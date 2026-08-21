Cómo conseguir entradas para el Eintracht Frankfurt vs Augsburg: precios de la Bundesliga, información del partido, ventas de última hora y más

El Hamburger SV se enfrenta al Mainz 05 el domingo 6 de septiembre de 2026 en el Deutsche Bank Park de Fráncfort.

Ambos clubes afrontan este partido de las primeras jornadas con el objetivo de coger impulso tras sus encuentros inaugurales en competición doméstica. Su anterior enfrentamiento en la Bundesliga, en abril de 2026, terminó con un empate 1-1 en el WWK Arena.

Deja que GOAL te ofrezca todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Eintracht Frankfurt vs Augsburg, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo es el saque inicial del Eintracht Frankfurt vs Augsburg en la Bundesliga?

El Eintracht Frankfurt recibe al Augsburg en el Deutsche Bank Park de Fráncfort, con el saque inicial programado a la hora indicada arriba.

Bundesliga - Jornada 2 6 sept 2026 - 11:30 Deutsche Bank Park

¿Cómo comprar entradas para el Hamburger SV vs Mainz 05 de la Bundesliga?

Para conseguir entradas para el partido de Bundesliga entre Hamburger SV vs. 1. FSV Mainz 05 del domingo 6 de septiembre de 2026, en el Volksparkstadion, sigue los canales oficiales y los pasos verificados de venta de entradas que aparecen a continuación:

1. Portal oficial de entradas del HSV (venta principal)

La forma más segura y fiable de comprar entradas a precio oficial es hacerlo directamente a través del Hamburger SV:

Sitio web oficial: visita la tienda de entradas del HSV.

Prioridad para miembros del HSV: Los miembros oficiales del club reciben una ventana de compra anticipada antes de que se abra la venta al público. Los partidos de alta demanda suelen agotarse durante la preventa para miembros.

Venta general: Las entradas que queden se ponen a la venta general online para no miembros.

2. Sección para aficionados visitantes (seguidores del Mainz 05)

Si vas a apoyar al 1. FSV Mainz 05 en el bloque visitante:

Tienda de entradas del Mainz 05: Las entradas para la afición visitante las gestiona directamente el Mainz 05 y se venden a través de la tienda oficial de entradas del Mainz 05. Los miembros y abonados tienen acceso prioritario.

3. Plataformas secundarias de entradas

Si las opciones principales están agotadas, las entradas aparecen en buscadores de entradas y plataformas secundarias como StubHub.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Hamburger SV vs Mainz 05 de la Bundesliga?

Los precios oficiales de las entradas a precio de venta al público para los partidos de Bundesliga en el Volksparkstadion suelen comenzar en torno a 18 € a 24 € para las zonas de pie, como la Nordtribüne, y suben hasta 50 € a 90 €+ para las localidades de asiento, con acceso prioritario a la venta principal para los miembros oficiales del club. En las plataformas secundarias de entradas, los anuncios para partidos de alta demanda suelen partir de unos 60 € y pueden subir más en función de la ubicación del asiento y de la demanda del mercado.

Ventas oficiales principales e intercambio

Lanzamiento principal: Las entradas estándar de pie suelen comenzar en torno a 18 €–24 € , mientras que las categorías de asiento oscilan entre 35 € y 90 € . Los miembros oficiales del club tienen ventanas de reserva prioritarias antes de la salida al público.

Intercambio de entradas del club: Si se agota la venta principal, los abonados y miembros del club revenden legalmente sus asientos en la plataforma oficial de intercambio de entradas del club al precio oficial más pequeñas comisiones de gestión.

Mercado secundario de reventa

Plataformas de reventa: En los mercados secundarios de entradas, las localidades más económicas de pie o en anfiteatro alto suelen comenzar en torno a 60 € , mientras que los asientos preferentes en la zona central y en las gradas bajas suelen situarse entre 100 € y 250 €+ , dependiendo de la demanda y de las comisiones del vendedor.

Eintracht Frankfurt vs Augsburg en la Bundesliga: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Eintracht Frankfurt vs Augsburg

El Eintracht Frankfurt llega al estreno de la Bundesliga con un balance de cuatro victorias y una derrota en sus últimos cinco partidos de pretemporada. Su encuentro más reciente terminó con una derrota por 7-0 ante el Brentford el 15 de agosto, un resultado que causó conmoción en el club. Antes de eso, el Frankfurt había ganado tres amistosos consecutivos, incluida una victoria por 5-1 sobre el FSV Frankfurt y un triunfo por 2-0 ante el Hull City. En esos cinco encuentros, el Frankfurt marcó 11 goles y encajó 10.

El Augsburg cerró su pretemporada con dos victorias, dos derrotas y un empate en cinco partidos. Su último encuentro terminó con una derrota por 4-0 ante el Leeds United el 15 de agosto. También logró una victoria por 3-2 sobre el Sassuolo y una goleada por 15-0 al Schwaz durante ese mismo periodo. El Augsburg marcó 21 goles en esos cinco partidos y encajó 11.

Eintracht Frankfurt vs Augsburg: historial reciente de enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre estos equipos terminó 1-1, con el Augsburg recibiendo al Frankfurt en la Bundesliga el 25 de abril de 2026. En los últimos cinco duelos de Bundesliga, el Frankfurt tiene ventaja con dos victorias por ninguna del Augsburg, y tres empates completan el balance. El Frankfurt ha marcado ocho goles en esos cinco partidos, mientras que el Augsburg ha marcado cinco.

Clasificación del Eintracht Frankfurt vs Augsburg

En la actual tabla de la Bundesliga, el Augsburg ocupa la primera posición, mientras que el Eintracht Frankfurt está en la sexta.