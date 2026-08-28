Cómo conseguir entradas para el Atlético de Madrid vs Osasuna: precios de LaLiga, información del partido, ventas de última hora y más

El Atlético de Madrid se enfrenta a Osasuna el miércoles 16 de septiembre de 2026 en el Riyadh Air Metropolitano de Madrid.

Históricamente, el Atlético de Madrid tiene una gran ventaja en este enfrentamiento, ya que ha ganado 20 de sus anteriores duelos directos contra Osasuna. Su encuentro más reciente, en mayo de 2026, terminó con una trabajada victoria por 2-1 del Atlético de Madrid en el estadio El Sadar.

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¿Cuándo es el saque inicial del Atlético de Madrid vs Osasuna de LaLiga?

El Atlético de Madrid vs Osasuna se disputa en el Riyadh Air Metropolitano de Madrid, con los detalles oficiales del horario de inicio indicados arriba.

Primera División - Jornada 6 16 sept 2026 - 09:00 Riyadh Air Metropolitano

¿Cómo comprar entradas para el Atlético de Madrid vs Osasuna de LaLiga?

Puedes comprar entradas para el partido de LaLiga entre Atlético de Madrid y Osasuna en el Riyadh Air Metropolitano a través de varias opciones:

Página web oficial del club: La opción principal y más segura es la web oficial del Atlético de Madrid. Por lo general, las entradas se ponen a la venta para los no socios después de una ventana de acceso prioritario para los socios.

Mercados secundarios y agregadores: Plataformas como StubHub agrupan entradas de reventa de vendedores.

Agencias de viajes autorizadas: Empresas como P1 Travel ofrecen paquetes oficiales de entradas para el día de partido y hospitality.

Taquilla del estadio: El día del partido, sujeto a disponibilidad, las entradas restantes pueden comprarse directamente en las taquillas situadas en el Riyadh Air Metropolitano de Madrid.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Atlético de Madrid vs Osasuna de LaLiga?

Los precios de las entradas para el partido de LaLiga entre Atlético de Madrid y Osasuna en el Riyadh Air Metropolitano varían según la categoría del asiento y la plataforma de compra:

Entradas de acceso básico / asientos en grada alta: Las entradas generales estándar empiezan aproximadamente entre 30 € y 45 € .

Categoría media / asientos en esquina y detrás de la portería: Los asientos de categoría media suelen costar entre 50 € y 85 € .

Asientos premium y de tribuna principal: Los asientos bajos en lateral y las ubicaciones con vista premium oscilan entre 90 € y 160 €+ .

Paquetes VIP y hospitality: El acceso oficial de hospitality para el día de partido suele comenzar en torno a 220 €+ por entrada.

Mercados secundarios y agregadores

Principales intercambios secundarios de entradas como StubHub. Los precios de reventa están sujetos a la demanda del mercado. En partidos de alta demanda, los precios en estas plataformas pueden situarse significativamente por encima del valor nominal, aunque los partidos estándar que no son derbis suelen ofrecer opciones iniciales en torno a 35 € y 50 €.

Atlético de Madrid vs Osasuna de LaLiga: todo lo que necesitas saber

Forma del Atlético de Madrid vs Osasuna

El Atlético de Madrid ha registrado una victoria, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos, con dos de esos resultados produciéndose en amistosos de pretemporada. Su compromiso más reciente fue un empate 2-2 en LaLiga ante el Villarreal el 23 de agosto, mientras que su resultado liguero anterior fue una victoria por 2-0 sobre el Málaga el 19 de agosto. El Atlético venció 2-1 al Marsella en un amistoso, pero perdió 3-1 ante el Manchester City y 2-1 frente al Manchester United durante la pretemporada. En esos cinco partidos, marcó ocho goles y encajó siete.

Osasuna suma dos victorias y dos derrotas en sus últimos cinco partidos, además de un empate. Su resultado más reciente fue un empate 0-0 en LaLiga ante el Levante el 24 de agosto. Perdió 0-2 contra Al-Ain y 2-1 frente al SSC Napoli en amistosos, pero logró victorias consecutivas sobre Norwich City e Ipswich Town durante la preparación de pretemporada. Osasuna marcó tres goles y encajó cuatro en esos cinco partidos.

Atlético de Madrid vs Osasuna: historial reciente de enfrentamientos directos

El encuentro más reciente entre estos equipos llegó en LaLiga el 12 de mayo de 2026, cuando Osasuna recibió al Atlético de Madrid y perdió 1-2. Antes de eso, el Atlético ganó 1-0 en casa contra Osasuna en octubre de 2025. En los últimos cinco enfrentamientos de LaLiga, el Atlético de Madrid ha ganado tres veces, mientras que Osasuna logró una victoria y otra victoria más también fue para Osasuna en mayo de 2025, cuando venció 2-0 en casa al Atlético. La derrota más abultada del Atlético en esta serie llegó en mayo de 2024, cuando Osasuna le ganó 4-1 en el Metropolitano.