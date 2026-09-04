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Reserva entradas para el Atlético de Madrid vs Real Madrid

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Cómo conseguir entradas para el Atlético de Madrid vs Real Madrid: precios de LaLiga, información del partido, ventas de última hora y más

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El Atlético de Madrid se enfrenta al Real Madrid en LaLiga. Así puedes conseguir tus entradas

El Derbi madrileño es una de las rivalidades más apasionadas y ferozmente disputadas del fútbol mundial, y tú podrías estar en directo en el Riyadh Air Metropolitano para ver al Atlético de Madrid enfrentarse a su gran rival de la capital, el Real Madrid, en La Liga.

La afición del Atleti convertirá el Metropolitano en un mar rojo y blanco el domingo 20 de septiembre de 2026, creando un ambiente eléctrico para el equipo de Diego Simeone.

GOAL te ofrece todo lo que necesitas para comprar entradas para el Atlético de Madrid vs Real Madrid, incluidos los precios de La Liga 2026/27, la información del partido en el Riyadh Air Metropolitano, los horarios de inicio y los detalles oficiales de reserva.

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¿Cuándo es el saque inicial del Atlético de Madrid vs Real Madrid de LaLiga?

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Primera División - Jornada 7
Riyadh Air Metropolitano

Cómo comprar entradas para el Atlético de Madrid vs Real Madrid de La Liga

Hay múltiples opciones de venta de entradas disponibles para los partidos de La Liga, desde asientos estándar de admisión general hasta paquetes VIP de hospitality ejecutiva, gestionados a través de los portales oficiales de entradas de los clubes o de mercados secundarios verificados.

Debido a la enorme demanda del derbi madrileño, la venta de entradas sigue fases de lanzamiento estructuradas:

  • Abonados del Atlético de Madrid (Abonados): Los actuales abonados conservan sus asientos asignados para todos los partidos de liga nacional durante toda la temporada.
  • Preventa oficial para miembros (Socios No Abonados): El acceso prioritario a las entradas restantes de la zona local se concede a los miembros registrados del club (Socios) durante una ventana exclusiva de preventa, con descuentos en el precio para miembros.
  • Venta al público general (Venta Publico General): Si siguen quedando asientos disponibles tras la fase de preventa para miembros, el acceso a las entradas se abre al público general a través de la web oficial del Atlético de Madrid. Sin embargo, los derbis contra el Real Madrid casi siempre se agotan durante las ventanas de preventa para miembros.
  • Plataformas secundarias de entradas: Si buscas zonas agotadas o acceso de última hora el día del partido, los aficionados pueden comprar entradas verificadas a través de mercados secundarios de entradas como LiveFootballTickets.
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¿Cuánto cuestan las entradas para el Atlético de Madrid vs Real Madrid de La Liga?

Los precios oficiales de las entradas para los partidos de La Liga en el Riyadh Air Metropolitano varían según la ubicación del asiento, la categorización del partido y la condición de miembro:

  • Categorización del partido: El derbi madrileño está clasificado en la banda de precios más alta, la Categoría A+, con las tarifas oficiales más elevadas en todos los niveles del estadio.
  • Descuentos para miembros: Los Socios oficiales reciben descuentos exclusivos durante las ventanas de preventa al reservar entradas de admisión general.
  • Ubicación del asiento: Las gradas principales de lateral (Gradona Preferencia y Lateral) ofrecen opciones de visión centrada a precios más altos, mientras que los anillos superiores y los fondos (Fondo Sur y Fondo Norte) proporcionan opciones de entrada más económicas y un ambiente más intenso el día del partido.
  • Identificación nominativa y pases digitales: De acuerdo con la normativa de seguridad del fútbol español, las entradas son estrictamente nominativas. Los espectadores deben introducir números de identificación válidos durante la reserva y presentar una identificación física con foto coincidente, ya sea pasaporte o documento nacional de identidad, en los tornos de acceso junto con los pases digitales en el móvil.

Precio y disponibilidad de las entradas para la afición visitante

Para los partidos de La Liga en el Riyadh Air Metropolitano, a los aficionados visitantes del Real Madrid se les asignan asientos en el sector visitante designado (Fondo Norte High Tier - Section 413/414 / Away Sector).

Los precios de las entradas del sector visitante para derbis de La Liga de alto perfil suelen oscilar entre 45 € y 70 € a precio oficial.

Para comprar entradas en la sección visitante oficial, los aficionados desplazados deben ser miembros registrados del Real Madrid (Madridistas Premium o Abonados) que cumplan los requisitos a través del sistema oficial de entradas del club visitante. Las asignaciones para la sección visitante en los derbis están estrictamente reguladas por las autoridades locales de seguridad y no salen a la venta pública general.

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Atlético de Madrid vs Real Madrid de LaLiga: todo lo que necesitas saber

Forma del Atlético de Madrid y del Real Madrid

ATM

ATM - Formulario

MCI
L3-1
OM
W1-2
MAL
W2-0
VIL
D2-2
SEV
W1-3
Gol marcado (encajado)
10/7
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
4/5
RMA

RMA - Formulario

COR
W0-1
S04
W0-3
ESP
W1-2
RSO
W4-1
MAL
W4-0
Gol marcado (encajado)
14/2
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
2/5

Atlético de Madrid vs Real Madrid: historial reciente de enfrentamientos directos

Cara a cara

Atlético MadridEmpateReal Madrid
1
0
4
Primera División
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
3
Atlético Madrid badge
Atlético Madrid
ATM
2
F
Supercopa
Atlético Madrid badge
Atlético Madrid
ATM
1
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
F
Primera División
Atlético Madrid badge
Atlético Madrid
ATM
5
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
F
Liga de Campeones
Atlético Madrid badge
Atlético Madrid
ATM
1
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
0
F
Liga de Campeones
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
Atlético Madrid badge
Atlético Madrid
ATM
1
F
9Goles marcados9
Partidos con más de 2.5 goles4/5
Ambos equipos marcaron4/5

Clasificación del Atlético de Madrid y del Real Madrid

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
BarcelonaBarcelonaBAR
3300122+109
W
W
W
2
Real MadridReal MadridRMA
3300102+89
W
W
W
3
Atlético MadridAtlético MadridATM
321073+47
W
D
W
4
AlavésAlavésALA
321051+47
W
D
W
5
OsasunaOsasunaOSA
321031+27
W
W
D
6
SevillaSevillaSEV
320165+16
L
W
W
7
Real BetisReal BetisBET
320145-16
L
W
W
8
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
312053+25
W
D
D
9
LevanteLevanteLEV
31115504
W
D
L
10
Racing SantanderRacing SantanderSAN
31115504
W
L
D
11
Real SociedadReal SociedadRSO
411236-34
D
W
L
L
12
EspanyolEspanyolESP
310254+13
L
L
W
13
Athletic ClubAthletic ClubATH
310235-23
W
L
L
14
GetafeGetafeGET
310214-33
L
W
L
15
VillarrealVillarrealVIL
302145-12
L
D
D
16
Celta VigoCelta VigoCEL
402214-32
D
L
L
D
17
ValenciaValenciaVAL
301214-31
L
L
D
18
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
301248-41
L
D
L
19
ElcheElcheELC
301239-61
L
L
D
20
MálagaMálagaMAL
301217-61
L
D
L
Champions League
UEFA Europa League
Clasificación para la Europa Conference League
Descenso

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