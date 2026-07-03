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Cómo conseguir entradas para el Canadá vs Marruecos: precios del Mundial, información sobre el partido de octavos de final, ventas de última hora y más

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Canadá se enfrentará a Marruecos en octavos de final del Mundial. Así puedes conseguir tus entradas

La historia sigue avanzando para la coanfitriona Canadá, que se metió en los octavos de final del Mundial 2026 tras una dramática victoria por 1-0 sobre Sudáfrica, gracias al inolvidable gol de Stephen Eustáquio en el minuto 92.

El equipo de Jesse Marsch se medirá ahora a Marruecos, semifinalista del Mundial 2022, que resistió en una agónica tanda de penaltis contra Países Bajos para mantener vivo su sueño.

La gran demanda de entradas para los octavos de final subraya la electrizante tensión del fútbol de eliminatoria directa en un torneo. Si estás siguiendo la emoción a distancia y quieres realizar apuestas estratégicas en líneas de gol o apuestas de jugadores, conseguir un bonus de depósito es una gran estrategia. Aprovecha nuestro código promocional de Megapari activo para mejorar tu perfil de juego.

Deja que GOAL te guíe por toda la información más reciente sobre las entradas del Mundial 2026, incluida la forma de conseguir asiento para el Canadá vs Marruecos y cuánto costarán.

¿Cuándo empieza el Canadá vs Marruecos?

El partido de octavos de final se disputará en el Houston Stadium (NRG Stadium), en Texas.

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World Cup - 1/8
NRG Stadium

¿Cómo comprar entradas para el Canadá vs Marruecos del Mundial?

A día de hoy, los principales sorteos oficiales de entradas del Mundial, incluidos la preventa Visa, el sorteo anticipado de entradas y el sorteo aleatorio posterior al cuadro, han concluido oficialmente.

Con más de 500 millones de solicitudes procesadas durante esas fases, la disponibilidad primaria se encuentra ahora en mínimos históricos.

Esto es lo que necesitas saber de un vistazo:

  • La fase de venta de última hora se lanzó el 1 de abril. No es un sorteo: las entradas se venden estrictamente por orden de llegada y con confirmación inmediata. Esta representa la última oportunidad para comprar entradas oficiales directamente a la FIFA.
  • El Mercado Oficial de Reventa de la FIFA está abierto. Esta plataforma es ahora el principal destino autorizado para que los aficionados compren y vendan entradas verificadas a precios regulados a medida que se acerca el torneo.
  • Como alternativa, los aficionados pueden acudir a mercados secundarios como StubHub para entradas de última hora. Recuerda consultar los términos y condiciones de cualquier sitio secundario para las entradas que compres.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Canadá vs Marruecos del Mundial?

La FIFA ha implementado precios variables para el torneo de 2026.

Las entradas para la fase de grupos arrancaron desde los 60 $ (para niveles específicos de aficionados), mientras que los precios para la final han alcanzado hasta los 6.730 $, sin contar que en los mercados secundarios y de reventa han subido incluso más.

Precios de las entradas del Mundial 2026 de la FIFA:

Fechas

Fase / categoría

Rango oficial de precios

Rango estimado en el mercado secundario

28 de junio - 3 de julio

Dieciseisavos de final (sedes de alta demanda)

225 $ - 540 $

550 $ - 3.200 $ (1.250 $)

28 de junio - 3 de julio

Dieciseisavos de final (sedes estándar)

225 $ - 540 $

400 $ - 2.800 $ (1.134 $)

4 de julio - 7 de julio

Octavos de final

240 $ - 640 $

650 $ - 4.200 $ (1.518 $)

9 de julio - 11 de julio

Cuartos de final

450 $ - 1.775 $

850 $ - 5.500 $ (2.348 $)

14 de julio - 15 de julio

Semifinales

930 $ - 3.295 $

1.500 $ - 9.500 $ (3.721 $)

18 de julio

Partido por el tercer puesto

250 $ - 800 $

500 $ - 3.500 $ (1.480 $)

19 de julio

Final de la Copa Mundial de la FIFA (MetLife Stadium)

1.490 $ - 7.875 $

5.900 $ - 38.000 $+ (15.240 $)

Canadá vs Marruecos: todo lo que necesitas saber

Canadá vs Marruecos

CAN

CAN - Formulario

IRL
D1-1
BIH
D1-1
QAT
W6-0
SUI
L2-1
RSA
W0-1
Gol marcado (encajado)
10/4
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
3/5
MAR

MAR - Formulario

NOR
D1-1
BRA
D1-1
SCO
W0-1
HAI
W4-2
HOL
W1-1
Gol marcado (encajado)
8/5
Partidos con más de 2,5 goles
1/5
Ambos equipos marcaron
4/5

Canadá vs Marruecos: historial reciente de enfrentamientos directos

Cara a cara

CanadáEmpateMarruecos
0
0
2
World Cup
Canadá badge
Canadá
CAN
1
Marruecos badge
Marruecos
MAR
2
F
Amistosos
Marruecos badge
Marruecos
MAR
4
Canadá badge
Canadá
CAN
0
F
1Goles marcados6
Partidos con más de 2.5 goles2/2
Ambos equipos marcaron1/2

Canadá vs Marruecos: noticias de los equipos

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