Cómo conseguir entradas para el Atlético de Madrid vs Real Madrid: precios de LaLiga, información del derbi madrileño, ventas de última hora y más

Si quieres comprar entradas para el Atletico Madrid vs Real Madrid de la temporada 2026/27, puedes usar los enlaces de abajo para asegurarte entradas y paquetes.

¿Qué es el derbi de Madrid?

El Atletico Madrid recibe al Real Madrid en el Riyadh Air Metropolitano en el primer derbi madrileño de la temporada 2026/27 de La Liga, uno de los partidos más ferozmente disputados de todo el fútbol mundial.

El Atletico llega a este choque tras una campaña realmente sólida a las órdenes de Diego Simeone, en la que alcanzó tanto las semifinales de la Champions League como la final de la Copa del Rey la temporada pasada, mientras que el Real Madrid se presenta con el nuevo entrenador Jose Mourinho, de vuelta en la capital española para una segunda etapa mientras el club busca recuperarse de un año sin títulos.

GOAL tiene toda la información que necesitas para conseguir ya entradas para el Atletico Madrid vs Real Madrid, incluidos los detalles del inicio del partido, los precios de las entradas y los mejores lugares para comprarlas online.

¿Cuándo es el saque inicial del Atletico Madrid vs Real Madrid de LaLiga?

Primera División - Jornada 7 20 sept 2026 - 10:15 Riyadh Air Metropolitano

¿Cómo comprar entradas para el Atletico Madrid vs Real Madrid de LaLiga?

Las entradas oficiales suelen estar disponibles a través del portal de venta de entradas del club Atletico Madrid, aunque para un partido de esta magnitud, el derbi madrileño es de forma constante una de las dos entradas más difíciles de conseguir de la temporada a través de los canales oficiales, junto con El Clasico. La demanda de ambas aficiones, además de la de los aficionados neutrales que quieren ver de cerca a Mbappe y compañía, hace que las localidades suelan agotarse con muchísima rapidez una vez salen a la venta.

Dada la calidad que habrá sobre el terreno de juego, desde el Real Madrid en reconstrucción de Mourinho hasta un Atletico que llegó lejos en Europa la temporada pasada, se recomienda encarecidamente reservar pronto en el mercado secundario a los aficionados que quieran garantizarse un asiento en lugar de arriesgarse a quedarse sin él.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Atletico Madrid vs Real Madrid de LaLiga?

Las entradas del Atletico Madrid suelen estar entre las opciones más asequibles de un gran club europeo, pero los precios para el derbi madrileño se sitúan muy por encima del rango habitual dada la demanda que conlleva.

Para un partido típico de La Liga, la entrada general en el Riyadh Air Metropolitano puede arrancar en torno a los 30 euros, mientras que los asientos premium y de tribuna lateral suben bastante más en función de la categoría. Para un encuentro de esta entidad, sin embargo, hay que esperar precios considerablemente más altos, con las entradas más baratas como la mejor puerta de entrada para los aficionados que simplemente buscan estar dentro del estadio a la hora del saque inicial.

En el mercado secundario, los precios para el derbi madrileño suelen subir con fuerza en los días previos al saque inicial a medida que se reduce la disponibilidad, por lo que reservar pronto a través de StubHub es la mejor manera de asegurarte el precio disponible más bajo y la mayor variedad de asientos. Los abonos de temporada del Atletico Madrid van desde unos 290 euros en el tramo más barato hasta bastante más de 2.000 euros para las ubicaciones más exclusivas, lo que da una idea de la magnitud de la demanda para los mayores partidos en casa del club.

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