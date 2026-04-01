Cómo conseguir entradas para el Barcelona-Atlético de Madrid: precios de los cuartos de final de la Liga de Campeones, información sobre el partido, hora de inicio y mucho más

El Barcelona recibe al Atlético de Madrid en el Spotify Camp Nou de Barcelona el miércoles 8 de abril.

El Barcelona ocupa actualmente el primer puesto de La Liga y ha sido una potencia en Europa. Por su parte, el Atlético de Madrid es cuarto en la clasificación nacional y ve la Liga de Campeones como su principal vía para conseguir un título importante esta temporada.

Deja que GOAL te proporcione toda la información que necesitas para conseguir entradas para el Barcelona-Atlético de Madrid, incluyendo dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿A qué hora empieza el partido de la Liga de Campeones entre el Barcelona y el Atlético de Madrid?

Liga de Campeones - Champions League - Jornadas Finales Spotify Camp Nou

¿Próximas entradas para el Barcelona vs Atlético de Madrid?

Fecha Partido (hora local) Lugar Entradas 4 de abril de 2026 Atlético de Madrid vs FC Barcelona (21:00) Riyadh Air Metropolitano, Madrid Entradas 8 de abril de 2026 FC Barcelona vs Atlético de Madrid (21:00) Spotify Camp Nou, Barcelona Entradas 14 de abril de 2026 Atlético de Madrid vs FC Barcelona (21:00) Riyadh Air Metropolitano, Madrid Entradas

¿Cómo comprar entradas para el partido de la Liga de Campeones entre el Barcelona y el Atlético de Madrid?

A excepción de la final de la Liga de Campeones de la UEFA, no se pueden comprar entradas para los partidos de la Liga de Campeones directamente a través de la propia UEFA.

En su lugar, se venden por separado en cada uno de los clubes que compiten en la edición de esta temporada.

Debes visitar las páginas web de cada club para el partido al que quieras asistir y comprar tu entrada desde allí.

Aunque las páginas web oficiales de los clubes son la forma más segura para que los aficionados compren entradas para la Liga de Campeones, quienes deseen asistir a los partidos pueden considerar la posibilidad de recurrir a sitios web de reventa, como StubHub, para conseguir entradas de última hora.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Barcelona vs Atlético de Madrid de la Liga de Campeones?

El precio de las entradas para la Liga de Campeones de la UEFA varía en función de varios factores, entre ellos los clubes participantes, el estadio y la fase de la competición.

Por ejemplo, una semifinal en la que participen el Real Madrid o el Arsenal costaría mucho más que un encuentro de la fase de grupos en Limassol, contra el Pafos.

Los clubes suelen fijar los precios de las entradas para la Liga de Campeones de la UEFA al comienzo de la temporada para la fase de grupos. Si un equipo pasa a las rondas eliminatorias, los precios pueden aumentar para determinados partidos, dependiendo del rival, la ubicación y la demanda.

Esté atento a los portales oficiales de venta de entradas de los distintos clubes para obtener más información sobre la disponibilidad y los precios.

Si buscas opciones de última hora, actualmente hay entradas disponibles en sitios web de reventa como StubHub.

¿Qué podemos esperar del Barcelona-Atlético de Madrid?

Este duelo continental entre dos equipos españoles llega en un momento decisivo para ambos clubes.

El Barcelona ha mostrado un estado de forma implacable bajo las luces del Spotify Camp Nou. Recientemente arrolló al Newcastle United por 7-2 el 18 de marzo para pasar con facilidad a los octavos de final, tras una contundente victoria por 5-2 sobre el Sevilla el 15 de marzo.

Con Lamine Yamal continuando su ascenso al estrellato y Robert Lewandowski manteniéndose letal en el área, el equipo de Hansi Flick está jugando con una verticalidad que pocos pueden contener.

El Atlético de Madrid se aseguró su plaza tras enfrentarse al Tottenham, ganando el partido de ida por 5-2 el 10 de marzo antes de sobrevivir a una derrota por 2-3 en Londres el 18 de marzo para pasar de ronda en el global.

Aunque los hombres de Diego Simeone sufrieron una ajustada derrota por 3-2 ante el Real Madrid en su último partido, siguen siendo una pesadilla para cualquier rival en una fase eliminatoria.

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