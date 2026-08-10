La Saudi Pro League continúa su rápido ascenso como una de las competiciones más apasionantes del fútbol mundial, y este duelo de alto voltaje entre el seis veces campeón Al-Shabab FC y el ambicioso Al Qadsiah FC, repleto de estrellas, promete un ambiente intenso e imperdible en la jornada en Riad.

Para garantizarte tu sitio en el estadio, GOAL recomienda comprar las entradas con bastante antelación.

¿Cuándo es el saque inicial del Al Shabab vs Al Qadsiah de la Saudi Pro League?

1ª División - Jornada 1 13 ago 2026 - 14:00 SHG Arena

¿Cómo comprar entradas para el Al Shabab vs Al Qadsiah de la Saudi Pro League?

Encontrar entradas auténticas para los grandes partidos de la Saudi Pro League a veces puede resultar complicado debido al gran interés de los aficionados y a las rápidas ventas en las plataformas oficiales de los clubes. Sin embargo, los seguidores tienen varias vías que pueden explorar cuando buscan asientos válidos.

La venta principal de entradas suele gestionarse directamente a través de los portales oficiales de venta de la Saudi Pro League y los canales de distribución de los clubes. Al-Shabab FC pone primero a la venta las entradas para partidos individuales para los socios del club y los aficionados registrados antes de abrir la venta al público general. Sin embargo, las asignaciones primarias de entradas para encuentros clave ante rivales ambiciosos como Al Qadsiah FC suelen agotarse en cuestión de minutos desde su lanzamiento.

Cuando se agota la venta principal, los mercados secundarios de entradas representan la opción más cómoda para los aficionados que buscan comprar entradas para el día del partido. Plataformas como Ticombo se especializan en el intercambio de entradas de fútbol entre aficionados, dando a los seguidores acceso a entradas verificadas incluso para eventos con todo agotado.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Al Shabab vs Al Qadsiah de la Saudi Pro League?

Los precios de las entradas para los partidos de la Saudi Pro League varían en función de la ubicación de los asientos, la visibilidad en el estadio y la demanda del encuentro. Afortunadamente, hay opciones adaptadas a todos los presupuestos, desde localidades básicas en el fondo hasta lujosos palcos corporativos de hospitalidad.

Aquí tienes un breve resumen de los rangos de precios previstos en riales saudíes (SAR):

Categoría 3 / Fondo estándar: de 150 SAR a 250 SAR

Categoría 2 / Lateral superior: de 250 SAR a 400 SAR

Categoría 1 / Tribuna principal inferior: de 400 SAR a 650 SAR

Premium / Hospitalidad VIP: de 900 SAR a 1.600 SAR+

Dado que los precios de las entradas están sujetos a la oferta y la demanda, los precios en las plataformas secundarias pueden variar a medida que se acerca el día del partido. Asegurar tus entradas con antelación te garantiza fijar la mejor tarifa disponible para tu zona de asientos preferida.

Al Shabab vs Al Qadsiah de la Saudi Pro League: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Al Shabab vs Al Qadsiah

Al Shabab vs Al Qadsiah: historial reciente de enfrentamientos directos

Clasificación del Al Shabab vs Al Qadsiah



