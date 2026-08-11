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1ª División
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Prince Faisal bin Fahd Stadium
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Cómo conseguir entradas para el Al Riyadh vs Al Nassr FC: precios de la Saudi Pro League, información del partido, ventas de última hora y más

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1ª División
Al Riyadh
Al Nasr FC

Al Riyadh se enfrenta al Al Nassr FC en la Saudi Pro League. Así puedes conseguir tus entradas

Al-Riyadh recibe al vigente campeón Al-Nassr en el Prince Faisal bin Fahd Stadium en la segunda jornada de la temporada 2026/27 de la Saudi Pro League, en un partido con objetivos muy distintos para cada equipo. Al-Riyadh sobrevivió a una tensa campaña 2025/26, en la que terminó 15º y evitó el descenso por un estrecho margen, mientras que Al-Nassr llega como el nuevo campeón del fútbol saudí, después de poner fin a una espera de ocho años por el título bajo el mando de Jorge Jesus antes de ceder las riendas a Ange Postecoglou para esta temporada.

GOAL tiene toda la información que necesitas para conseguir ya entradas para el Al-Riyadh SC vs Al-Nassr SC, incluidos los detalles del inicio, los precios de las entradas y los mejores lugares para comprarlas online.

¿Cuándo es el saque inicial del Al Riyadh vs Al Nassr FC de la Saudi Pro League?

crest
1ª División - Jornada 2
Prince Faisal bin Fahd Stadium

Cómo comprar entradas para el Al Riyadh vs Al Nassr FC de la Saudi Pro League

La forma más cómoda de conseguir entradas para este partido es a través de Ticombo, que ofrece opciones de asiento verificadas para el Al-Riyadh SC vs Al-Nassr SC con reserva online instantánea y pago seguro. Comprar a través de Ticombo te permite consultar las categorías disponibles y asegurar tu asiento sin necesidad de ser socio oficial del club ni de esperar a que se abra una ventana de venta general.

Esta es una de las entradas más demandadas del mes inaugural de la temporada de la Saudi Pro League. El Prince Faisal bin Fahd Stadium tiene una capacidad muy inferior a la del propio estadio de Al-Nassr, el Al-Awwal Park, y con Ronaldo y el campeón en la ciudad, se espera que las asignaciones oficiales a través del sitio de la Saudi Pro League y de los propios canales de Al-Riyadh se agoten rápidamente una vez salgan a la venta, normalmente solo una o dos semanas antes del saque inicial. Reservar con antelación a través de Ticombo es una opción muy recomendable para los aficionados que quieren garantizarse un asiento en lugar de arriesgarse a quedarse sin entrada en la venta oficial.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Al Riyadh vs Al Nassr FC de la Saudi Pro League?

Las entradas de la Saudi Pro League siguen estando entre las más asequibles del fútbol mundial, aunque es probable que los precios para este partido se sitúen por encima de la media de la liga dado el rival visitante.

  • Las entradas generales para los partidos estándar de la Saudi Pro League suelen partir de entre 30 SAR y 90 SAR a través de los canales oficiales.
  • Las categorías premium y los asientos de banda suelen oscilar entre 250 SAR y 600 SAR.
  • Las opciones VIP y de hospitality, incluido el acceso a salas y el catering, pueden superar los 1.500 SAR.

Dado el rival visitante y la capacidad limitada del estadio de Al-Riyadh, se espera que los precios suban rápidamente a medida que se acerque el partido, por lo que reservar con antelación a través de Ticombo es la mejor manera de asegurarte el precio disponible más bajo.

Al Riyadh vs Al Nassr FC de la Saudi Pro League: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Al Riyadh vs Al Nassr FC

ALR

ALR - Formulario

ALQ
L0-4
ALF
L4-2
ALF
W1-0
ALT
D1-1
ALA
W1-0
Gol marcado (encajado)
5/9
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
2/5
ALN

ALN - Formulario

ALQ
L3-1
ALS
W2-4
HIL
D1-1
GOS
L0-1
DHA
W4-1
Gol marcado (encajado)
10/8
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
4/5

Al Riyadh vs Al Nassr FC: historial reciente de enfrentamientos directos

Cara a cara

Al RiyadhEmpateAl Nasr FC
1
0
4
1ª División
Al Riyadh badge
Al Riyadh
ALR
0
Al Nasr FC badge
Al Nasr FC
ALN
1
F
1ª División
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Al Nasr FC
ALN
5
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Al Riyadh
ALR
1
F
1ª División
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Al Nasr FC
ALN
2
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Al Riyadh
ALR
1
F
1ª División
Al Riyadh badge
Al Riyadh
ALR
0
Al Nasr FC badge
Al Nasr FC
ALN
1
F
1ª División
Al Riyadh badge
Al Riyadh
ALR
2
Al Nasr FC badge
Al Nasr FC
ALN
1
F
4Goles marcados10
Partidos con más de 2.5 goles3/5
Ambos equipos marcaron3/5

Clasificación del Al Riyadh vs Al Nassr FC

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
AbhaAbhaABH
00000000
2
Al AhliAl AhliAHL
00000000
3
Al DiriyahAl DiriyahDIR
00000000
4
Al FathAl FathALF
00000000
5
Al HazemAl HazemALH
00000000
6
Al HilalAl HilalHIL
00000000
7
Al IttihadAl IttihadITT
00000000
8
Al KhaleejAl KhaleejALK
00000000
9
Al KholoodAl KholoodALK
00000000
10
Al Nasr FCAl Nasr FCALN
00000000
11
Al QuadisiyaAl QuadisiyaALQ
00000000
12
Al RiyadhAl RiyadhALR
00000000
13
Al ShababAl ShababALS
00000000
14
Al IttifaqAl IttifaqALI
00000000
15
Al-FaisalyAl-FaisalyAFS
00000000
16
Al-FayhaAl-FayhaALF
00000000
17
Al-TaawounAl-TaawounALT
00000000
18
Neom SCNeom SCNEO
00000000
Liga de Campeones de la AFC
Descenso


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