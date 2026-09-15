Cómo conseguir entradas para el Arsenal vs Lille: precios de la Champions League, información del partido, ventas de última hora y más

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¿Cuándo es el saque inicial del Arsenal vs Lille de la Champions League?
El Arsenal vs Lille se juega en el Emirates Stadium de Londres.
Arsenal vs Lille en la Champions League: todo lo que necesitas saber
Estado de forma del Arsenal vs Lille
El Arsenal ha ganado sus últimos cinco partidos en todas las competiciones, con nueve goles a favor y uno en contra en esa racha. Su compromiso más reciente fue una victoria por 2-0 ante el Sunderland en la Premier League, y también logró un triunfo por 1-0 ante el Nápoles en la Champions League. Antes, venció al Chelsea por 2-1 y al Aston Villa por 1-0 en la Premier League, y derrotó al Coventry City por 3-0. El Arsenal ha dejado su portería a cero en varios de esos cinco encuentros.
El Lille ha ganado tres partidos, empatado uno y perdido uno en sus últimos cinco encuentros en todas las competiciones. Su resultado más reciente fue una victoria por 2-0 sobre el Troyes en la Ligue 1, después de una derrota por 3-2 ante el Real Betis en la Champions League. También empató 2-2 con el Paris Saint-Germain y ganó 1-0 a domicilio ante el Toulouse durante ese periodo.
Arsenal vs Lille: historial reciente de enfrentamientos directos
Clasificación del Arsenal vs Lille
|#
|P
|W
|D
|L
|F
|A
|+/-
|Puntos
|Formulario
|1
|1
|1
|0
|0
|6
|1
|+5
|3
W
|2
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|1
|0
|0
|5
|0
|+5
|3
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|3
|1
|1
|0
|0
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|1
|+4
|3
W
|4
|1
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|0
|4
|0
|+4
|3
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|5
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|0
|0
|4
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|+3
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W
|6
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|+2
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|8
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|+2
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|1
|0
|0
|3
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|+1
|3
W
|9
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|1
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|0
|3
|2
|+1
|3
W
|12
|1
|1
|0
|0
|3
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|+1
|3
W
|13
|1
|1
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|+1
|3
W
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|1
|0
|0
|2
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|+1
|3
W
|15
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|+1
|3
W
|16
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|+1
|3
W
|17
|1
|0
|1
|0
|1
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|0
|1
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|0
|1
|1
|0
|1
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|0
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|1
D
|19
|1
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|1
|0
|1
|1
|0
|1
D
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|1
|0
|0
|1
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|22
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L
|22
|1
|0
|0
|1
|2
|3
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|0
L
|22
|1
|0
|0
|1
|2
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|-1
|0
L
|25
|1
|0
|0
|1
|1
|2
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L
|25
|1
|0
|0
|1
|1
|2
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|0
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|27
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
L
|27
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
L
|29
|1
|0
|0
|1
|1
|3
|-2
|0
L
|29
|1
|0
|0
|1
|1
|3
|-2
|0
L
|31
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
|0
L
|32
|1
|0
|0
|1
|1
|4
|-3
|0
L
|33
|1
|0
|0
|1
|1
|5
|-4
|0
L
|34
|1
|0
|0
|1
|0
|4
|-4
|0
L
|35
|1
|0
|0
|1
|1
|6
|-5
|0
L
|36
|1
|0
|0
|1
|0
|5
|-5
|0
L