Cómo conseguir entradas para el Chequia vs España: precios de la UEFA Nations League, información del partido, ventas de última hora y más

Tras lograr el ascenso a la Liga A de la UEFA Nations League, después de una campaña muy exitosa en la edición 2024/25, la República Checa estará deseosa de conservar su elevada posición entre las mayores naciones futbolísticas de Europa. Ya puedes reservar entradas para los próximos partidos de la República Checa.



Después de sus primeros cuatro partidos de la fase de liga contra Croacia, Inglaterra (dos veces) y España en septiembre/octubre, cerrará su campaña en el Grupo 3 con encuentros ante España (en casa) y Croacia (fuera). El primero de ellos, contra España, se disputará en el Stadion Letná de Praga el jueves 12 de noviembre.

El Stadion Letná ha acogido 50 partidos oficiales de la República Checa desde que la federación independiente se estableció en 1993 y la selección anfitriona nunca ha perdido allí un partido competitivo, aunque sí ha sufrido doce derrotas en amistosos.

¿Podrán los checos estar a la altura ante la vigente campeona del mundo? GOAL tiene todo lo que necesitas saber para conseguir ya tus entradas para el República Checa vs España de la UEFA Nations League, incluidos precios, disponibilidad y los mejores sitios donde comprar.

¿Cuándo es el partido de la UEFA Nations League entre República Checa y España?

El República Checa vs España se disputa en el Stadion Letná de Praga el jueves 12 de noviembre, con inicio previsto a las 20:45 (CET).

UEFA Nations League A - Jornada 5 12 nov 2026 - 14:45 epet Arena

Cómo comprar entradas para el República Checa vs España de la UEFA Nations League

La venta oficial primaria de entradas se gestiona directamente a través del portal principal de la Asociación de Fútbol de la República Checa (FAČR), que normalmente se aloja en Ticketportal Czech Republic o Ticketstream. Por lo general, la FAČR empieza a vender las entradas aproximadamente entre 4 y 6 semanas antes del saque inicial.

Si buscas asegurar asientos de última hora, los aficionados también pueden comprar entradas en plataformas secundarias, como StubHub.

Transferencias garantizadas: cada compra en StubHub está respaldada por el programa FanProtect de la plataforma, lo que da a los compradores la confianza de que las entradas son válidas y llegarán a tiempo para el día del partido.

¿Cuánto cuestan las entradas para el República Checa vs España de la UEFA Nations League?

La Asociación de Fútbol de la República Checa estructura sus precios en tres categorías estándar de asientos, mostradas a continuación, con precios oficiales que normalmente arrancan en torno a las 490 CZK-1.500+ CZK, aproximadamente 20 €-60 €+.

Categoría 3 (detrás de las porterías) : la opción más asequible, generalmente ubicada en los fondos sur o norte. También es donde históricamente se sitúan los aficionados locales más activos (Czech Republic Supporters Seats).

Categoría 2 (esquinas y sectores laterales superiores) : un precio intermedio que ofrece un equilibrio entre coste y visibilidad del campo.

Categoría 1 (laterales / tribunas principales premium) : las entradas estándar más caras, situadas a lo largo de las bandas principales con una visión óptima y sin obstáculos de los banquillos y la línea del centro del campo.

Sigue de cerca los sitios oficiales de la selección cuando se acerque la fecha para obtener información adicional, y también las webs secundarias de reventa como StubHub para consultar la disponibilidad actual.

Todo lo que necesitas saber sobre el Stadion Letná

El Stadion Letná, actualmente conocido oficialmente como epet ARENA por motivos de patrocinio, es la legendaria casa del AC Sparta Prague, equipo de la Primera Liga Checa, y un pilar central del fútbol checo en general.

Ubicado en el pintoresco distrito de Letná, con vistas al centro de Praga, este emblemático estadio ha acogido más de un siglo de drama deportivo inolvidable y de grandes concentraciones políticas. Tiene capacidad para unos 18.887 espectadores, lo que lo convierte en un recinto compacto, pero intensamente ruidoso.

Momentos memorables en el Stadion Letná

La Revolución de Terciopelo (1989) : más allá del deporte, Letná desempeñó un papel enorme en la historia europea. Durante la Revolución de Terciopelo anticomunista, el estadio abrió sus zonas de circulación como una tribuna literal para la adyacente llanura de Letná, donde más de 800.000 manifestantes se reunieron para exigir democracia.

Milagros de la clasificación para la Euro 1996 (1995) : el estadio, recién modernizado, acogió a la recién creada selección nacional de la República Checa. Las históricas victorias de clasificación contra Países Bajos y Noruega en Letná impulsaron la legendaria carrera checa hasta la final de la Euro 1996.

Noches de gloria en la Champions League : como hogar de la legendaria era del «Iron Sparta», Letná ha recibido a gigantes como Real Madrid, Barcelona y Arsenal. Su estructura única y cerrada es famosa por atrapar el sonido, lo que lo convierte en un escenario intimidante para los clubes europeos visitantes.

La temática negra y el muro de la historia: si haces una visita oficial al club, notarás un elegante interior de temática negra, un guiño deliberado a los colores originales de la camiseta del Sparta Prague, antes de adoptar su famoso rojo oscuro.

Partido de la UEFA Nations League entre República Checa y España: todo lo que necesitas saber

República Checa vs España: forma reciente

Clasificación FIFA: República Checa (48.ª) vs España (1.ª)

A pesar de sus dramáticas victorias en los play-offs del Mundial ante la República de Irlanda y Dinamarca, ambas en los penaltis, la República Checa no terminó de arrancar en la Copa del Mundo de la FIFA. Perdió contra Corea del Sur y México, y empató ante Sudáfrica durante la fase de grupos del torneo.

España fue la heroína mundial el pasado verano, después de levantar el trofeo de la Copa del Mundo en Norteamérica. Tras arrancar el torneo con un gris empate 0-0 ante Cabo Verde, encadenó siete victorias consecutivas y solo encajó un gol.

República Checa vs España: historial reciente de enfrentamientos directos

España domina claramente el historial ante la República Checa, ya que sigue invicta en los siete enfrentamientos previos, con cinco victorias y dos empates.

El último duelo entre ambas selecciones se disputó en junio de 2022 en la UEFA Nations League. España ganó el partido por 2-0 en La Rosaleda, en Málaga, con goles de Carlos Soler y Pablo Sarabia.

Grp. 3 Formulario # P W D L F A +/- Puntos Formulario 1 Croacia CRO 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Chequia CZE 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Inglaterra ING 0 0 0 0 0 0 0 0 4 España ESP 0 0 0 0 0 0 0 0 Playoff del campeonato Playoffs de descenso Descenso



