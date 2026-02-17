Al Hilal recibe a Al Ittihad en el Kingdom Arena de Riad en uno de los partidos más esperados de la temporada de la Saudi Pro League, un duelo entre dos de los clubes más laureados del país que tiene su propia consideración de Clásico. Al Hilal afronta el choque con la intención de resarcirse después de terminar subcampeón la pasada temporada, mientras que Al Ittihad, el club más antiguo de Arabia Saudí, viaja a Riad con su nuevo entrenador, Jens Wissing, con el objetivo de reconstruirse tras una campaña decepcionante.

Al Hilal y Al Ittihad han protagonizado algunos de los partidos más memorables del fútbol saudí a lo largo de los años, y ambos equipos cuentan con plantillas capaces de desplegar un gran fútbol. Con Al Hilal reforzado por la llegada en verano de Crysencio Summerville y Al Ittihad todavía contando con Karim Benzema, este encuentro promete estrellas en ambos extremos del campo.

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¿Cuándo es el Al Hilal vs Al Ittihad?

Fecha y hora Partido Ubicación Entradas jue 17 sep 2026 Al Hilal vs Al Ittihad Kingdom Arena, Riad, Arabia Saudí Entradas

Este Clásico de la Saudi Pro League se disputa en el estadio de Al Hilal en Riad. Como ocurre con la mayoría de los partidos de la Saudi Pro League, la hora exacta de inicio puede ajustarse más cerca del día del encuentro por motivos de retransmisión, así que consulta el enlace de entradas de arriba para ver los últimos detalles confirmados antes de viajar.

¿Dónde comprar entradas para el Al Hilal vs Al Ittihad?

La forma más cómoda de conseguir entradas para este partido es a través de StubHub, que ofrece opciones de asientos verificadas para el Al Hilal vs Al Ittihad con reserva online instantánea y pago seguro. Comprar online te permite consultar las categorías disponibles y asegurar tu asiento sin necesidad de depender de niveles de membresía oficial del club ni de esperar a que se abra un periodo de venta general.

Las entradas oficiales también suelen estar disponibles a través del sitio de la Saudi Pro League y de los propios canales de venta de entradas de Al Hilal, aunque para un partido de esta magnitud, entre dos de los clubes más exitosos y con más apoyo de la liga, las asignaciones oficiales suelen agotarse con enorme rapidez una vez salen a la venta, por lo general una o dos semanas antes del inicio. Reservar con antelación a través del mercado secundario es muy recomendable para los aficionados que quieren garantizarse un asiento en lugar de arriesgarse a quedarse fuera.

Dada la calidad que habrá sobre el césped, desde los fichajes veraniegos de Al Hilal hasta la continua dependencia de Al Ittihad en Benzema, es probable que este Clásico sea una de las entradas con más demanda de la temporada, por lo que reservar pronto es la opción más segura.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Al Hilal vs Al Ittihad?

Las entradas de la Saudi Pro League siguen siendo, en líneas generales, de las más asequibles del fútbol mundial, aunque es probable que los precios para un encuentro de esta entidad estén muy por encima de la media de la liga.

Las entradas generales para los partidos estándar de la Saudi Pro League suelen partir de entre 50 y 90 SAR a través de los canales oficiales. Las categorías prémium y de banda suelen oscilar entre 250 y 1.500 SAR, mientras que las opciones VIP y hospitality, incluido el acceso a zonas lounge y catering, pueden superar los 1.500 SAR en partidos de alto perfil como este.

En el mercado secundario, las entradas más baratas disponibles para este partido ofrecen el mejor punto de acceso en relación calidad-precio para los aficionados que simplemente quieren estar dentro del Kingdom Arena para ver cara a cara a dos de los clubes más grandes del fútbol saudí. Dado el perfil de ambos equipos y la historia de este duelo, se espera que los precios suban rápidamente a medida que se acerque el partido, por lo que reservar pronto es la mejor forma de asegurar el precio disponible más bajo y la mayor variedad de asientos.

Todo lo que necesitas saber sobre el Al Hilal vs Al Ittihad

Al Hilal, el club más laureado de Asia con 70 grandes trofeos en su palmarés, terminó como subcampeón de la Saudi Pro League la pasada temporada pese a enlazar una notable racha de 24 partidos invicto en la liga. Simone Inzaghi sigue como entrenador para esta campaña, con el club reforzándose aún más durante el verano con el fichaje de Crysencio Summerville procedente del West Ham, para unirse a una plantilla que ya incluye a Darwin Nunez, Theo Hernandez y Joao Cancelo.

Al Ittihad, fundado en 1927, es el club deportivo más antiguo de Arabia Saudí y dos veces ganador de la AFC Champions League, con una larga historia de grandes honores nacionales. Después de una temporada turbulenta en la que el club pasó por más de un cambio en el banquillo, Al Ittihad recurrió a Jens Wissing, un joven entrenador que llega tras ganar la AFC Champions League Two con el Gamba Osaka, para liderar la reconstrucción de cara a esta campaña. Karim Benzema sigue siendo el talismán del club, y una visita al Kingdom Arena ofrece a Al Ittihad una oportunidad temprana de demostrar que su reconstrucción va por buen camino ante uno de los rivales más duros de la división.

Competición: Saudi Pro League Equipo local: Al Hilal Equipo visitante: Al Ittihad Estadio: Kingdom Arena, Riad

Se espera un duelo ferozmente disputado entre dos de las potencias tradicionales del fútbol saudí, ante un lleno total en uno de los estadios más modernos de la liga.

Todo lo que necesitas saber sobre el Kingdom Arena

El Kingdom Arena es el estadio de Al Hilal desde febrero de 2024 y uno de los recintos más modernos y tecnológicamente avanzados de Arabia Saudí. Situado en Boulevard City, en el noroeste de Riad, el estadio puede albergar hasta 30.000 espectadores en su configuración para fútbol y cuenta con un techo retráctil, además de una pantalla de vídeo de cuatro lados suspendida sobre el punto central.

Nombre del estadio: Kingdom Arena Ubicación: Boulevard City, Riad, Arabia Saudí Club local: Al Hilal Capacidad: Aproximadamente 30.000 Superficie: Césped

La construcción del Kingdom Arena comenzó a mediados de 2023, con Kingdom Holding Company invirtiendo en el recinto a cambio de los derechos de denominación, y Al Hilal aceptando convertirlo en su hogar permanente. Más allá del fútbol, el estadio también es un punto central del calendario de entretenimiento invernal del Riyadh Season, al albergar conciertos y otros grandes eventos durante todo el año. Los aficionados que asistan a partidos en el Kingdom Arena pueden esperar una experiencia de día de partido de primer nivel, con una excelente visibilidad y modernas instalaciones en todo el recinto.