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1ª División
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Prince Faisal bin Fahd Stadium
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Book Al Hilal vs Al Ahli Tickets

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Cómo conseguir entradas para el Al Hilal vs Al Ahli: precios de la Saudi Pro League, información del partido, venta de última hora y más

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1ª División
Al Hilal
Al Ahli

Al Hilal se enfrenta a Al Ahli en la Saudi Pro League. Así puedes conseguir tus entradas

Al Hilal recibe a Al Ahli en el Kingdom Arena de Riad en uno de los primeros grandes duelos de la temporada, un partido que a menudo se presenta como un Clásico entre dos de los clubes más exitosos y repletos de estrellas del fútbol saudí. Al Hilal llega al encuentro con la intención de resarcirse tras acabar subcampeón la pasada temporada, mientras que Al Ahli aterriza en Riad como vigente bicampeón de la AFC Champions League Elite bajo las órdenes de su nuevo entrenador, Marino Pusic.

GOAL tiene toda la información que necesitas para conseguir ya entradas para el Al Hilal vs Al Ahli, incluidos los detalles del inicio del partido, los precios de las entradas y los mejores sitios para comprarlas online.

¿Cuándo es el saque inicial del Al Hilal vs Al Ahli de la Saudi Pro League?

crest
1ª División - Jornada 3
Prince Faisal bin Fahd Stadium

¿Cómo comprar entradas para el Al Hilal vs Al Ahli de la Saudi Pro League?

La forma más cómoda de conseguir entradas para este partido es a través de StubHub, que ofrece opciones de asientos verificadas para el Al Hilal vs Al Ahli con reserva online instantánea y pago seguro. Comprar online te permite consultar las categorías disponibles y asegurar tu asiento sin necesidad de depender de los niveles de membresía oficial del club ni esperar a que se abra una venta general.

Las entradas oficiales también suelen estar disponibles a través del sitio de la Saudi Pro League y de los propios canales de venta de Al Hilal, aunque en un partido entre dos de los clubes más grandes y con más apoyo de la liga, las asignaciones oficiales tienden a agotarse rápidamente una vez salen a la venta, normalmente una o dos semanas antes del saque inicial. Reservar con antelación a través del mercado secundario es muy recomendable para los aficionados que quieran garantizarse un asiento en lugar de arriesgarse a quedarse sin él.

Dado el nivel que habrá sobre el césped, desde el ataque reconstruido de Al Hilal hasta la condición de vigente campeón continental de Al Ahli, este encuentro apunta a ser una de las entradas más solicitadas de las primeras semanas de la temporada, por lo que reservar pronto es la opción más segura.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Al Hilal vs Al Ahli de la Saudi Pro League?

Las entradas de la Saudi Pro League siguen siendo, en líneas generales, de las más asequibles del fútbol mundial, aunque los precios para un partido de esta magnitud probablemente estarán por encima de la media del campeonato.

Las entradas generales para los partidos estándar de la Saudi Pro League suelen partir de unos 50 SAR a 90 SAR a través de los canales oficiales. Las categorías prémium y de asientos junto a la línea de banda suelen oscilar entre 250 SAR y 600 SAR, mientras que las opciones VIP y hospitality, incluido el acceso a salas y el catering, pueden superar los 1.500 SAR en partidos de alto perfil como este.

En el mercado secundario, como StubHub, las entradas más baratas disponibles para este partido ofrecen la mejor opción en relación calidad-precio para los aficionados que simplemente quieran estar dentro del Kingdom Arena para ver frente a frente a dos de los clubes más grandes del fútbol saudí. Dado el perfil de ambos equipos, se espera que los precios suban a medida que se acerque el partido, así que reservar pronto es la mejor manera de asegurarse el precio más bajo disponible y la mayor variedad de asientos.

Al Hilal vs Al Ahli de la Saudi Pro League: todo lo que necesitas saber

Estado de forma de Al Hilal y Al Ahli

HIL

HIL - Formulario

ALK
W1-2
ALK
W1-2
ALN
D1-1
NEO
W2-0
ALF
W0-1
Gol marcado (encajado)
8/3
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
3/5
AHL

AHL - Formulario

ALK
W3-0
ALK
W1-4
RA
D2-2
VSC
L1-3
FUL
D1-1
Gol marcado (encajado)
11/7
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
4/5

Al Hilal vs Al Ahli: historial reciente de enfrentamientos directos

Cara a cara

Al HilalEmpateAl Ahli
1
2
2
King Cup
Al Ahli badge
Al Ahli
AHL
1
Al Hilal badge
Al Hilal
HIL
1
F
1ª División
Al Hilal badge
Al Hilal
HIL
0
Al Ahli badge
Al Ahli
AHL
0
F
1ª División
Al Ahli badge
Al Ahli
AHL
3
Al Hilal badge
Al Hilal
HIL
3
F
AFC Liga de Campeones
Al Hilal badge
Al Hilal
HIL
1
Al Ahli badge
Al Ahli
AHL
3
F
1ª División
Al Hilal badge
Al Hilal
HIL
2
Al Ahli badge
Al Ahli
AHL
3
F
6Goles marcados9
Partidos con más de 2.5 goles3/5
Ambos equipos marcaron3/5

Clasificación de Al Hilal y Al Ahli

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
AbhaAbhaABH
00000000
2
Al AhliAl AhliAHL
00000000
3
Al DiriyahAl DiriyahDIR
00000000
4
Al FathAl FathALF
00000000
5
Al HazemAl HazemALH
00000000
6
Al HilalAl HilalHIL
00000000
7
Al IttihadAl IttihadITT
00000000
8
Al KhaleejAl KhaleejALK
00000000
9
Al KholoodAl KholoodALK
00000000
10
Al Nasr FCAl Nasr FCALN
00000000
11
Al QuadisiyaAl QuadisiyaALQ
00000000
12
Al RiyadhAl RiyadhALR
00000000
13
Al ShababAl ShababALS
00000000
14
Al IttifaqAl IttifaqALI
00000000
15
Al-FaisalyAl-FaisalyAFS
00000000
16
Al-FayhaAl-FayhaALF
00000000
17
Al-TaawounAl-TaawounALT
00000000
18
Neom SCNeom SCNEO
00000000
Liga de Campeones de la AFC
Descenso


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