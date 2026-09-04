Cómo conseguir entradas para el Atlético de Madrid vs Real Madrid: precios de LaLiga, información del partido, ventas de última hora y más

El Derbi madrileño es una de las rivalidades más apasionadas y ferozmente disputadas del fútbol mundial, y tú podrías estar en directo en el Riyadh Air Metropolitano para ver al Atlético de Madrid enfrentarse a su gran rival de la capital, el Real Madrid, en La Liga.

La afición del Atleti convertirá el Metropolitano en un mar rojo y blanco el domingo 20 de septiembre de 2026, creando un ambiente eléctrico para el equipo de Diego Simeone.

GOAL te ofrece todo lo que necesitas para comprar entradas para el Atlético de Madrid vs Real Madrid, incluidos los precios de La Liga 2026/27, la información del partido en el Riyadh Air Metropolitano, los horarios de inicio y los detalles oficiales de reserva.

¿Cuándo es el saque inicial del Atlético de Madrid vs Real Madrid de LaLiga?

Primera División - Jornada 7 20 sept 2026 - 10:15 Riyadh Air Metropolitano

Cómo comprar entradas para el Atlético de Madrid vs Real Madrid de La Liga

Hay múltiples opciones de venta de entradas disponibles para los partidos de La Liga, desde asientos estándar de admisión general hasta paquetes VIP de hospitality ejecutiva, gestionados a través de los portales oficiales de entradas de los clubes o de mercados secundarios verificados.

Debido a la enorme demanda del derbi madrileño, la venta de entradas sigue fases de lanzamiento estructuradas:

Abonados del Atlético de Madrid ( Abonados ): Los actuales abonados conservan sus asientos asignados para todos los partidos de liga nacional durante toda la temporada.

Preventa oficial para miembros ( Socios No Abonados ): El acceso prioritario a las entradas restantes de la zona local se concede a los miembros registrados del club ( Socios ) durante una ventana exclusiva de preventa, con descuentos en el precio para miembros.

Venta al público general ( Venta Publico General ): Si siguen quedando asientos disponibles tras la fase de preventa para miembros, el acceso a las entradas se abre al público general a través de la web oficial del Atlético de Madrid. Sin embargo, los derbis contra el Real Madrid casi siempre se agotan durante las ventanas de preventa para miembros.

Plataformas secundarias de entradas: Si buscas zonas agotadas o acceso de última hora el día del partido, los aficionados pueden comprar entradas verificadas a través de mercados secundarios de entradas como LiveFootballTickets .

¿Cuánto cuestan las entradas para el Atlético de Madrid vs Real Madrid de La Liga?

Los precios oficiales de las entradas para los partidos de La Liga en el Riyadh Air Metropolitano varían según la ubicación del asiento, la categorización del partido y la condición de miembro:

Categorización del partido: El derbi madrileño está clasificado en la banda de precios más alta, la Categoría A+, con las tarifas oficiales más elevadas en todos los niveles del estadio.

Descuentos para miembros: Los Socios oficiales reciben descuentos exclusivos durante las ventanas de preventa al reservar entradas de admisión general.

Ubicación del asiento: Las gradas principales de lateral ( Gradona Preferencia y Lateral ) ofrecen opciones de visión centrada a precios más altos, mientras que los anillos superiores y los fondos ( Fondo Sur y Fondo Norte ) proporcionan opciones de entrada más económicas y un ambiente más intenso el día del partido.

Identificación nominativa y pases digitales: De acuerdo con la normativa de seguridad del fútbol español, las entradas son estrictamente nominativas. Los espectadores deben introducir números de identificación válidos durante la reserva y presentar una identificación física con foto coincidente, ya sea pasaporte o documento nacional de identidad, en los tornos de acceso junto con los pases digitales en el móvil.

Precio y disponibilidad de las entradas para la afición visitante

Para los partidos de La Liga en el Riyadh Air Metropolitano, a los aficionados visitantes del Real Madrid se les asignan asientos en el sector visitante designado (Fondo Norte High Tier - Section 413/414 / Away Sector).

Los precios de las entradas del sector visitante para derbis de La Liga de alto perfil suelen oscilar entre 45 € y 70 € a precio oficial.

Para comprar entradas en la sección visitante oficial, los aficionados desplazados deben ser miembros registrados del Real Madrid (Madridistas Premium o Abonados) que cumplan los requisitos a través del sistema oficial de entradas del club visitante. Las asignaciones para la sección visitante en los derbis están estrictamente reguladas por las autoridades locales de seguridad y no salen a la venta pública general.

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