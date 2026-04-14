El domingo 19 de abril el Everton recibe al Liverpool en el estadio Hill Dickinson. Se espera un derbi del Merseyside muy disputado.

El Everton es octavo y el Liverpool quinto, y ambos luchan por un puesto europeo.

Deja que GOAL te proporcione toda la información que necesitas para conseguir entradas para el Everton-Liverpool, incluyendo dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo se juega el Everton-Liverpool de la Premier League?

Premier League - Premier League Hill Dickinson Stadium

¿Cómo comprar entradas para el Everton vs Liverpool de la Premier League?

Hay varias opciones: entradas individuales, abonos de temporada y paquetes de hospitalidad, disponibles en el portal oficial de venta de entradas del club.

Los clubes británicos suelen vender las entradas en tres fases.

Primero, a los abonados. Después, a quienes hayan asistido antes a partidos en casa y tengan puntos de fidelidad. Por último, al público en general durante la venta general.

Para entradas de última hora, muchos aficionados recurren a plataformas secundarias como StubHub.

¿Qué esperar del Everton vs Liverpool?

Liverpool lucha por meterse entre los cuatro primeros y asegurar la Champions, mientras que Everton, en racha, ya está en la parte alta de la tabla, a solo cinco puntos de los Reds.

Los Toffees han demostrado que pueden sorprender, como en el 2-2 ante el Brentford el 11 de abril, que mostró su garra bajo presión.

Aun así, el Liverpool ha dominado los últimos duelos: en la ida de Anfield, el 20 de septiembre, ganó 2-1 gracias a su superioridad en el medio campo.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Everton-Liverpool de la Premier League?

El precio de una entrada para la Premier League varía mucho. La mayoría de los clubes aplican tarifas distintas según la edad: adultos, jóvenes, estudiantes y mayores, aunque los tramos cambian según el equipo.

La ubicación del asiento y la zona del estadio influyen mucho en el precio: las mejores vistas se pagan más. Además, algunos clubes dividen los partidos por categorías; los duelos más atractivos contra rivales de renombre entran en la categoría más cara.

La Premier League ha fijado un precio máximo de 30 £ por entrada para los partidos fuera de casa, por lo que asistir a estos puede ser más económico.

Noticias y plantillas de los equipos

Everton contra Liverpool alineaciones probables Alineación probable Suplentes Manager D. Moyes Alineación probable Suplentes Manager A. Slot

Estado de forma

Historial de enfrentamientos directos

Clasificación

Clubes de la Premier League 2025/26 por precio de las entradas

Club Estadio Rango de precios de las entradas (entrada general para adultos) Rango de precios de los abonos Entradas Arsenal Estadio Emirates 31,50 £ - 141,00 £ 1073 £ - 2050 £ Información sobre entradas Aston Villa Villa Park 44,50 £ - 92,00 £ 640 £ – 944 £ Información sobre entradas Bournemouth Vitality Stadium 33,00 £ – 56,00 £ 633 £ – 875 £ Información sobre entradas Brentford Gtech Community Stadium 40,00 £–65,00 £ 495 £ – 598 £ Información sobre entradas Brighton & Hove Albion Estadio American Express Community 34,00 £ - 78,00 £ 595–860 £ Información sobre entradas Burnley Turf Moor 50,00 £–75,00 £ 455 £ – 500 £ Información sobre entradas Chelsea Stamford Bridge 48,00 £ - 58,00 £ 595 £ - 940 £ Información sobre entradas Crystal Palace Selhurst Park 48,00 £ - 58,00 £ 545 £ - 895 £ Información sobre entradas Everton Goodison Park 55,00 £ 515 £ - 690 £ Información sobre entradas Fulham Craven Cottage 35,00 £ - 105,00 £ 455 £ – 3000 £ Información sobre entradas Leeds United Elland Road 33,00 £ - 56,00 £ 420 £ – Por confirmar Información sobre entradas Liverpool Anfield 9,00 £ – 61,00 £ 699 £ - 886 £ Información sobre entradas Manchester City Estadio Etihad 58,00 £ - 75,00 £ 385 £ - 1030 £ Información sobre entradas Manchester United Old Trafford 36,00 £ - 58,00 £ 559 £ - 950 £ Información sobre entradas Newcastle United St James’ Park 50,00 £–58,00 £ 417 £ – 811 £ Información sobre entradas Nottingham Forest City Ground 45,00 £ - 60,00 £ 465 £ – 660 £ Información sobre entradas Sunderland Stadium of Light 33,00 £ - 56,00 £ 390 £ - 720 £ Información sobre entradas Tottenham Hotspur Estadio del Tottenham Hotspur 48,00 £ - 109,00 £ 807 £ – 2015 £ Información sobre entradas West Ham United Estadio de Londres 30,00 £ – 120,00 £ 310–1.620 £ Información sobre entradas Wolverhampton Wanderers Molineux 26,50 £ - 71,00 £ 525 £ – 833 £ Información sobre entradas

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