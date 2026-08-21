Cómo conseguir entradas para el Aston Villa vs Nottingham Forest: precios de la Premier League 2026/27, información del partido, hora de inicio y más

Villa Park vibrará cuando el Aston Villa se enfrente a otro equipo de las Midlands, el Nottingham Forest, en un atractivo partido de la Premier League el sábado 12 de septiembre, y tú podrías estar allí reservando tus entradas hoy mismo.

Una gran cantidad de los héroes del Aston Villa en la Europa League puede que hayan partido hacia nuevos destinos, pero los aficionados vestidos de granate y azul celeste confían plenamente en Unai Emery, que ha superado con aplomo los baches del pasado. El Villa no ganó ninguno de sus primeros cinco partidos de la Premier League la temporada pasada, antes de lograr 12 victorias en sus siguientes 13 encuentros.

El Forest viaja a Birmingham todavía en busca de cierta regularidad tras la llegada de Oliver Glasner este verano. Sin distracción europea en esta ocasión, el Nottingham Forest estará plenamente centrado en escalar posiciones en la Premier League esta temporada.

Deja que GOAL te ofrezca todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Aston Villa vs Nottingham Forest, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo es el partido de Premier League entre Aston Villa y Nottingham Forest?

El Aston Villa vs Nottingham Forest se disputa en Villa Park (Birmingham), el sábado 12 de septiembre, con inicio previsto a las 15:00 BST.

Premier League - Jornada 4 12 sept 2026 - 10:00 Villa Park

Cómo comprar entradas para el Aston Villa vs Nottingham Forest de la Premier League

Hay múltiples opciones de venta de entradas disponibles para los partidos de la Premier League, desde entradas para partidos individuales hasta abonos de temporada y paquetes hospitality, gestionadas a través del portal oficial de entradas de cada club o de socios de viaje autorizados.

Debido a la enorme demanda global, la legislación contra la reventa y los tornos 100 % digitales, los clubes de la Premier League asignan las entradas mediante el siguiente proceso:

Abonados y debentures: Los actuales abonados conservan sus asientos o devuelven al club los partidos a los que no vayan a asistir.

Socios oficiales de pago del club (sistema de sorteo): Las tradicionales colas online por orden de llegada han sido sustituidas por sorteos aleatorios para socios de pago del club (por ejemplo, Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Los socios se inscriben durante un plazo fijado semanas antes del partido para entrar en el sorteo.

Intercambios oficiales de entradas (reventa): Si un partido cuelga el cartel de no hay billetes, los socios que se quedaron sin entrada en el sorteo pueden comprar entradas devueltas a su precio nominal a través del Ticket Exchange oficial del club.

Venta general: La venta abierta al público general no socio es prácticamente inexistente para los partidos de la Premier League.

Si buscas entradas de última hora, los aficionados también pueden comprarlas en plataformas secundarias, como StubHub.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Aston Villa vs Nottingham Forest de la Premier League?

El coste de una entrada de la Premier League para la temporada 2026/27 varía enormemente en función del club local, la ubicación del asiento y la categoría del partido:

Tramos por edad y concesiones: La mayoría de los clubes ofrecen precios escalonados en categorías de adulto, júnior (normalmente sub-18 o sub-21), estudiante y sénior, aunque los porcentajes de descuento y los tramos de edad difieren de un equipo a otro.

Categorización del partido: Los clubes clasifican los encuentros por niveles (por ejemplo, categoría A, B o C). Los duelos más destacados contra rivales del top 6 o adversarios de derbi entran en la categoría A, con los precios nominales más altos.

Ubicación del asiento: Los asientos centrales en los laterales y en la grada baja tienen precios premium, mientras que los asientos de la grada alta detrás de las porterías ofrecen opciones más asequibles.

Se requiere membresía oficial: Para comprar entradas de local a su precio nominal, casi todos los clubes de la Premier League exigen que cada espectador tenga una Official Club Membership de pago activa para entrar en los sorteos o en los intercambios de reventa.

Precios y disponibilidad de las entradas para la afición visitante

La Premier League ha ampliado oficialmente el tope obligatorio de 30 £ para las entradas visitantes hasta la temporada 2026/27, y lo ha confirmado al menos hasta la 2027/28.

Aunque las entradas visitantes están limitadas a 30 £, están entre las más difíciles de conseguir en el deporte mundial. Las asignaciones para la afición visitante son extremadamente limitadas y normalmente se venden en exclusiva a abonados del nivel más alto con el máximo de puntos de fidelidad; prácticamente nunca llegan a la venta general ni a sorteos básicos para socios.

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