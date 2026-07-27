Cómo conseguir entradas para el Arsenal vs Coventry City: precios de la Premier League 2026/27, información del partido, hora de inicio y más

La temporada 2026/27 de la Premier League arranca por todo lo alto en el Emirates el viernes 21 de agosto, con el actual campeón, el Arsenal, enfrentándose al recién ascendido Coventry City.

Tras haber cruzado por fin la meta después de terminar segundo en tres campañas consecutivas, el Arsenal busca ahora mantener su impulso mientras intenta defender con éxito el título por primera vez desde 1935.

El Arsenal marcó 10 goles en sus dos enfrentamientos anteriores con el Coventry, y la afición red confiará en que los hombres de Arteta arranquen con buen pie en casa. Puedes estar allí para presenciar el partido inaugural de la temporada reservando tus entradas hoy mismo.

Deja que GOAL te ofrezca todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Arsenal vs Coventry City, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo se juega el Arsenal vs Coventry City de la Premier League?

El Arsenal recibe al Coventry City en el Emirates Stadium, en el norte de Londres, con el saque inicial programado para las 20:00 (BST).

Premier League - Jornada 1 21 ago 2026 - 15:00 Emirates Stadium

Cómo comprar entradas para el Arsenal vs Coventry City de la Premier League

Hay múltiples opciones de venta de entradas disponibles para los partidos de la Premier League, desde entradas individuales hasta abonos de temporada y paquetes hospitality, gestionados a través del portal oficial de entradas de cada club o de socios de viaje autorizados.

Debido a la abrumadora demanda global, la legislación contra la reventa y los tornos 100 % digitales, los clubes de la Premier League asignan las entradas mediante el siguiente proceso:

Abonados y debentures: Los abonados actuales conservan sus asientos o devuelven al club los partidos a los que no van a asistir.

Miembros oficiales de pago del club (sistema de sorteo): Las tradicionales colas online por orden de llegada han sido sustituidas por sorteos aleatorios para los miembros de pago del club (por ejemplo, Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Los miembros se registran durante un plazo establecido semanas antes del partido para entrar en el sorteo.

Intercambios oficiales de entradas (reventa): Si un partido se agota, los miembros que se quedaron fuera en el sorteo pueden comprar entradas devueltas a su valor nominal a través del Ticket Exchange oficial del club.

Venta general: La venta abierta al público general no miembro prácticamente no existe para los partidos de la Premier League.

Si buscas conseguir entradas de última hora, los aficionados también pueden comprarlas en plataformas secundarias, como StubHub.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Arsenal vs Coventry City de la Premier League?

El coste de una entrada de la Premier League para la temporada 2026/27 varía mucho en función del club anfitrión, la ubicación del asiento y la categoría del partido:

Tramos por edad y concesiones: La mayoría de los clubes ofrecen precios escalonados en las categorías Adulto, Júnior (normalmente sub-18 o sub-21), Estudiante y Sénior, aunque los porcentajes de descuento y los tramos de edad difieren de un equipo a otro.

Categorización de partidos: Los clubes clasifican los encuentros en niveles (por ejemplo, categoría A, B o C). Los grandes duelos contra rivales del top 6 o adversarios de derbi entran en la categoría A, con los precios nominales más altos.

Ubicación del asiento: Los asientos centrales en la banda y en los niveles inferiores tienen precios prémium, mientras que los asientos en los niveles superiores detrás de las porterías ofrecen opciones más asequibles.

Se necesita membresía oficial: Para comprar entradas de local a su valor nominal, casi todos los clubes de la Premier League exigen que cada espectador disponga de una membresía oficial de pago activa del club para participar en sorteos o intercambios de reventa.

Precios y disponibilidad de las entradas visitantes

La Premier League ha ampliado oficialmente el tope obligatorio de 30 £ para las entradas visitantes durante la temporada 2026/27, y lo ha confirmado al menos hasta la 2027/28.

Aunque las entradas visitantes tienen un tope de 30 £, están entre las más difíciles de conseguir en el deporte mundial. Los cupos para la afición visitante son extremadamente limitados y normalmente se venden exclusivamente a abonados de primer nivel con el máximo de puntos de fidelidad. Prácticamente nunca salen a la venta general ni a sorteos básicos para miembros.

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