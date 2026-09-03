Cómo conseguir entradas para el Elche vs Real Madrid: precios de LaLiga, información del partido, ventas de última hora y más

Los partidos del Real Madrid siempre generan una enorme expectación en toda España, y tú podrías estar en el Estadio Manuel Martínez Valero para ver en directo cómo el Elche CF se enfrenta a los Blancos.

La afición del Elche esperará una actuación heroica en casa cuando reciba a los titanes del fútbol español el sábado 19 de septiembre de 2026.

Los seguidores franjiverdes llenarán las gradas con la moral alta, deseosos de ver a su equipo medirse al plantel repleto de estrellas del Real Madrid en el arranque de la campaña 2026/27 de LaLiga.

GOAL te ofrece todo lo que necesitas para comprar entradas para el Elche vs Real Madrid, incluidos los precios de LaLiga 2026/27, la información del partido en el Estadio Manuel Martínez Valero, los horarios de inicio y los detalles oficiales de la reserva.

¿Cuándo es el saque inicial del Elche vs Real Madrid de LaLiga?

Elche recibe al Real Madrid en el Estadio Martínez Valero de Elche, con el saque inicial previsto para este partido de LaLiga.

Primera División - Jornada 6 15 sept 2026 - 15:30 Estadio Martinez Valero

Cómo comprar entradas para el Elche vs Real Madrid de La Liga

Hay múltiples opciones de venta de entradas disponibles para los partidos de La Liga, desde localidades para un solo encuentro hasta paquetes VIP hospitality, gestionados a través de los portales oficiales de venta de los clubes o de socios de reventa verificados.

Debido a la enorme demanda cada vez que el Real Madrid visita la provincia de Alicante, la salida de entradas sigue fases estructuradas:

Abonados: Los actuales abonados conservan sus asientos reservados para todos los partidos de liga nacionales.

Socios / Franjiverdes: El acceso prioritario a las entradas para partidos individuales se concede a los socios oficiales del club durante una ventana exclusiva de preventa.

Venta General: Si quedan asientos tras las preventas para socios, las entradas se abren al público general. Sin embargo, los partidos de alto perfil contra el Real Madrid suelen agotarse rápidamente.

Plataformas secundarias de entradas: Si buscas sectores agotados o disponibilidad de última hora para el día del partido, los aficionados pueden comprar entradas verificadas a través de plataformas secundarias como LiveFootballTickets .

¿Cuánto cuestan las entradas para el Elche vs Real Madrid de La Liga?

El coste de una entrada de La Liga en el Estadio Manuel Martínez Valero varía en función del sector del estadio, la categorización del partido y el tramo de edad:

Edad y tramos con descuento: Elche CF ofrece precios por tramos, con tarifas reducidas para los aficionados Junior ( Infantil ) y jóvenes en secciones designadas del estadio.

Categorización del partido ( Día del Club ): Los grandes partidos contra rivales de primer nivel como el Real Madrid entran en la Categoría A (la franja de precio más alta), con importes nominales superiores a los de los encuentros estándar.

Ubicación del asiento: Las gradas principales de lateral ( Tribuna y Preferencia ) representan las opciones premium, mientras que los fondos ( Fondo Norte y Fondo Sur ) ofrecen puntos de acceso más asequibles.

Entradas digitales y controles de identidad: Las entradas se entregan en formato digital. Es posible que se exija a los espectadores mostrar una identificación válida con fotografía que coincida con el nombre del titular de la entrada en los tornos de acceso al estadio.

Precio y disponibilidad de las entradas para la afición visitante

Para los partidos de La Liga en el Estadio Manuel Martínez Valero, a los aficionados visitantes del Real Madrid se les asignan asientos en el sector visitante designado (Grada Visitante / Fondo Norte Superior).

Las entradas para el sector visitante suelen costar entre 30 € y 60 €. Para comprar asientos en la sección visitante a través de los canales oficiales, los aficionados normalmente deben ser miembros oficiales registrados (Madridistas) o miembros de peñas oficiales (Peñas). Los cupos para la afición visitante están estrictamente controlados y rara vez salen a la venta para el público general.

Elche vs Real Madrid de LaLiga: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Elche vs Real Madrid

El Elche no ha ganado en sus últimos cinco partidos, con un balance de tres empates y dos derrotas en esa racha. Su compromiso más reciente terminó con una derrota por 3-2 ante el Racing Santander en LaLiga, mientras que un 0-5 contra el Barcelona a principios de agosto puso de relieve la diferencia entre el equipo y los mejores conjuntos de la división. Esos dos resultados competitivos han dejado apenas tres goles a favor y ocho en contra. Ambos amistosos de pretemporada terminaron 2-2, lo que sugiere que el equipo todavía está encontrando su sitio.

El Real Madrid ha ganado sus últimos cinco partidos sin conocer la derrota, incluidos sus tres encuentros de LaLiga. Su choque más reciente fue un triunfo por 4-0 sobre el Malaga, y también venció 4-1 a la Real Sociedad en liga. En esos cinco partidos, el Madrid ha marcado 14 goles y solo ha encajado dos, con triunfos de pretemporada ante el Schalke 04 y el Deportivo de A Coruna que marcaron el tono de un comienzo de campaña lleno de confianza.

Elche vs Real Madrid: historial reciente de enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre estos equipos llegó en marzo de 2026, cuando el Real Madrid venció al Elche por 4-1 en el Santiago Bernabeu en LaLiga. Antes de eso, el duelo de la primera vuelta en noviembre de 2025 terminó 2-2 en el Estadio Martinez Valero. En los últimos cinco enfrentamientos directos en LaLiga, el Real Madrid ha ganado tres, ha empatado dos y no ha perdido ninguno, con 15 goles marcados por los cinco del Elche.

Clasificación del Elche vs Real Madrid

En LaLiga, el Elche ocupa actualmente la 19.ª posición, mientras que el Real Madrid es segundo en la tabla.