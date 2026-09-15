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Cómo conseguir entradas para el Chelsea vs AFC Bournemouth: precios de la Premier League, información del partido, ventas de última hora y más

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El Chelsea se enfrenta al AFC Bournemouth en la Premier League. Así puedes conseguir tus entradas

El Chelsea se enfrenta al AFC Bournemouth el sábado 10 de octubre de 2026 en Stamford Bridge, en Londres.

El Chelsea tiene una clara ventaja en el historial general entre ambos, con 12 victorias frente a las 4 del Bournemouth en sus enfrentamientos previos. Sin embargo, el partido ha sido competido recientemente, como demuestra el emocionante empate 2-2 de la última vez que estos dos equipos se enfrentaron en Stamford Bridge, en diciembre de 2025.

Deja que GOAL te ofrezca todo lo que necesitas saber sobre cómo conseguir entradas para el Chelsea vs. AFC Bournemouth, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo es el saque inicial del Chelsea vs. AFC Bournemouth de la Premier League?

El Chelsea se enfrenta al AFC Bournemouth en Stamford Bridge, con el inicio programado para la hora que aparece a continuación.

crest
Premier League - Jornada 6
Stamford Bridge

¿Cómo comprar entradas para el Chelsea vs. AFC Bournemouth de la Premier League?

Para comprar entradas para el Chelsea vs. AFC Bournemouth en Stamford Bridge, sigue estas opciones:

  • Plataforma oficial de venta de entradas del Chelsea FC: Crea una cuenta oficial en la web oficial del Chelsea FC o en su aplicación móvil. Las entradas generales se ponen inicialmente a disposición de los miembros oficiales del Chelsea mediante un sistema de puntos de fidelidad y sorteo antes de una posible venta general.
  • Intercambio oficial de entradas: Los miembros del Chelsea pueden acceder al portal oficial Ticket Exchange del club para comprar entradas puestas a la venta por abonados que no puedan asistir al partido.
  • Hospitality oficial para el día de partido: Si no tienes una membresía de pago del club, los paquetes oficiales VIP o de hospitality, que incluyen asiento con acceso a sala, comida y bebidas, pueden comprarse directamente a través del Chelsea FC sin requisitos de membresía.
  • Aficionados visitantes: Los aficionados del AFC Bournemouth deben comprar las entradas directamente a través del portal oficial de venta de entradas del AFC Bournemouth. Las entradas se asignan en función de los puntos de fidelidad como visitante acumulados por los aficionados registrados.
  • Mercados secundarios de entradas: Si las entradas oficiales primarias se agotan, sitios de comparación de entradas y plataformas secundarias de reventa como StubHub ofrecen entradas de revendedores, aunque los precios suelen ser más altos que el valor nominal.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Chelsea vs. AFC Bournemouth de la Premier League?

Los precios de las entradas para el Chelsea vs. AFC Bournemouth varían según el canal de compra, la zona del estadio y la condición de miembro:

  • Entrada general oficial (grada local del Chelsea): Las entradas estándar para adultos compradas directamente a través del Chelsea FC oscilan entre 30 £ y 82 £, según la categoría y la zona del estadio, como Matthew Harding Stand, Shed End, West Stand o East Stand. Las tarifas reducidas para jóvenes y mayores suelen situarse entre 15 £ y 40 £.
  • Aficionados visitantes (grada del Bournemouth): Las entradas de la zona visitante en Stamford Bridge siguen el tope general de entradas para visitantes de la Premier League, fijado en 30 £ para adultos.
  • Hospitality oficial para el día de partido: Los paquetes VIP y de hospitality para el día de partido comprados a través del Chelsea FC suelen partir de 250 £ a 500 £+ por persona, en función de las opciones de restauración y del nivel de la sala.

