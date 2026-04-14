El domingo 19 de abril el Everton recibe al Liverpool en el estadio Hill Dickinson. Se espera un derbi del Merseyside muy disputado.
El Everton es octavo y el Liverpool quinto, y ambos luchan por un puesto europeo.
Deja que GOAL te proporcione toda la información que necesitas para conseguir entradas para el Everton-Liverpool, incluyendo dónde comprarlas y cuánto cuestan.
¿Cuándo se juega el Everton-Liverpool de la Premier League?
¿Cómo comprar entradas para el Everton vs Liverpool de la Premier League?
Hay varias opciones: entradas individuales, abonos de temporada y paquetes de hospitalidad, disponibles en el portal oficial de venta de entradas del club.
Los clubes británicos suelen vender las entradas en tres fases.
- Primero, a los abonados.
- Después, a quienes hayan asistido antes a partidos en casa y tengan puntos de fidelidad.
- Por último, al público en general durante la venta general.
Para entradas de última hora, muchos aficionados recurren a plataformas secundarias como StubHub.
¿Qué esperar del Everton vs Liverpool?
Liverpool lucha por meterse entre los cuatro primeros y asegurar la Champions, mientras que Everton, en racha, ya está en la parte alta de la tabla, a solo cinco puntos de los Reds.
Los Toffees han demostrado que pueden sorprender, como en el 2-2 ante el Brentford el 11 de abril, que mostró su garra bajo presión.
Aun así, el Liverpool ha dominado los últimos duelos: en la ida de Anfield, el 20 de septiembre, ganó 2-1 gracias a su superioridad en el medio campo.
¿Cuánto cuestan las entradas para el Everton-Liverpool de la Premier League?
El precio de una entrada para la Premier League varía mucho. La mayoría de los clubes aplican tarifas distintas según la edad: adultos, jóvenes, estudiantes y mayores, aunque los tramos cambian según el equipo.
La ubicación del asiento y la zona del estadio influyen mucho en el precio: las mejores vistas se pagan más. Además, algunos clubes dividen los partidos por categorías; los duelos más atractivos contra rivales de renombre entran en la categoría más cara.
La Premier League ha fijado un precio máximo de 30 £ por entrada para los partidos fuera de casa, por lo que asistir a estos puede ser más económico.
Noticias y plantillas de los equipos
Estado de forma
Historial de enfrentamientos directos
Clasificación
Clubes de la Premier League 2025/26 por precio de las entradas
Enlaces de interés
- Cómo comprar entradas para la FA Cup: próximos partidos, pronósticos, precios y más
- Cómo comprar entradas para la final de la FA Cup: pronósticos, precios y más
- Cómo comprar entradas para la Premier League: próximos partidos, precios medios y más
- Cómo comprar entradas para la Liga de Campeones de la UEFA: precios, próximos partidos, final en el Puskas Arena y más