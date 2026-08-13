Al Nassr recibe a Al Ittihad en Al-Awwal Park, en Riad, en uno de los partidos más destacados del calendario de la Saudi Pro League, que enfrenta a dos de los clubes más exitosos y repletos de estrellas del país. Al Nassr afronta la temporada como vigente campeón a las órdenes de Ange Postecoglou, con Cristiano Ronaldo todavía como referencia en ataque, mientras que Al Ittihad, el club más antiguo de Arabia Saudí, llega con el nuevo entrenador Jens Wissing con la intención de reconstruirse tras una campaña decepcionante.

GOAL tiene toda la información que necesitas para conseguir ya entradas para Al Ittihad vs Al Nassr, incluidos los detalles del inicio del partido, los precios de las entradas y los mejores lugares para comprarlas online.

¿Cuándo es el saque inicial del Al Ittihad vs Al Nassr FC de la Saudi Pro League?

1ª División - Jornada 5 5 sept 2026 - 14:00 King Abdullah Sports City

¿Cómo comprar entradas para el Al Ittihad vs Al Nassr FC de la Saudi Pro League?

La forma más cómoda de conseguir entradas para este partido es a través de Ticombo, que ofrece opciones de asientos verificadas para el Al Ittihad vs Al Nassr, con reserva online instantánea y pago seguro. Comprar online te permite consultar las categorías disponibles y asegurar tu asiento sin necesidad de depender de niveles oficiales de membresía de los clubes ni de esperar a que se abra una ventana de venta general.

Las entradas oficiales también suelen estar disponibles a través del sitio de la Saudi Pro League y de los propios canales de venta de Al Nassr, aunque para un partido de esta magnitud, entre dos de los clubes más laureados de la liga, las asignaciones oficiales suelen agotarse con muchísima rapidez una vez salen a la venta, normalmente una o dos semanas antes del inicio. Reservar con antelación a través del mercado secundario, como Ticombo, es muy recomendable para los aficionados que quieran garantizarse un asiento en lugar de arriesgarse a quedarse sin entrada.

Dado el talento sobre el césped, incluido Ronaldo para los locales y Benzema para los visitantes, es probable que este partido sea una de las entradas más demandadas de la temporada, por lo que reservar pronto es la opción más segura.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Al Ittihad vs Al Nassr FC de la Saudi Pro League?

Las entradas de la Saudi Pro League siguen siendo, en líneas generales, de las más asequibles del fútbol mundial, aunque los precios para un partido de este nivel probablemente se sitúen muy por encima de la media de la liga.

Las entradas generales para los partidos estándar de la Saudi Pro League suelen partir de entre 30 y 90 SAR a través de los canales oficiales. Las categorías prémium y de asientos junto a la banda suelen oscilar entre 250 y 600 SAR, mientras que las opciones VIP y hospitality, incluido el acceso a sala y catering, pueden superar los 1.500 SAR.

En el mercado secundario, como Ticombo, las entradas más baratas disponibles para este partido ofrecen el mejor punto de acceso en relación calidad-precio para los aficionados que simplemente quieran estar dentro de Al-Awwal Park para ver frente a frente a dos de los clubes más grandes del fútbol saudí. Dado el rival visitante y el perfil de los jugadores implicados en ambos equipos, se espera que los precios suban rápidamente a medida que se acerque el partido, por lo que reservar pronto es la mejor manera de asegurarse el precio más bajo disponible y la mayor variedad de asientos.

Al Ittihad vs Al Nassr FC de la Saudi Pro League: todo lo que necesitas saber

Forma de Al Ittihad y Al Nassr FC

Al Ittihad vs Al Nassr FC: historial reciente de enfrentamientos directos

Clasificación de Al Ittihad y Al Nassr FC



