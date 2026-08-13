El Atlético de Madrid recibe al Real Madrid en el Riyadh Air Metropolitano en el primer derbi madrileño de la temporada 2026/27 de LaLiga, uno de los partidos más intensos de todo el fútbol mundial. El Atlético llega a este duelo tras una campaña realmente sólida con Diego Simeone, alcanzando tanto las semifinales de la Champions League como la final de la Copa del Rey la pasada temporada, mientras que el Real Madrid comparece con el nuevo entrenador Jose Mourinho, de vuelta en la capital española para una segunda etapa, con el club buscando rehacerse tras un año sin títulos.

GOAL tiene toda la información que necesitas para conseguir ya entradas para el Atlético de Madrid vs Real Madrid, incluidos los detalles del saque inicial, los precios de las entradas y los mejores lugares para comprarlas por internet.

¿Cuándo es el saque inicial del Atlético de Madrid vs Real Madrid de LaLiga?

Primera División - Jornada 7 20 sept 2026 - 09:00 Riyadh Air Metropolitano

¿Cómo comprar entradas para el Atlético de Madrid vs Real Madrid de LaLiga?

La forma más cómoda de conseguir entradas para este partido es a través de StubHub, que ofrece opciones de asientos verificadas para el Atlético de Madrid vs Real Madrid, con reserva instantánea online y pago seguro. Comprar por internet te permite consultar las categorías disponibles y asegurar tu asiento sin tener que lidiar con los requisitos oficiales de afiliación del club ni esperar a que se abra una ventana de venta general.

Las entradas oficiales también suelen estar disponibles a través del portal de venta de entradas del Atlético de Madrid, aunque para un partido de esta magnitud, el derbi madrileño es de forma constante una de las dos entradas más difíciles de conseguir de la temporada por los canales oficiales, junto a El Clásico. La demanda de ambas aficiones, además de los aficionados neutrales que quieren ver de cerca a Mbappe y compañía, hace que las localidades suelan agotarse con enorme rapidez una vez salen a la venta.

Dada la calidad que habrá sobre el terreno de juego, desde el Real Madrid en reconstrucción de Mourinho hasta un Atlético que llegó muy lejos en Europa la pasada temporada, se recomienda encarecidamente reservar pronto en el mercado secundario a los aficionados que quieran garantizarse un asiento en lugar de arriesgarse a quedarse sin él.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Atlético de Madrid vs Real Madrid de LaLiga?

Las entradas del Atlético de Madrid suelen estar entre las opciones más asequibles de un gran club europeo, pero los precios para el derbi madrileño se sitúan muy por encima del rango habitual dada la demanda que genera.

Para un partido típico de LaLiga, la entrada general en el Riyadh Air Metropolitano puede arrancar en torno a los 30 euros, mientras que los asientos premium y los de tribuna lateral suben muy por encima de esa cifra según la categoría. Para un encuentro de esta dimensión, sin embargo, hay que esperar precios considerablemente más altos, con las entradas más baratas como la mejor puerta de entrada para los aficionados que simplemente buscan estar dentro del estadio cuando comience el partido.

En el mercado secundario, los precios para el derbi madrileño suelen subir con fuerza en los días previos al saque inicial a medida que se reduce la disponibilidad, por lo que reservar pronto a través de StubHub es la mejor manera de asegurarse el precio más bajo disponible y la mayor variedad de asientos. Los abonos de temporada del Atlético de Madrid oscilan entre unos 290 euros en el tramo más barato y bastante más de 2.000 euros para las ubicaciones más exclusivas, lo que da una idea de la magnitud de la demanda en los mayores partidos del club en casa.

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