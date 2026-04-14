Cómo conseguir entradas para el Barcelona-Celta de Vigo: precios de La Liga, información del partido, hora de inicio y más

El Barcelona recibe al Celta de Vigo en el Spotify Camp Nou el miércoles 22 de abril, en un paso clave para que el gigante catalán se asegure el título de La Liga.

El Barça lidera La Liga y el Celta es sexto, así que los visitantes buscan sorprender para afianzar Europa.

GOAL te cuenta dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿A qué hora empieza el partido de La Liga entre el Barcelona y el Celta de Vigo?

Primera División - Primera División Spotify Camp Nou

¿Cómo comprar entradas para el partido de La Liga entre el Barcelona y el Celta de Vigo?

Hay varias opciones: entradas para un partido, abonos de temporada y paquetes de hospitalidad.

Para adquirirlas, entra en la sección «Entradas» de las webs oficiales de los clubes.

Si las entradas están agotadas en los canales oficiales, o si quieres asegurarte una plaza antes de la venta oficial o conseguir entradas de última hora, quizá te interese recurrir a plataformas de reventa como StubHub.

¿Qué esperar del Barcelona vs Celta de Vigo?

El Barça llega en gran momento y busca repetir la goleada 4-2 del 9 de noviembre, con hat-trick de Lewandowski.

El Celta, que lucha por mantenerse entre los seis primeros, cayó en su último encuentro liguero, pero su rápido contragolpe lo hace peligroso.

En su último duelo en el Spotify Camp Nou, el 19 de abril, el marcador acabó 4-3 a favor de los locales, recordando que el Celta puede complicar a la defensa azulgrana. Atentos a Lamine Yamal, cuya creatividad ha sido clave para el líder liguero toda la temporada.

¿Cuánto cuestan las entradas para el partido de La Liga entre el Barcelona y el Celta de Vigo?

El precio de las entradas de La Liga varía mucho.

La mayoría de los clubes aplican precios distintos según la edad (adultos, jóvenes y mayores), aunque los tramos cambian de un club a otro.

Además, la ubicación de cada asiento dentro del estadio marca diferencias: las mejores vistas tienen los precios más altos. Algunos clubes también dividen los partidos por categorías, de modo que los duelos más destacados, como el derbi madrileño (Real Madrid-Atlético de Madrid) o El Clásico (Barcelona-Real Madrid), se ubican en el nivel más alto y, por tanto, con costes más elevados.

Precios de las entradas de La Liga 2025-26 por club

Club Estadio y Rango de precios de las entradas (adultos) Alavés Mendizorrotza 13 € - 59 € Athletic de Bilbao San Mamés 30 € - 110 € Atlético de Madrid Metropolitano 30 € - 150 € Barcelona Camp Nou 46 € - 149 € Celta de Vigo Balaídos 20 € - 80 € Elche Martínez Valero 25 € - 90 € Espanyol Estadio RCDE 30 € - 100 € Getafe Coliseum 40 € - 95 € Girona Montilivi 35 € - 64 € Levante Ciudad de Valencia 30 € - 90 € Mallorca Mallorca Son Moix 40 € - 95 € Osasuna El Sadar 40 € - 140 € Rayo Vallecano Vallecas 20 € - 90 € Real Betis La Cartuja 20 € - 90 € Real Madrid Santiago Bernabéu 20 € - 90 € Real Oviedo Carlos Tartiere 21 € - 75 € Real Sociedad Anoeta 25 € - 60 € Sevilla Ramón Sánchez-Pizjuán 45 € - 165 € Valencia Mestalla 30 € - 100 € Villarreal La Cerámica 20 € - 50 €

Más información