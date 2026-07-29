Cómo conseguir entradas para el Bournemouth vs Everton: precios de la Premier League 2026/27, información del partido, hora de inicio y más

El Bournemouth puede tener un nuevo líder en el banquillo, con el exentrenador del RB Leipzig Marco Rose, pero buscará mantener su impresionante forma en casa de la pasada campaña en su primer partido de la Premier League en el Vitality Stadium esta temporada, ante el Everton el sábado 29 de agosto.

Asombrosamente, el Bournemouth encadena actualmente nueve partidos sin perder en casa, un registro que se remonta al 3 de enero, e incluso rindió bien en esa derrota, al caer por 3-2 ante el posterior campeón, el Arsenal.

De hecho, las Cherries solo perdieron dos veces en liga en toda la temporada en el Vitality. Sin embargo, hay algo un poco preocupante para ellas: el único otro equipo que las derrotó fue el Everton. ¿Podrán vengar esa derrota?

Deja que GOAL te ofrezca todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Bournemouth-Everton, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo es el partido de Premier League entre Bournemouth y Everton?

El Bournemouth-Everton está programado para comenzar a las 15:00 BST del sábado 29 de agosto, en el Vitality Stadium de Bournemouth.

Premier League - Jornada 2 29 ago 2026 - 10:00 Vitality Stadium

Cómo comprar entradas para el Bournemouth-Everton de la Premier League

Hay múltiples opciones de venta de entradas disponibles para los partidos de la Premier League, desde entradas para partidos individuales hasta abonos de temporada y paquetes hospitality, gestionados a través del portal oficial de entradas de cada club o de socios de viaje autorizados.

Debido a la abrumadora demanda global, la legislación contra la reventa ilegal y los tornos 100 % digitales, los clubes de la Premier League asignan las entradas mediante el siguiente proceso:

Abonados y debentures: Los abonados existentes conservan sus asientos o devuelven al club los partidos a los que no vayan a asistir.

Miembros oficiales de pago del club (sistema de sorteo): Las tradicionales colas online por orden de llegada han sido sustituidas por sorteos aleatorios para miembros de pago del club (por ejemplo, Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Los miembros se registran durante una ventana establecida semanas antes del partido para entrar en el sorteo.

Intercambios oficiales de entradas (reventa): Si un partido agota las entradas, los miembros que se quedaron fuera en el sorteo pueden comprar entradas devueltas a su valor nominal a través del Ticket Exchange oficial del club.

Venta general: Las ventas abiertas al público general no miembro son prácticamente inexistentes para los partidos de la Premier League.

Si buscas conseguir entradas de última hora, los aficionados también pueden comprarlas en plataformas secundarias, como StubHub.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Bournemouth-Everton de la Premier League?

El coste de una entrada de la Premier League para la temporada 2026/27 varía mucho en función del club anfitrión, la ubicación del asiento y la categoría del partido:

Tramos por edad y concesiones: La mayoría de los clubes ofrecen precios escalonados en las categorías de adulto, júnior (normalmente sub-18 o sub-21), estudiante y sénior, aunque los porcentajes de descuento y los tramos de edad difieren de un equipo a otro.

Categorización de partidos: Los clubes clasifican los encuentros en niveles (por ejemplo, categoría A, B o C). Los enfrentamientos destacados contra rivales del top seis o adversarios de derbi entran en la categoría A, con los precios nominales más altos.

Ubicación del asiento: Los asientos centrales en los laterales y los de la grada baja tienen precios premium, mientras que los asientos de la grada alta detrás de las porterías ofrecen opciones más asequibles.

Se necesita membresía oficial: Para comprar entradas de local a su valor nominal, casi todos los clubes de la Premier League exigen que cada espectador tenga una membresía oficial de pago activa del club para entrar en los sorteos o en los intercambios de reventa.

Precios y disponibilidad de las entradas visitantes

La Premier League ha ampliado oficialmente el tope obligatorio de 30 £ para las entradas visitantes hasta la temporada 2026/27, y lo ha confirmado al menos hasta la 2027/28.

Aunque las entradas visitantes tienen un precio máximo de 30 £, están entre las más difíciles de conseguir en el deporte mundial. Las asignaciones para aficionados visitantes son extremadamente limitadas y normalmente se venden exclusivamente a los abonados de máximo nivel con la mayor cantidad de puntos de fidelidad; prácticamente nunca llegan a la venta general ni a los sorteos básicos para miembros.

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