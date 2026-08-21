Cómo conseguir entradas para el Athletic Club vs Atlético de Madrid: precios de LaLiga, información del partido, ventas de última hora y más

El Athletic Club se enfrenta al Atlético de Madrid el sábado 5 de septiembre de 2026 en San Mamés, en Bilbao.

Ambos pesos pesados del fútbol español llegan al partido en busca de puntos cruciales para afianzarse en la zona alta de la clasificación. El Atlético de Madrid tiene recientemente la ventaja en esta rivalidad, tras haber ganado tres de sus últimos cuatro enfrentamientos ligueros contra el conjunto vasco.

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¿Cuándo es el saque inicial del Athletic Club vs Atlético de Madrid de LaLiga?

El Athletic Club vs Atlético de Madrid se disputa en San Mamés, en Bilbao, con la hora de inicio aún por confirmar en la programación oficial de este partido de LaLiga.

Primera División - Jornada 4 5 sept 2026 - 10:15 San Mames

¿Cómo comprar entradas para el Athletic Club vs Atlético de Madrid de LaLiga?

Para comprar entradas para el partido entre Athletic Club y Atlético de Madrid en el estadio de San Mamés el 5 de septiembre de 2026, sigue estas principales opciones de compra:

1. Canal oficial del club

Web oficial: Compra directamente a través del portal oficial de entradas del Athletic Club.

Plazos de venta: La venta al público general se abre tras cualquier periodo inicial de acceso prioritario para los miembros de Club Athletic .

Taquilla: Las entradas, incluidas las opciones de asientos accesibles especializados, también pueden adquirirse directamente en la taquilla del estadio de San Mamés, sujetas a disponibilidad.

2. Mercados secundarios

Si las entradas estándar de admisión general se agotan a través de los canales oficiales, mercados secundarios como StubHub son tu mejor opción. Ten en cuenta que los precios de reventa varían según la zona del estadio y la demanda del mercado.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Athletic Club vs Atlético de Madrid de LaLiga?

Los precios de las entradas para el partido de LaLiga entre Athletic Club y Atlético de Madrid en San Mamés dependen de dónde las compres y de la zona elegida:

1. Entradas oficiales del club (valor nominal)

Asientos estándar: Las entradas a valor nominal vendidas directamente por el Athletic Club suelen partir de entre 43 £ y 60 £ (~50 € - 70 €) para los fondos o las gradas superiores ( Fondo ) y llegan hasta 103 £ - 137 £+ (~120 € - 160 €+) para las gradas centrales laterales ( Lateral/Tribuna ).

VIP y hospitality: Los paquetes oficiales VIP Matchday Experience ( San Mamés VIP Area ) suelen partir de entre 171 £ - 300 £+ (~200 € - 350 €+), e incluyen asientos preferentes y catering.

2. Mercados secundarios y revendedores de entradas

Debido a la alta demanda de los grandes partidos de LaLiga, las entradas anunciadas en plataformas secundarias como StubHub varían en función de la demanda del mercado en tiempo real:

Precio inicial: Los precios de reventa arrancan en torno a 84 £ - 86 £ (~90 £ - 94 £) para asientos en zonas altas o generales.

Precio medio: El precio medio en las categorías estándar se sitúa en torno a 183 £ - 330 £ dependiendo de la cercanía al terreno de juego.

Reventa premium y VIP: Los asientos centrales de la grada baja y las opciones de hospitality de reventa oscilan entre 513 £ y más de 733 £+ .

Athletic Club vs Atlético de Madrid de LaLiga: todo lo que necesitas saber

Forma del Athletic Club vs Atlético de Madrid

Los últimos cinco partidos del Athletic Club llegaron todos en pretemporada, con un balance de dos victorias, un empate y dos derrotas. Su encuentro más reciente acabó con una derrota por 1-0 ante el Atalanta el 14 de agosto, y también perdió por 3-1 ante el Marseille el 9 de agosto. Las victorias ante Burgos CF y Racing Santander, ambas por 3-0, dejaron momentos más positivos, mientras que un empate 2-2 con el Eibar completó el programa de pretemporada. Bilbao marcó nueve goles en esos cinco partidos y encajó seis.

Los últimos cinco partidos del Atlético de Madrid dejaron dos victorias, ningún empate y dos derrotas, con un resultado más reciente ya competitivo: una victoria por 2-0 sobre el Malaga en LaLiga el 19 de agosto. Su pretemporada incluyó un triunfo por 1-2 ante el Marseille y un 4-1 frente al Getafe, pero las derrotas ante Manchester City (3-1) y Manchester United (2-1) expusieron vulnerabilidades. A lo largo de esos cinco partidos, el Atlético marcó diez goles y encajó siete.

Athletic Club vs Atlético de Madrid: historial reciente de enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre estos equipos fue el 25 de abril de 2026, cuando el Atlético de Madrid ganó 3-2 en casa en LaLiga. Antes de eso, el Athletic Club venció al Atlético por 1-0 en San Mamés en diciembre de 2025. En los últimos cinco enfrentamientos de LaLiga, el Atlético de Madrid ha ganado tres veces y el Athletic Club una, con otro triunfo del Atlético en marzo de 2025 y una victoria a domicilio del Atlético en San Mamés en agosto de 2024 también dentro de ese balance.

Clasificación del Athletic Club vs Atlético de Madrid

En la clasificación inicial de LaLiga 2026/27, el Atlético de Madrid es tercero tras su victoria en la jornada inaugural, mientras que el Athletic Club es décimo.