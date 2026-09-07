La vigente campeona del mundo, España, abre su campaña 2026/27 de la UEFA Nations League contra Croacia en Sevilla, antes de que ambos equipos vuelvan a verse las caras apenas una semana después en Split. Ambos encuentros forman parte de un exigente calendario del Grupo A3 de la Liga A, que también incluye a Inglaterra y Chequia, y este doble enfrentamiento inicial tiene mucho peso dada la calidad de las dos selecciones.

Deja que GOAL te explique todo lo que necesitas saber sobre cómo comprar entradas para el España vs Croacia, incluidas las fechas de los partidos, los precios y dónde comprarlas.

¿Cuándo es el saque inicial del España vs Croacia de la UEFA Nations League A?

El España vs Croacia se disputa en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán de Sevilla el 26 de septiembre de 2026, con la hora exacta de inicio local todavía por confirmar por la UEFA.

UEFA Nations League A - Jornada 2 29 sept 2026 - 14:45 Estadio R. Sanchez Pizjuan

¿Dónde comprar entradas para el España vs Croacia?

Las entradas para el partido de Sevilla se pusieron primero a disposición a través de los canales oficiales de venta de la RFEF, con prioridad para los miembros de la federación antes de que el encuentro se agotara por completo. Los canales oficiales de la federación croata (HNS) son el equivalente como primera opción para el partido de vuelta en Split.

StubHub es tu mejor opción si las entradas en la web oficial están agotadas. Ofrece una amplia variedad de localidades para ambos encuentros, desde el Ramón Sánchez-Pizjuán de Sevilla hasta el Stadion Poljud de Split.

Algunas cosas que conviene saber sobre la compra de entradas para este enfrentamiento:

Partido agotado : con las entradas oficiales de Sevilla agotadas, StubHub es una de las únicas vías que quedan para asistir al partido del 29 de septiembre

Entradas de visitante : las asignaciones para Split se gestionan a través de los canales de la HNS, con disponibilidad limitada para los aficionados españoles desplazados

Transferencias garantizadas : cada compra en StubHub está respaldada por el programa FanProtect de la plataforma, lo que da a los compradores la confianza de que las entradas son válidas y llegarán a tiempo para el día del partido

Mercado secundario : StubHub es tu mejor opción si las entradas en la web oficial están agotadas

Dada la rapidez con la que se agotó el partido de Sevilla, también se recomienda encarecidamente reservar pronto para el encuentro de visitante en Split, especialmente con el creciente perfil de España desde su triunfo en el Mundial.

¿Cuánto cuestan las entradas para el España vs Croacia?

Los precios oficiales para el partido de Sevilla se fijaron a través de los canales de venta de la RFEF antes de que el encuentro se agotara en origen. Los precios oficiales de la HNS se aplican del mismo modo para el partido de Split.

StubHub es tu mejor opción si las entradas en la web oficial están agotadas, y aquí tienes una guía aproximada de lo que puedes esperar allí:

Sevilla (agotado en origen): sin inventario oficial disponible, los precios de reventa en el mercado secundario están muy por encima del valor facial dada la magnitud de la demanda en torno al éxito de España en el Mundial

Asientos más baratos en Split: desde unos 45 € hasta 60 €, normalmente en los anillos superiores detrás de las porterías

Asientos de gama media en Split: por lo general, entre 90 € y 160 €, con una visión más clara a lo largo de las bandas

Asientos prémium en Split: a partir de 250 € para los aficionados que quieran la mejor vista disponible

Como ocurre con cualquier partido que involucre a la campeona del mundo, los precios pueden cambiar rápidamente, así que asegurar una localidad lo antes posible es la opción más segura si manejas un presupuesto concreto.

España vs Croacia en la UEFA Nations League A: todo lo que necesitas saber

Estado de forma de España vs Croacia

España llega a este partido con cinco victorias en sus últimos cinco encuentros, todos ellos en el Mundial de 2026. Venció a Argentina por 1-0 en la final y anteriormente derrotó a Austria por 3-0, a Portugal por 1-0, a Bélgica por 2-1 y a Francia por 2-0. En esos cinco partidos, España marcó siete goles y no encajó ninguno, dejando la portería a cero en todos ellos.

Los últimos cinco resultados de Croacia son más variados. Ganó tres y perdió dos, siendo su partido más reciente una derrota por 2-1 ante Portugal en los octavos de final del Mundial. Antes, en el torneo, venció a Ghana por 2-1 y a Panamá por 1-0, pero también perdió por 4-2 ante Inglaterra en la fase de grupos. Croacia marcó siete goles y encajó nueve en esos cinco encuentros.

España vs Croacia: historial reciente de enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre estas selecciones fue en la Eurocopa 2024, donde España ganó por 3-0. Antes de eso, ambos equipos empataron 0-0 en un partido de la Nations League en junio de 2023. En los últimos cinco enfrentamientos directos, España presenta el mejor balance, siendo su victoria más contundente un 6-0 en casa en la Nations League en septiembre de 2018. Esos cinco partidos han producido 19 goles en total.

Clasificación de España vs Croacia

En el Grupo 3 de la UEFA Nations League, Croacia ocupa actualmente la primera posición, mientras que España llega a este partido en la cuarta plaza.