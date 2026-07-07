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Cómo conseguir entradas para el España-Bélgica: precios del Mundial, info del partido de cuartos, ofertas de última hora y más

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España se enfrentará a Bélgica en un partido de cuartos de final del Mundial en Los Ángeles. A continuación te explicamos cómo puedes conseguir tus entradas.

El gol de Mikel Merino en el descuento dio a España la victoria sobre la Portugal de Cristiano Ronaldo en octavos del Mundial, en Dallas. Así, La Roja igualó su racha histórica de 35 partidos sin perder y dejó su portería a cero por sexto encuentro mundialista seguido.

Bélgica intentará frenar ambas rachas en los cuartos de final del viernes en Los Ángeles. Los Diablos Rojos, que empataron 0-0 con Irán y 1-1 con Egipto en la fase de grupos, vencieron a la anfitriona Estados Unidos en octavos y buscan confirmar su crecimiento.

Deja que GOAL te guíe a través de toda la información más reciente sobre las entradas para el Mundial de 2026, incluyendo cómo puedes conseguir entradas para el España-Bélgica y cuánto costarán.

¿A qué hora empieza el España-Bélgica?

Este gran partido de cuartos de final entre dos selecciones europeas se disputará en el SoFi Stadium de Los Ángeles.

¿Cómo comprar entradas para el España-Bélgica?

Esto es lo que necesitas saber de un vistazo:

  • La venta de última hora comenzó el 1 de abril: las entradas se asignan por orden de llegada con confirmación inmediata y son la última oportunidad de comprarlas a la FIFA.
  • El mercado oficial de reventa de la FIFA está abierto y es el canal principal para comprar y vender entradas verificadas a precios regulados.
  • Como alternativa, los aficionados pueden recurrir a mercados secundarios como StubHub para conseguir entradas de última hora. Recuerda consultar los términos y condiciones de cualquier sitio web secundario antes de comprar entradas.

¿Cuánto cuestan las entradas para el España-Bélgica?

La FIFA aplica precios variables para el torneo de 2026.

En la fase de grupos los precios arrancan en 60 dólares (para algunos niveles de aficionados), mientras que la final llega a 6.730 dólares; en reventa y mercados secundarios las cifras suben aún más.

Precios de las entradas para el Mundial de la FIFA 2026:

Fechas

Fase / Categoría

Rango de precios oficial

Rango estimado en el mercado secundario

9–11 de julio

Cuartos de final

450–1 775 $

850–5.500 $ (2.348 $)

14–15 de julio

Semifinales

930 $ – 3.295 $

1.500–9.500 $ (3.721 $)

18 de julio

Partido por el tercer puesto

250 $ – 800 $

500–3.500 $ (1.480 $)

19 de julio

Final de la Copa del Mundo de la FIFA (MetLife Stadium)

1.490 $ – 7.875

5.900–38.000 $+ (15.240 $)

España vs. Bélgica en el Mundial: todo lo que necesitas saber

Estado de forma de España y Bélgica

ESP

ESP - Formulario

CPV
D0-0
KSA
W4-0
URU
W0-1
AUT
W3-0
POR
W0-1
Gol marcado (encajado)
9/0
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
0/5
BEL

BEL - Formulario

EGY
D1-1
IRÁ
D0-0
NZL
W1-5
SEN
W3-2
USA
W1-4
Gol marcado (encajado)
13/5
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
4/5

Enfrentamientos recientes

ESP

Últimos partidos

BEL

5

Victorias

0

Empates

0

Victorias

13

Goles marcados

1
Partidos de más de 2.5 goles
2/5
Ambos equipos anotaron
1/5

Noticias de los equipos

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