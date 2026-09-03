El fútbol de LaLiga en el Spotify Camp Nou nunca falla a la hora de ofrecer un gran espectáculo, y tú podrías estar en la grada en Cataluña para ver en directo al FC Barcelona enfrentarse al Racing Santander.

La afición del Barça esperará una actuación dominante en casa cuando el equipo de Hansi Flick reciba al Santander el miércoles 16 de septiembre de 2026.

Los culers llenarán el estadio y se harán oír, deseosos de ver a jóvenes estrellas como Lamine Yamal, Pedri y Dani Olmo mantener su brillante estado de forma en el arranque de la temporada nacional 2026/27.

GOAL te ofrece todo lo que necesitas para comprar entradas para el FC Barcelona vs Racing Santander, incluidos los precios de LaLiga 2026/27, la información del partido en el Spotify Camp Nou, la hora de inicio y los detalles oficiales de la reserva.

¿Cuándo es el saque inicial del Barcelona vs Racing Santander de LaLiga?

El Barcelona vs Racing Santander se disputa en el Spotify Camp Nou de Barcelona, con este partido de LaLiga programado como parte del calendario del inicio de temporada.

Primera División - Jornada 6 16 sept 2026 - 15:30 Spotify Camp Nou

Cómo comprar entradas para el FC Barcelona vs Racing Santander de La Liga

Hay varias opciones de venta de entradas disponibles para los partidos de La Liga, desde localidades individuales de admisión general hasta experiencias VIP de hospitality, gestionadas a través de los portales oficiales del club o de socios de reventa verificados.

Debido a la enorme demanda internacional para ver al FC Barcelona en el Spotify Camp Nou, la salida de entradas sigue fases estructuradas:

Socios oficiales del club ( Socios ): Los Socios registrados del Barça reciben ventanas de preventa garantizadas y precios reducidos en las entradas antes de la venta al público general.

Miembros Culers Premium: La prioridad secundaria de preventa corresponde a los titulares oficiales de la tarjeta Culers Premium, lo que permite a los aficionados asegurarse asientos varias semanas antes del inicio del partido.

Venta al público general: Si siguen quedando asientos disponibles tras las fases de venta para miembros, el acceso a las entradas se abre al público general a través de la página oficial de venta de entradas del FC Barcelona.

Plataformas secundarias de entradas: Para zonas de alta demanda o localidades de última hora para el día de partido, los aficionados también pueden conseguir entradas verificadas a través de plataformas secundarias como LiveFootballTickets .

¿Cuánto cuestan las entradas para el FC Barcelona vs Racing Santander de La Liga?

El coste de una entrada de La Liga en el Spotify Camp Nou varía en función del sector del estadio, la categoría del partido y la categoría de membresía:

Edades y categorías con descuento: El FC Barcelona ofrece descuentos para jóvenes y tarifas reducidas en sectores familiares seleccionados ( Zona Familiar ).

Categorización del partido: Los partidos estándar de La Liga se encuadran en los niveles de precios de Categoría B o C, lo que hace que las entradas a precio oficial sean más accesibles que para El Clásico o las grandes noches europeas.

Ubicación del asiento: Las zonas centrales de lateral ( Tribuna y Lateral ) tienen precios oficiales prémium, mientras que las esquinas ( Córner ) y los fondos ( Gol Nord y Gol Sud ) ofrecen opciones más asequibles.

Entradas digitales móviles: Las entradas se emiten digitalmente a través de aplicaciones móviles oficiales. Los aficionados deben asegurarse de que su pase de acceso móvil esté guardado en su wallet antes de llegar a los tornos del estadio.

Precios y disponibilidad de las entradas visitantes

Para los partidos de La Liga en el Spotify Camp Nou, a los aficionados visitantes del Racing Santander se les asignan asientos en el sector visitante designado (Grada Visitante / Goal Alt).

Las entradas del sector visitante suelen oscilar entre 30 € y 55 €. Para comprar asientos en el sector visitante a través de las asignaciones oficiales, los aficionados visitantes normalmente deben ser miembros registrados o seguidores oficiales (Peñas) del Racing Santander. Las entradas para la zona visitante están estrictamente reguladas y rara vez llegan a una venta general abierta.

Barcelona vs Racing Santander de LaLiga: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Barcelona vs Racing Santander

El Barcelona llega en un estado de forma sobresaliente, con victoria en sus cinco partidos más recientes en todas las competiciones. Sus tres encuentros de LaLiga se saldaron con un triunfo por 5-2 ante el Rayo Vallecano, una victoria por 2-0 contra el Athletic Club y un 5-0 a domicilio frente al Elche. En esos cinco partidos, marcó 14 goles y encajó solo tres, dejando su portería a cero en una ocasión.

La trayectoria reciente del Racing Santander es más irregular. Ha sumado dos victorias, un empate y ha sufrido dos derrotas en sus últimos cinco partidos. Su resultado liguero más reciente fue un triunfo por 3-2 sobre el Elche, pero antes había caído por 1-0 ante el Getafe a principios de mes. Un empate 2-2 con el Villarreal en su primer partido de LaLiga demuestra que es capaz de competir, aunque la regularidad sigue siendo un aspecto en desarrollo.

Barcelona vs Racing Santander: historial reciente de enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre estos dos equipos tuvo lugar en la Copa del Rey en enero de 2026, cuando el Barcelona ganó 0-2 a domicilio al Racing Santander. Antes de eso, los clubes no se habían enfrentado desde la temporada 2011-12 de LaLiga, con el Barcelona ganando ambos partidos de aquella campaña por un marcador global de 5-0. En los últimos cinco enfrentamientos registrados, el Racing Santander no ha vencido al Barcelona, con el conjunto catalán imponiéndose en cuatro ocasiones y el quinto partido terminando también con victoria del Barcelona.

Clasificación del Barcelona vs Racing Santander

En LaLiga, el Barcelona ocupa actualmente el liderato, mientras que el Racing Santander es décimo.