Bélgica recibe a Francia en el estadio Rey Balduino de Bruselas el lunes 28 de septiembre, antes de que ambos equipos vuelvan a verse las caras en el partido de vuelta en el Stade de France de Saint-Denis una semana después. Ambos encuentros forman parte de un exigente calendario del Grupo A1 de la Liga A que también incluye a Italia y Turquía, con el derbi franco-belga siempre cargado de un aliciente extra por la historia entre ambas naciones.

GOAL tiene todo lo que necesitas saber para conseguir ahora mismo tus entradas para el Bélgica vs Francia, incluidos precios, disponibilidad y los mejores lugares para comprarlas.

¿Cuándo es el saque inicial del Bélgica vs Francia de la UEFA Nations League A?

El Bélgica vs Francia se disputa en el Koning Boudewijnstadion de Bruselas, con la hora de inicio aún por confirmar.

UEFA Nations League A - Jornada 2 28 sept 2026 - 14:45 Koning Boudewijnstadion

¿Dónde comprar entradas para el Bélgica vs Francia?

Las entradas para el partido de Bruselas se ponen primero a disposición a través de los canales oficiales de venta de la Real Asociación Belga de Fútbol, con prioridad normalmente para los miembros antes de que cualquier remesa restante salga a la venta general. Los canales oficiales de la Federación Francesa de Fútbol (FFF), incluidas las ventas directas a través del Stade de France, son el equivalente para el partido de vuelta en Saint-Denis.

Algunas cosas que conviene saber sobre la compra de entradas para este enfrentamiento:

Venta general oficial – se abre una vez se cierran los periodos de prioridad para miembros, normalmente más cerca de cada día de partido

Disponibilidad limitada – los listados oficiales para el partido de Bruselas muestran que solo queda una pequeña fracción de entradas, con la demanda creciendo rápidamente

Transferencias garantizadas – cada compra en StubHub está respaldada por el programa FanProtect de la plataforma, lo que da a los compradores la confianza de que las entradas son válidas y llegarán a tiempo para el día de partido

Mercado secundario – StubHub es la opción a seguir si las entradas de la web oficial están agotadas

Dado lo rápido que se está llenando el partido de Bruselas, se recomienda encarecidamente reservar con antelación para ambos encuentros de este derbi.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Bélgica vs Francia?

Los precios oficiales para el partido de Bruselas se fijan a través de los canales de venta de la Real Asociación Belga de Fútbol, con toda la gama, desde asientos estándar hasta premium, disponible a precio oficial mientras dure la asignación. Los precios oficiales de la FFF y del Stade de France se aplican del mismo modo para el encuentro de Saint-Denis.

Entradas más baratas (Bruselas): desde unos 50 €, normalmente en los anillos superiores detrás de las porterías en el estadio Rey Balduino

Entradas de gama media (Bruselas): asientos centrados a lo largo de la línea de medio campo, a un precio notablemente más alto

Partido de vuelta en Saint-Denis: se espera que los precios en el Stade de France sigan una línea similar dado el perfil de derbi de este encuentro, con la demanda creciendo a medida que se acerca el partido

Como ocurre con cualquier derbi de alta demanda, los precios pueden cambiar rápidamente, así que asegurar tu asiento cuanto antes suele ser la opción más segura si trabajas con un presupuesto específico.

Bélgica vs Francia en la UEFA Nations League A: Todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Bélgica vs Francia

Bélgica llega a este partido con tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco encuentros. Su compromiso más reciente fue una derrota por 2-1 ante España en los cuartos de final del Mundial. Antes de eso, firmó una victoria por 1-4 sobre Estados Unidos y un triunfo por 3-2 contra Senegal, mientras que un 1-5 ante Nueva Zelanda fue su resultado más convincente en esta racha. Un empate sin goles con Irán completó la secuencia de cinco partidos. Bélgica marcó 11 goles y encajó ocho en esos encuentros.

Los últimos cinco partidos de Francia dejaron tres victorias y dos derrotas. Su resultado más reciente fue una derrota por 4-6 ante Inglaterra en las semifinales del Mundial. También perdió 0-2 contra España en el partido por el tercer puesto, pero las victorias anteriores sobre Marruecos (2-0), Paraguay (1-0) y Suecia (3-0) mostraron su capacidad para controlar los partidos. Francia marcó diez goles y encajó ocho en esos cinco encuentros.

Bélgica vs Francia: historial reciente de enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre estas selecciones terminó 1-2 a favor de Francia, en un partido de la UEFA Nations League A disputado en Bruselas en octubre de 2024. En los últimos cinco enfrentamientos, Francia ha ganado cuatro veces por una sola victoria de Bélgica, con el único triunfo belga llegando en una semifinal del Mundial de 2018 que terminó 0-1 para Francia en el encuentro de vuelta. Francia ha sido la selección dominante en la historia reciente entre ambas naciones.



