, sorteo anticipado y sorteo aleatorio posterior— ya finalizaron.

Se procesaron más de 500 millones de solicitudes, por lo que las entradas directas son escasas.

Esto es lo que necesitas saber de un vistazo:

La venta de última hora comenzó el 1 de abril: las entradas se venden por orden de llegada con confirmación inmediata y representan la última oportunidad de comprarlas directamente a la FIFA.

El mercado oficial de reventa de la FIFA ya está abierto y permite comprar y vender entradas verificadas a precios regulados.

Como alternativa, los aficionados pueden recurrir a mercados secundarios como StubHub para conseguir entradas de última hora. Recuerda consultar los términos y condiciones de cualquier sitio web secundario antes de comprar entradas.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Francia-España?

La FIFA ha aplicado una política de precios variables para el torneo de 2026.

En la fase de grupos los precios arrancan en 60 dólares (para ciertos niveles de aficionados), mientras que la final llega a 6.730 dólares; en reventa los valores suben aún más.

Precios de las entradas para el Mundial de la FIFA 2026:

Fechas Fase / Categoría Rango de precios oficial Rango estimado en el mercado secundario 28 de junio - 3 de julio Octavos de final (recintos con gran demanda) 225–540 $ 550–3.200 $ (1.250 $) Del 28 de junio al 3 de julio Ronda de 32 (sedes estándar) 225–540 $ 400–2.800 € (1.134 €) Del 4 al 7 de julio Octavos de final 240–640 $ 650–4 200 $ (1 518 $) Del 9 al 11 de julio Cuartos de final 450–1.775 $ 850–5.500 $ (2.348 $) 14–15 de julio Semifinales 930–3.295 $ 1.500–9.500 $ (3.721 $) 18 de julio Partido por el tercer puesto 250 $ – 800 $ 500 $ – 3.500 $ (1.480 $) 19 de julio Final de la Copa del Mundo de la FIFA (MetLife Stadium) 1.490 $ – 7.875 5.900–38.000 $+ (15.240 $)

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