Cómo conseguir entradas para el Bélgica vs Francia: precios de la Liga de Naciones de la UEFA A, información del partido, ventas de última hora y más

Bélgica se enfrenta a Francia en un gran duelo de la UEFA Nations League en el Estadio Rey Balduino de Bruselas el 28 de septiembre de 2026. Este choque de alto perfil reúne a dos pesos pesados del fútbol europeo que aspiran a los máximos honores en su grupo.

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¿Cuándo es el saque inicial del Bélgica vs Francia de la UEFA Nations League A?

El Bélgica vs Francia se disputa en el Koning Boudewijnstadion de Bruselas, con el horario de inicio todavía por confirmar.

UEFA Nations League A - Jornada 2 28 sept 2026 - 14:45 Koning Boudewijnstadion

¿Dónde comprar entradas para el Bélgica vs Francia?

Las entradas oficiales del partido pueden comprarse directamente a través del portal de venta de entradas de la Real Asociación Belga de Fútbol (RBFA), que gestiona la venta primaria de los partidos de Bélgica como local. El portal oficial es la primera opción para asegurarte entradas a su precio oficial durante los periodos de preventa y venta general.

Si las entradas en la web oficial están agotadas, plataformas secundarias como StubHub son la mejor alternativa.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Bélgica vs Francia?

Los precios estándar de las entradas en la web oficial de la RBFA empiezan en 35 € para el acceso de admisión general, con costes que varían según la zona del asiento y la visibilidad en el Estadio Rey Balduino.

En mercados secundarios como StubHub, los precios de reventa arrancan actualmente en 115 € por asiento y fluctúan en función de la disponibilidad en tiempo real y la demanda del mercado.

Bélgica vs Francia, UEFA Nations League A: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Bélgica vs Francia

Bélgica ha sumado tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos. Su encuentro más reciente terminó con una derrota por 2-1 ante España en los cuartos de final del Mundial. Antes de eso, venció a Estados Unidos por 4-1 y a Senegal por 3-2, y su resultado más contundente en esta racha fue un 5-1 sobre Nueva Zelanda. Bélgica marcó 11 goles y encajó ocho en esos cinco encuentros.

Francia también ha ganado tres y ha perdido dos de sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue una derrota por 6-4 ante Inglaterra en las semifinales del Mundial, que llegó después de una derrota por 2-0 ante España en el partido por el tercer puesto. Anteriormente, en el torneo venció a Marruecos por 2-0, a Paraguay por 1-0 y a Suecia por 3-0, con diez goles a favor y ocho en contra en esos cinco partidos.

Bélgica vs Francia: historial reciente de enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre ambas selecciones terminó 2-1 a favor de Francia, en un partido de la UEFA Nations League A disputado en Bruselas en octubre de 2024. En los últimos cinco cara a cara, Francia ha ganado cuatro veces frente a la única victoria de Bélgica, que llegó en la semifinal del Mundial de 2018. Francia ha sido la fuerza dominante en este duelo en los últimos años.