Chelsea vs. AFC Bournemouth de la Premier League: todo lo que necesitas saber

Estado de forma de Chelsea y AFC Bournemouth

El Chelsea llega tras haber ganado cuatro de sus últimos cinco partidos, con la única mancha de un empate 3-3 contra Johor Darul Ta'zim en pretemporada. En competición oficial, el equipo de Alonso ha impresionado: una victoria por 2-3 en casa del Fulham, un triunfo por 2-0 ante el Luton Town en la Carabao Cup y después un trepidante 4-3 contra el Brighton en su encuentro más reciente de la Premier League. En esos cinco partidos, el Chelsea ha marcado 14 goles, aunque también ha encajado diez, lo que apunta a un equipo con vocación ofensiva pero frágil en defensa.

La racha reciente del Bournemouth es más irregular. El equipo de Rose solo logró una victoria en sus últimos cinco partidos, al golear 10-1 al Genoa en un encuentro de pretemporada. Sus dos partidos de Premier League produjeron un empate contra el Everton y una derrota por 2-1 ante el Manchester City. También ha empatado dos veces y ha perdido dos veces en sus otros partidos oficiales, con seis goles a favor y ocho en contra en esos cinco encuentros.

CHE

CHE - Formulario

LUT
W2-0
BHA
W4-3
ARS
L2-1
LEE
W6-3
HUL
D2-2
Gol marcado (encajado)
15/10
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
4/5
BOU

BOU - Formulario

MCI
L2-1
EVE
D1-1
NEW
D2-2
LIN
W4-0
BRE
D2-2
Gol marcado (encajado)
10/7
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
4/5

Chelsea vs. AFC Bournemouth: historial reciente entre ambos

El enfrentamiento más reciente entre estos equipos terminó 2-2 en Stamford Bridge el 30 de diciembre de 2025, en la Premier League. Ese resultado prolongó una tendencia reciente de partidos empatados: los dos clubes también empataron 0-0 en el Vitality Stadium el 6 de diciembre de 2025 y firmaron un 2-2 en Stamford Bridge en enero de 2025. En los últimos cinco enfrentamientos de Premier League, el Chelsea suma una victoria, el Bournemouth ninguna y tres partidos terminaron en empate.

Cara a cara

ChelseaEmpateBournemouth
2
3
0
Premier League
Chelsea badge
Chelsea
CHE
2
Bournemouth badge
Bournemouth
BOU
2
F
Premier League
Bournemouth badge
Bournemouth
BOU
0
Chelsea badge
Chelsea
CHE
0
F
Premier League
Chelsea badge
Chelsea
CHE
2
Bournemouth badge
Bournemouth
BOU
2
F
Premier League
Bournemouth badge
Bournemouth
BOU
0
Chelsea badge
Chelsea
CHE
1
F
Premier League
Chelsea badge
Chelsea
CHE
2
Bournemouth badge
Bournemouth
BOU
1
F
7Goles marcados5
Partidos con más de 2.5 goles3/5
Ambos equipos marcaron3/5

Clasificación de Chelsea y AFC Bournemouth

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
ArsenalArsenalARS
440081+712
W
W
W
W
2
Manchester CityManchester CityMCI
440082+612
W
W
W
W
3
LeedsLeedsLEE
422073+48
W
D
D
W
4
HullHullHUL
422052+38
D
D
W
W
5
BrightonBrightonBHA
4211135+87
W
D
L
W
6
ChelseaChelseaCHE
4211109+17
D
L
W
W
7
BrentfordBrentfordBRE
413074+36
D
D
D
W
8
LiverpoolLiverpoolLIV
413064+26
D
W
D
D
9
EvertonEvertonEVE
413053+26
D
D
D
W
10
IpswichIpswichIPS
4202710-36
W
L
L
W
11
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
41214405
W
D
D
L
12
NewcastleNewcastleNEW
412178-15
L
D
W
D
13
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
41127704
L
D
W
L
14
SunderlandSunderlandSUN
411235-24
L
D
W
L
15
BournemouthBournemouthBOU
403167-13
D
D
D
L
16
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
4103611-53
L
W
L
L
17
TottenhamTottenhamTOT
402205-52
D
D
L
L
18
FulhamFulhamFUL
401347-31
D
L
L
L
19
Aston VillaAston VillaAVL
401317-61
L
D
L
L
20
CoventryCoventryCOV
4004010-100
L
L
L
L
Champions League
UEFA Europa League
Descenso

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