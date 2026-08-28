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Cómo conseguir entradas para el Espanyol vs Elche: precios de LaLiga, información del partido, ventas de última hora y más

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El Espanyol se enfrenta al Elche en LaLiga. Así puedes conseguir tus entradas

El Espanyol se enfrenta al Elche el miércoles 20 de septiembre de 2026 en el RCDE Stadium de Barcelona.

El Espanyol afronta el partido con el objetivo de aprovechar el factor campo y sumar puntos importantes en la clasificación liguera en este arranque de temporada. Mientras tanto, el Elche buscará darle la vuelta a su dinámica reciente y lograr su primera victoria en este enfrentamiento desde octubre de 2021.

Deja que GOAL te ofrezca todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Espanyol vs Elche, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo es el saque inicial del Espanyol vs Elche de LaLiga?

El Espanyol vs Elche se disputa en el RCDE Stadium de Barcelona, con la hora exacta confirmada en los detalles del partido que aparecen arriba.

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Primera División - Jornada 7
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¿Cómo comprar entradas para Osasuna vs Rayo Vallecano de LaLiga?

Puedes comprar entradas para Osasuna vs Rayo Vallecano a través de canales oficiales o de plataformas secundarias de confianza:

  • Sitio web oficial y taquilla del CA Osasuna: El lugar principal y más fiable para comprar entradas para la zona local es directamente el portal de venta de entradas del sitio web oficial del CA Osasuna o la taquilla de El Sadar en Pamplona antes del día del partido. La venta oficial al público general suele abrirse entre 1 y 2 semanas antes del saque inicial, una vez que los socios completan su periodo de prioridad.
  • Agregadores de mercados secundarios: Si las entradas se agotan en el sitio oficial, puedes comparar asientos en mercados de reventa a través de plataformas agregadoras como StubHub.

¿Cuánto cuestan las entradas para Osasuna vs Rayo Vallecano de LaLiga?

Los precios de las entradas para Osasuna vs Rayo Vallecano en El Sadar varían en función del canal de compra y la categoría de la localidad:

  • Entradas oficiales del club (precio de venta): Directamente a través del CA Osasuna, los precios estándar para el público general suelen oscilar entre 35 € y 80 € según la zona (fondos, esquinas, tribuna o asientos premium centrales).
  • Mercados secundarios: En sitios agregadores de reventa de entradas como StubHub, los precios suelen arrancar en torno a 42 € a 50 € para asientos estándar, con medias más altas según la disponibilidad, la ubicación de los asientos y la demanda.

Espanyol vs Elche de LaLiga: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Espanyol vs Elche

El Espanyol ha ganado uno, empatado dos y perdido dos de sus últimos cinco partidos en todas las competiciones. Su mejor resultado en esa racha fue una victoria por 3-0 en LaLiga ante el Levante el 16 de agosto, mientras que su encuentro más reciente terminó con una derrota en casa por 1-2 ante el Real Madrid el 22 de agosto. La pretemporada dejó un empate 3-3 con el Middlesbrough y un empate 2-2 con el Burnley, siendo el otro resultado una derrota por 1-3 ante el Coventry City. El Espanyol marcó nueve goles y encajó ocho en esos cinco partidos.

El Elche no ha ganado ninguno de sus últimos cinco partidos, con un empate en LaLiga y tres empates en pretemporada. Su resultado más reciente fue una derrota por 0-5 ante el Barcelona el 23 de agosto, que llegó después de un empate 1-1 con el Deportivo de A Coruna en su estreno liguero. El Elche empató 2-2 con el Cordoba, 2-2 con el Al-Ain y 0-0 con el Johor Darul Ta'zim en su preparación de pretemporada. En esos cinco partidos, el Elche marcó cinco goles y encajó nueve.

ESP

ESP - Formulario

BUR
D2-2
MID
D3-3
COV
L3-1
LEV
W3-0
RMA
L1-2
Gol marcado (encajado)
10/10
Partidos con más de 2,5 goles
5/5
Ambos equipos marcaron
4/5
ELC

ELC - Formulario

JDT
D0-0
ALA
D2-2
COR
D2-2
COR
D1-1
BAR
L0-5
Gol marcado (encajado)
5/10
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
3/5

Espanyol vs Elche: historial reciente de enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre estos equipos llegó en LaLiga el 1 de marzo de 2026, cuando el partido en el campo del Elche terminó 2-2. Antes de eso, el Espanyol ganó 1-0 en casa en octubre de 2025. En los últimos cinco enfrentamientos directos de este conjunto de datos, que abarcan LaLiga y Segunda División, el Espanyol ha ganado dos veces y el Elche una, mientras que los otros dos partidos terminaron en empate.

Cara a cara

EspanyolEmpateElche
3
2
0
Primera División
Elche badge
Elche
ELC
2
Espanyol badge
Espanyol
ESP
2
F
Primera División
Espanyol badge
Espanyol
ESP
1
Elche badge
Elche
ELC
0
F
Segunda Division
Elche badge
Elche
ELC
2
Espanyol badge
Espanyol
ESP
2
F
Segunda Division
Espanyol badge
Espanyol
ESP
2
Elche badge
Elche
ELC
0
F
Primera División
Elche badge
Elche
ELC
0
Espanyol badge
Espanyol
ESP
1
F
8Goles marcados4
Partidos con más de 2.5 goles2/5
Ambos equipos marcaron2/5

Clasificación del Espanyol vs Elche

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
BarcelonaBarcelonaBAR
220070+76
W
W
2
Real MadridReal MadridRMA
220062+46
W
W
3
SevillaSevillaSEV
220052+36
W
W
4
Real BetisReal BetisBET
220020+26
W
W
5
AlavésAlavésALA
211041+34
D
W
6
Atlético MadridAtlético MadridATM
211042+24
D
W
7
OsasunaOsasunaOSA
211021+14
W
D
8
EspanyolEspanyolESP
210142+23
L
W
9
GetafeGetafeGET
210113-23
W
L
10
VillarrealVillarrealVIL
20204402
D
D
11
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
20202202
D
D
12
Racing SantanderRacing SantanderSAN
201123-11
L
D
13
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
201123-11
D
L
14
Celta VigoCelta VigoCEL
201112-11
L
D
15
ValenciaValenciaVAL
201101-11
L
D
16
MálagaMálagaMAL
201113-21
D
L
17
LevanteLevanteLEV
201103-31
D
L
18
ElcheElcheELC
201116-51
L
D
19
Athletic ClubAthletic ClubATH
200215-40
L
L
20
Real SociedadReal SociedadRSO
200215-40
L
L
Champions League
UEFA Europa League
Clasificación para la Europa Conference League
Descenso

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