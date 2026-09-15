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Liga de Campeones
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Cómo conseguir entradas para el Atlético de Madrid vs Manchester United: precios de la Champions League, información del partido, ventas de última hora y más

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El Atlético de Madrid se enfrenta al Manchester United en la Liga de Campeones. Así puedes conseguir tus entradas

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¿Cuándo es el saque inicial del Atlético de Madrid vs Manchester United de la Champions League?

El Atlético de Madrid se enfrenta al Manchester United en el Riyadh Air Metropolitano de Madrid, con el saque inicial programado para las 15:00 ET.

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Liga de Campeones - Jornada 2
Riyadh Air Metropolitano

Atlético de Madrid vs Manchester United de la Champions League: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Atlético de Madrid vs Manchester United

El Atlético de Madrid ha sumado dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos en todas las competiciones. Su encuentro más reciente fue una victoria por 3-0 sobre la Real Sociedad en LaLiga, aunque llegó después de derrotas consecutivas contra el Liverpool en la Champions League y el Athletic Club en liga. El Atlético ha marcado nueve goles y ha encajado ocho en esta racha de cinco partidos, lo que refleja a un equipo con capacidad ofensiva, pero con vulnerabilidades defensivas en las últimas semanas.

El Manchester United ha ganado dos, empatado uno y perdido dos de sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue una derrota por 1-0 ante el Manchester City en el derbi de la Premier League, un partido rodeado de una importante polémica con el VAR. La mejor actuación reciente del United fue una victoria por 5-2 sobre el Ipswich Town, y también logró un triunfo por 4-0 frente al Sabah FK en la Champions League. Ha marcado 11 goles y ha encajado cinco en este periodo, aunque su inconsistencia entre competiciones es una tendencia clara.

ATM

ATM - Formulario

VIL
D2-2
SEV
W1-3
ATH
L3-0
LIV
L2-1
RSO
W0-3
Gol marcado (encajado)
9/8
Partidos con más de 2,5 goles
5/5
Ambos equipos marcaron
3/5
MUN

MUN - Formulario

HUL
L2-0
IPS
W5-2
EVE
D2-2
SAB
W4-0
MCI
L0-1
Gol marcado (encajado)
11/7
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
2/5

Atlético de Madrid vs Manchester United: historial reciente de enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre estos dos clubes fue un amistoso de pretemporada en agosto de 2026, que el Manchester United ganó por 2-1. En partidos oficiales, el Atlético de Madrid ha tenido ventaja, al ganar ambos encuentros de su eliminatoria de octavos de final de la Champions League 2021-22, que incluyó un empate 1-1 en el Metropolitano y una victoria por 1-0 en Old Trafford. En los últimos cuatro enfrentamientos registrados, el Atlético suma tres victorias por una del United, con cinco goles totales para cada equipo.

Cara a cara

Atlético MadridEmpateManchester United
2
1
1
Amistosos
Manchester United badge
Manchester United
MUN
2
Atlético Madrid badge
Atlético Madrid
ATM
1
F
Amistosos
Manchester United badge
Manchester United
MUN
0
Atlético Madrid badge
Atlético Madrid
ATM
1
F
Liga de Campeones
Manchester United badge
Manchester United
MUN
0
Atlético Madrid badge
Atlético Madrid
ATM
1
F
Liga de Campeones
Atlético Madrid badge
Atlético Madrid
ATM
1
Manchester United badge
Manchester United
MUN
1
F
4Goles marcados3
Partidos con más de 2.5 goles1/4
Ambos equipos marcaron2/4

Clasificación del Atlético de Madrid vs Manchester United

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
110061+53
W
2
Bayern MúnichBayern MúnichFCB
110050+53
W
3
BarcelonaBarcelonaBAR
110051+43
W
4
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
110040+43
W
5
ComoComoCOM
110041+33
W
6
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
110031+23
W
6
Sporting de LisboaSporting de LisboaSCP
110031+23
W
8
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
W
9
LensLensRCL
110032+13
W
9
Real BetisReal BetisBET
110032+13
W
9
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
W
12
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
W
13
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
W
13
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
W
15
ArsenalArsenalARS
110010+13
W
16
AEK AtenasAEK AtenasAEK
110010+13
W
17
RomaRomaROM
10101101
D
17
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
10101101
D
19
PSV EindhovenPSV EindhovenPSV
10101101
D
19
FenerbahceFenerbahceFB
10101101
D
21
VillarrealVillarrealVIL
100123-10
L
22
BrujasBrujasCLB
100123-10
L
22
Slavia PragaSlavia PragaSLP
100123-10
L
22
LilleLilleLIL
100123-10
L
25
Inter MilánInter MilánINT
100112-10
L
25
Atlético MadridAtlético MadridATM
100112-10
L
27
LASKLASKLAS
100101-10
L
27
SSC NápolesSSC NápolesNAP
100101-10
L
29
GalatasarayGalatasarayGAL
100113-20
L
29
VikingVikingVIK
100113-20
L
31
FC OportoFC OportoPOR
100102-20
L
32
RB LeipzigRB LeipzigRBL
100114-30
L
33
FeyenoordFeyenoordFEY
100115-40
L
34
Sabah FKSabah FKSAB
100104-40
L
35
SlovanSlovanSLB
100116-50
L
36
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
100105-50
L
Clasificación para cuartos de final

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