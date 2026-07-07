El gol de Mikel Merino en el descuento dio a España la victoria sobre la Portugal de Cristiano Ronaldo en octavos del Mundial, en Dallas. Así, La Roja igualó su racha histórica de 35 partidos sin perder y dejó su portería a cero por sexto encuentro mundialista seguido.

Bélgica intentará frenar ambas rachas en los cuartos de final del viernes en Los Ángeles. Los Diablos Rojos, que empataron 0-0 con Irán y 1-1 con Egipto en la fase de grupos, vencieron a la anfitriona Estados Unidos en octavos y buscan confirmar su crecimiento.

Deja que GOAL te guíe a través de toda la información más reciente sobre las entradas para el Mundial de 2026, incluyendo cómo puedes conseguir entradas para el España-Bélgica y cuánto costarán.

¿A qué hora empieza el España-Bélgica?

Este gran partido de cuartos de final entre dos selecciones europeas se disputará en el SoFi Stadium de Los Ángeles.

World Cup - Copa del Mundo - Fase Final Los Angeles Stadium

¿Cómo comprar entradas para el España-Bélgica?

Esto es lo que necesitas saber de un vistazo:

La venta de última hora comenzó el 1 de abril: las entradas se asignan por orden de llegada con confirmación inmediata y son la última oportunidad de comprarlas a la FIFA.

El mercado oficial de reventa de la FIFA está abierto y es el canal principal para comprar y vender entradas verificadas a precios regulados.

Como alternativa, los aficionados pueden recurrir a mercados secundarios como StubHub para conseguir entradas de última hora. Recuerda consultar los términos y condiciones de cualquier sitio web secundario antes de comprar entradas.

¿Cuánto cuestan las entradas para el España-Bélgica?

La FIFA aplica precios variables para el torneo de 2026.

En la fase de grupos los precios arrancan en 60 dólares (para algunos niveles de aficionados), mientras que la final llega a 6.730 dólares; en reventa y mercados secundarios las cifras suben aún más.

Precios de las entradas para el Mundial de la FIFA 2026:

Fechas Fase / Categoría Rango de precios oficial Rango estimado en el mercado secundario 9–11 de julio Cuartos de final 450–1 775 $ 850–5.500 $ (2.348 $) 14–15 de julio Semifinales 930 $ – 3.295 $ 1.500–9.500 $ (3.721 $) 18 de julio Partido por el tercer puesto 250 $ – 800 $ 500–3.500 $ (1.480 $) 19 de julio Final de la Copa del Mundo de la FIFA (MetLife Stadium) 1.490 $ – 7.875 5.900–38.000 $+ (15.240 $)

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