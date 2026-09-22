La UEFA Nations League regresa con un partido de alto voltaje, ya que Escocia se prepara para enfrentarse a Macedonia del Norte en un choque crucial del Grupo E. Ambos equipos aspiran a ganar impulso y tomar ventaja en el grupo, lo que convierte este duelo internacional en una cita imprescindible para los aficionados de toda Europa.

Con un historial de partidos muy disputados entre estas selecciones, se espera un ambiente eléctrico dentro del estadio. Los aficionados pueden esperar un encuentro físico, de ida y vuelta, con importantes puntos de promoción del torneo y de ranking estrictamente en juego.

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¿Cuándo es el saque inicial del Escocia vs Macedonia del Norte de la UEFA Nations League B?

El Escocia vs Macedonia del Norte se disputa en Hampden Park, en Glasgow, con el horario del saque inicial todavía por confirmar.

UEFA Nations League B - Jornada 5 13 nov 2026 - 14:45 Hampden Park

¿Dónde comprar entradas para el Escocia vs Macedonia del Norte?

La distribución oficial de entradas para este partido de la UEFA Nations League se gestiona directamente a través del portal online de la federación anfitriona, que ofrece acceso a la venta primaria general para el público. Los aficionados deben registrarse pronto en la plataforma oficial para asegurarse entradas estándar antes de que se agoten las asignaciones estándar.

Si se cierra la ventana de venta primaria o las localidades están completamente agotadas en la plataforma oficial, plataformas del mercado secundario como Ticombo son la opción a seguir si los anuncios del sitio oficial están agotados.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Escocia vs Macedonia del Norte?

Las entradas estándar para un solo partido en el portal oficial de venta comienzan en aproximadamente 35 € para las opciones de asiento general, dependiendo del nivel de la zona del estadio y de la categoría seleccionada.

Para plataformas del mercado secundario como Ticombo, el precio de entrada en el mercado secundario arranca en torno a 90 € por asiento cuando se agota el inventario de entradas estándar de venta primaria.

Escocia vs Macedonia del Norte en la UEFA Nations League B: todo lo que necesitas saber

Forma del Escocia vs Macedonia del Norte

Escocia ha ganado tres de sus últimos cinco partidos, con dos derrotas y ningún empate en esa racha. Sus resultados más recientes llegaron en la Copa del Mundo, donde perdió 3-0 contra Brasil y 1-0 ante Marruecos. Antes de esos tropiezos, venció 1-0 a Haití y logró una victoria por 4-1 sobre Curacao, mostrando su amenaza ofensiva en el día adecuado. En esos cinco encuentros, Escocia marcó seis goles y encajó cinco.

Macedonia del Norte ha tenido problemas para encontrar regularidad, con solo una victoria en sus últimos cinco partidos, además de dos empates y dos derrotas. Su salida más reciente terminó con una derrota por 4-0 ante Turquía, y también sufrió una derrota por 4-0 contra Dinamarca en la clasificación para la Copa del Mundo. Una derrota por 7-1 frente a Gales al principio de la campaña representa su resultado más abultado en esta racha. Macedonia del Norte marcó solo un gol y encajó quince en esos cinco partidos.

Escocia vs Macedonia del Norte: historial reciente de enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos se produjo en septiembre de 2013, cuando Escocia ganó 2-1 a domicilio en Macedonia del Norte durante la clasificación para la Copa del Mundo. Si se observan los últimos cuatro enfrentamientos directos registrados, Escocia presenta el mejor balance, con dos victorias por una de Macedonia del Norte, y un partido que terminó en empate. La victoria de Escocia por 2-0 en casa en 2009 sigue siendo su resultado más contundente en esta serie.







